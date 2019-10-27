Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 октября 2019, 19:43

Главные ошибки начинающих водителей

  • 40
  • 0
В автошколах зачастую основное внимание уделяют разъяснению правил дорожного движения и формированию навыков вождения. В реальной жизни молодые водители допускают ошибки, которые не зафиксированы в ПДД, но влияют на дорожную безопасность.
Главные ошибки начинающих водителей

Фото: pikabu.ru

Главные ошибки начинающих водителей

Фото взято из открытых источников

Главные ошибки начинающих водителей

Фото взято из открытых источников

Главные ошибки начинающих водителей

Фото взято из открытых источников

Главные ошибки начинающих водителей

Фото взято из открытых источников

Главные ошибки начинающих водителей
Главные ошибки начинающих водