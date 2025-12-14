14 декабря 2025, 06:28
Главные недостатки и преимущества Lada Azimut в борьбе с китайскими кроссоверами
Lada Azimut — свежий кроссовер от АвтоВАЗа, который удивил внешностью и оснащением. Но сможет ли он выдержать конкуренцию с китайскими моделями? Почему отсутствие полного привода и высокая цена могут стать критичными. Все детали — в нашем материале.
Когда АвтоВАЗ объявил о выпуске нового кроссовера, многие ожидали очередную вариацию на тему старых моделей. Однако Lada Azimut сумела удивить: автомобиль получил современный кузов, стильный экстерьер и салон, который не вызывает неловкости даже у самых требовательных водителей. Внешний вид и интерьер явно шагнули вперед по сравнению с привычными «Ладами».
Тем не менее, Азимут сразу оказался в центре жесткой конкуренции. Российский производитель решил выйти на рынок, где уже давно доминируют китайские бренды. Здесь каждый новый игрок должен быть готов к конкуренции.
Особенности конструкции и оснащения
По сути, Азимут — это переработанная «Веста» с увеличенным дорожным просветом до 208 мм и новым кузовом. Габариты автомобиля идеально подходят для популярного сегмента, где конкуренция особенно высока. Внешне кроссовер выглядит современно, без намека на консервативные решения или дешевизну, но и без ярких дизайнерских находок.
Внутри — цифровая приборная панель, крупный экран мультимедийной системы, материалы отделки на достойном уровне. Интерьер соответствует ожиданиям от автомобиля этого класса.
Двигатели и динамики
Под капотом Azimut установлены проверенные тольяттинские моторы объемом 1,6 и 1,8 литра, выдающие 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Несмотря на небольшие доработки, этот двигатель не отличается выдающейся динамикой даже на более легких моделях. В случае с легким кроссовером разгон будет скорее спокойным, чем бодрым.
Позже появится версия с китайским турбомотором на 150 сил. Но тут возникает вопрос: если двигатель китайский, почему бы не выбрать оригинальный китайский кроссовер, который зачастую оказывается более продуманным и технологичным?
Самый спорный момент — отсутствие полного привода. Для современного кроссовера это серьезный недостаток, особенно на фоне консервативных 4WD даже в базовых версиях.
Ценовая политика и конкуренция
Азимут выходит на рынок с ценником примерно в 2,2-2,7 миллиона рублей. Это самый насыщенный сегмент, где китайские и корейские модели предлагают максимум опций за одни и те же деньги. Российский кроссовер не может похвастаться ни передовыми технологиями, ни высоким уровнем оснащения. Единственное преимущество — отечественная сборка и доступность сервисного обслуживания.
Показателен пример Xcite X-Cross 7, который оказался менее востребованным, чем его китайская оригинальная Chery Tiggo 7 Pro. Покупатели предпочитают брать оригинальные модели, особенно если они стоят дешевле или предлагают больше возможностей.
Результаты принятия решений
Успех Азимута во многом зависит не от его характеристики, а от меры измерения. АвтоВАЗ уже не раз использовал повышение утилизационного сбора, чтобы усложнить жизнь конкурентам. Если сборы вырастут еще сильнее, китайские кроссоверы могут тогда стать не доступными по цене, и Азимут будет практически без конкурентов в своем сегменте.
Подобный подход выглядит прагматичным, но вызывает вопросы о честности конкуренции. Вместо того, чтобы выигрывать за счет качества и инноваций, производитель устанавливает ограничения выбора для покупателей.
Плюсы и минусы Лада Азимут
Среди достоинств Azimut — современный внешний вид, знакомая и надежная техническая база, простота обслуживания и доступность запчастей. Для этого важен фактор отечественного производства, особенно в нынешних условиях. Просторный салон и практичность также идут в плюс.
Однако отсутствие полного привода, слабые базовые моторы и стоимость делают модель менее привлекательной на фоне конкурентов. Кроме того, Азимут не предлагает ничего принципиально нового или уникального, что могло бы выделить его на рынке.
Перспективы модели
Лада Азимут — достойный шаг вперед для АвтоВАЗа, но в условиях жесткой конкуренции ему будет сложно завоевать сердца покупателей. Скорее всего, модели будут успешными. Хотелось бы увидеть отечественный кроссовер, который побеждает благодаря качеству и инновациям, а не из-за альтернативы. Пока же приходится довольствоваться тем, что есть, и надеяться на дальнейшее развитие.
