Главные новинки ушедшего лета 2019
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Audi A7 Sportback
Впрочем, такую машину можно и подождать. Под капотом Audi A7 Sportback расположен 2-литровый бензиновый двигатель TFSI, мощность которого составляет 245 л. с. В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонная коробка передач S tronic и система полного привода.
Infiniti QX60
Также новинка имеет гибридную силовую установку. В ее состав входят 2,5-литровый атмосферный агрегат и электромотор. QX60 предлагается в четырех вариантах исполнения, с интеллектуальным круиз-контролем, системой мониторинга «слепых» зон, функцией аварийного торможения, по стартовой цене от 3 145 000 рублей.
Volvo V60 Cross Country
В список штатного оснащения входят 6 подушек безопасности, светодиодные фары, двухзонный «климат», медиасистема Sensus Connect High Performance, тканевый салон, датчик дождя, задние парктроники, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и рейлинги на крыше. Набор электронных помощников включает в себя систему предупреждения столкновений City Safety с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и крупных животных, а также систему контроля рядности движения. Опционально можно заказать фирменный «автопилот» Pilot Assist. На скоростях до 130 км/ч при условии качественной разметки система берёт на себя рулевое управление, способна самостоятельно разгоняться и тормозить.
Jeep Grand Cherokee S-Limited
Под капотом спортивного вседорожника Jeep Grand Cherokee S-Limited может быть 3-литровый 238-сильный V6 или 5,7-литровый V8 с отдачей 352 л. с. Стоимость автомобиля начинается с отметки 3 799 000 рублей.
Mercedes-Benz GLC
Базовым стал дизельный кроссовер GLC 220d 4Matic (194 л.с.) в комплектации Premium, хотя бензиновый GLC 200 4Matic (197 л.с.) стоит ровно столько же. Оба автомобиля оснащаются 2-зонным климат-контролем, светодиодной оптикой, медиасистемой MBUX и камерой заднего вида. Салон отделан эко-кожей.
Также доступны две AMG-версии: Mercedes-AMG GLC 43 мощностью 390 л. с. и топовый Mercedes-AMG 63S мощностью 510 сил. Первый кроссовер стоит минимум 5 200 000 рублей, а за второй придется отдать не менее 7 770 000 рублей.
Volvo S60
В начальном варианте исполнения машина имеет системы безопасности City Safety: функцию распознавания автомобилей, пешеходов, велосипедистов, животных на дороге. Это позволило седану добиться звания одного из самых безопасных авто в мире.
Renault Arkana
На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором. Цены начинаются от 1 089 990 рублей. В топовом исполнении вседорожник получит хромированные элементы отделки, легкосплавные колеса, противотуманные фары и комбинированную отделку сидений кожа/ткань. В список оснащения входит климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев руля и лобового стекла и дополнительные USB-разъемы. Цена - 1 299 990 рублей.
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