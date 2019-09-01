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1 сентября 2019, 21:00

Главные новинки ушедшего лета 2019

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Фото Zoon.ru
Лето пролетело, но оставило на автомобильном рынке России приятный след в виде ярких новинок мировых производителей. Шире кошельки, все модели доступны для заказа, однако бюджетными назвать их нельзя.

Audi A7 Sportback

Audi A7
От 3 л, 286 л.с
Новый от 4 320 000 до 4 990 000 Р
Любители быстрых автомобилей могут присмотреться к этому немецкому лифтбеку. Автомобиль стоимостью минимум 4 065 000 рублей уже доступен для заказа, правда, первые экземпляры доберутся до своих владельцев только в октябре.

Впрочем, такую машину можно и подождать. Под капотом Audi A7 Sportback расположен 2-литровый бензиновый двигатель TFSI, мощность которого составляет 245 л. с. В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонная коробка передач S tronic и система полного привода.

Infiniti QX60

Infiniti QX60
От 2.5 л, 231 л.с
Новый от 3 358 200 до 4 158 000 Р
Этим летом российских почитателей марки Infiniti порадовали рестайлинговым вседорожником Infiniti QX60. Автомобиль в ходе модернизации получит новый бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 283 л. с. Таким образом, мотор прибавил 21 силу и 16 Нм. Увеличенная мощность позволила «начинке» разгонять кроссовер до «сотни» за 8,2 секунды.

Также новинка имеет гибридную силовую установку. В ее состав входят 2,5-литровый атмосферный агрегат и электромотор. QX60 предлагается в четырех вариантах исполнения, с интеллектуальным круиз-контролем, системой мониторинга «слепых» зон, функцией аварийного торможения, по стартовой цене от 3 145 000 рублей.

Volvo V60 Cross Country

Volvo V60 Cross Country
От 2 л, 250 л.с
Автомобиль презентовали еще осенью прошлого года, заказы начали принимать в апреле, но вот первые экземпляры добрались до нашей страны только минувшим летом. Отечественным покупателям машина предложена в единственной комплектации с безальтернативным 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 250 л. с. Начальная цена составляет 3 069 000 рублей.

В список штатного оснащения входят 6 подушек безопасности, светодиодные фары, двухзонный «климат», медиасистема Sensus Connect High Performance, тканевый салон, датчик дождя, задние парктроники, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и рейлинги на крыше. Набор электронных помощников включает в себя систему предупреждения столкновений City Safety с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и крупных животных, а также систему контроля рядности движения. Опционально можно заказать фирменный «автопилот» Pilot Assist. На скоростях до 130 км/ч при условии качественной разметки система берёт на себя рулевое управление, способна самостоятельно разгоняться и тормозить.

Jeep Grand Cherokee S-Limited

Jeep Grand Cherokee
От 3 л, 238 л.с
Новый от 3 099 000 до 5 520 000 Р
Лето – прекрасное время для интерпретации. Самая популярная модель Jeep - Grand Cherokee – заиграла новыми красками благодаря спортивной версии S-Limited. Кроссовер отличается 20-дюймовыми дисками, обвесом в стиле «заряженной» SRT-версии, иными патрубками выпускной системы и новыми бамперами. Интерьер модели отличает центральная консоль в цвете Piano Black и спортивные передние сиденья с кожаной обивкой и вентиляцией.

Под капотом спортивного вседорожника Jeep Grand Cherokee S-Limited может быть 3-литровый 238-сильный V6 или 5,7-литровый V8 с отдачей 352 л. с. Стоимость автомобиля начинается с отметки 3 799 000 рублей.

Mercedes-Benz GLC

Mercedes GLC
От 2 л, 163 л.с
Новый от 3 650 000 до 7 770 000 Р
На рестайлинговые кроссоверы прием заказов открылся еще в мае, но в августе «живые» машины добрались до дилеров. Стоимость автомобиля начинается от 3 650 000 рублей.

Базовым стал дизельный кроссовер GLC 220d 4Matic (194 л.с.) в комплектации Premium, хотя бензиновый GLC 200 4Matic (197 л.с.) стоит ровно столько же. Оба автомобиля оснащаются 2-зонным климат-контролем, светодиодной оптикой, медиасистемой MBUX и камерой заднего вида. Салон отделан эко-кожей.

Также доступны две AMG-версии: Mercedes-AMG GLC 43 мощностью 390 л. с. и топовый Mercedes-AMG 63S мощностью 510 сил. Первый кроссовер стоит минимум 5 200 000 рублей, а за второй придется отдать не менее 7 770 000 рублей.

Volvo S60

Volvo S60
От 2 л, 250 л.с
Новый от 2 724 000 до 3 170 000 Р
В моторную гамму обновленного шведского седана вошли два бензиновых агрегата. Автомобили, оснащенные двигателем T4 (190 л.с.), доступны только с приводом на передние колеса. Полный привод предлагается по умолчанию для Volvo S60 с мотором Т5 (249 л.с.). Базовый вариант в комплектации Momentum с 190-сильным мотором и передним приводом стоит от 2 350 000 рублей без учета скидок и специальных предложений. За топовый полноприводный S60 T5 AWD R-Design придется заплатить не менее 3 170 000 рублей.

В начальном варианте исполнения машина имеет системы безопасности City Safety: функцию распознавания автомобилей, пешеходов, велосипедистов, животных на дороге. Это позволило седану добиться звания одного из самых безопасных авто в мире.

Renault Arkana

Renault Arkana
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 999 000 до 1 499 990 Р
Пожалуй, главная новинка для России не только минувшего лета, но и всего 2019 года. Автомобиль доступен в трех вариантах по цене от 999 000 рублей. За эти деньги покупатели получат вседорожник с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». В начальное оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски.

На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором. Цены начинаются от 1 089 990 рублей. В топовом исполнении вседорожник получит хромированные элементы отделки, легкосплавные колеса, противотуманные фары и комбинированную отделку сидений кожа/ткань. В список оснащения входит климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев руля и лобового стекла и дополнительные USB-разъемы. Цена - 1 299 990 рублей.


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Главные новинки ушедшего лета 2019
Audi A7 Sportback{{model_v2_3008}}Любители быстрых автомобилей могут присмотреться к этому немецкому лифтбеку. Автомобиль стоимостью минимум 4 065 000 рублей уже доступен для заказа, правда, первые экземпляры доберутся до своих владельцев только в октябре.Впрочем, такую машину можно и подождать. Под капотом Audi A7 Sportback расположен 2-литровый бензиновый двигатель TFSI, мощность которого составляет 245 л. с. В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонная коробка передач S tronic и система полного привода.Infiniti QX60{{model_v2_6103}}Этим летом российских почитателей марки Infiniti порадовали рестайлинговым вседорожником Infiniti QX60. Автомобиль в ходе модернизации получит новый бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 283 л. с. Таким образом, мотор прибавил 21 силу и 16 Нм. Увеличенная мощность позволила «начинке» разгонять кроссовер до «сотни» за 8,2 секунды.Также новинка имеет гибридную силовую установку. В ее состав входят 2,5-литровый атмосферный агрегат и электромотор. QX60 предлагается в четырех вариантах исполнения, с интеллектуальным круиз-контролем, системой мониторинга «слепых» зон, функцией аварийного торможения, по стартовой цене от 3 145 000 рублей.Volvo V60 Cross Country{{model_v2_6249}}Автомобиль презентовали еще осенью прошлого года, заказы начали принимать в апреле, но вот первые экземпляры добрались до нашей страны только минувшим летом. Отечественным покупателям машина предложена в единственной комплектации с безальтернативным 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 250 л. с. Начальная цена составляет 3 069 000 рублей. В список штатного оснащения входят 6 подушек безопасности, светодиодные фары, двухзонный «климат», медиасистема Sensus Connect High Performance, тканевый салон, датчик дождя, задние парктроники, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и рейлинги на крыше. Набор электронных помощников включает в себя систему предупреждения столкновений City Safety с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и крупных животных, а также систему контроля рядности движения. Опционально можно заказать фирменный «автопилот» Pilot Assist. На скоростях до 130 км/ч при условии качественной разметки система берёт на себя рулевое управление, способна самостоятельно разгоняться и тормозить. Jeep Grand Cherokee S-Limited{{model_v2_599}}Лето – прекрасное время для интерпретации. Самая популярная модель Jeep - Grand Cherokee – заиграла новыми красками благодаря спортивной версии S-Limited. Кроссовер отличается 20-дюймовыми дисками, обвесом в стиле «заряженной» SRT-версии, иными патрубками выпускной системы и новыми бамперами. Интерьер модели отличает центральная консоль в цвете Piano Black и спортивные передние сиденья с кожаной обивкой и вентиляцией. Под капотом спортивного вседорожника Jeep Grand Cherokee S-Limited может быть 3-литровый 238-сильный V6 или 5,7-литровый V8 с отдачей 352 л. с. Стоимость автомобиля начинается с отметки 3 799 000 рублей.Mercedes-Benz GLC{{model_v2_6201}}На рестайлинговые кроссоверы прием заказов открылся еще в мае, но в августе «живые» машины добрались до дилеров. Стоимость автомобиля начинается от 3 650 000 рублей. Базовым стал дизельный кроссовер GLC 220d 4Matic (194 л.с.) в комплектации Premium, хотя бензиновый GLC 200 4Matic (197 л.с.) стоит ровно столько же. Оба автомобиля оснащаются 2-зонным климат-контролем, светодиодной оптикой, медиасистемой MBUX и камерой заднего вида. Салон отделан эко-кожей. Также доступны две AMG-версии: Mercedes-AMG GLC 43 мощностью 390 л. с. и топовый Mercedes-AMG 63S мощностью 510 сил. Первый кроссовер стоит минимум 5 200 000 рублей, а за второй придется отдать не менее 7 770 000 рублей. Volvo S60{{model_v2_1435}}В моторную гамму обновленного шведского седана вошли два бензиновых агрегата. Автомобили, оснащенные двигателем T4 (190 л.с.), доступны только с приводом на передние колеса. Полный привод предлагается по умолчанию для Volvo S60 с мотором Т5 (249 л.с.). Базовый вариант в комплектации Momentum с 190-сильным мотором и передним приводом стоит от 2 350 000 рублей без учета скидок и специальных предложений. За топовый полноприводный S60 T5 AWD R-Design придется заплатить не менее 3 170 000 рублей.В начальном варианте исполнения машина имеет системы безопасности City Safety: функцию распознавания автомобилей, пешеходов, велосипедистов, животных на дороге. Это позволило седану добиться звания одного из самых безопасных авто в мире.Renault Arkana{{model_v2_6732}}Пожалуй, главная новинка для России не только минувшего лета, но и всего 2019 года. Автомобиль доступен в трех вариантах по цене от 999 000 рублей. За эти деньги покупатели получат вседорожник с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». В начальное оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски. На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором. Цены начинаются от 1 089 990 рублей. В топовом исполнении вседорожник получит хромированные элементы отделки, легкосплавные колеса, противотуманные фары и комбинированную отделку сидений кожа/ткань. В список оснащения входит климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев руля и лобового стекла и дополнительные USB-разъемы. Цена - 1 299 990 рублей.
2019-09-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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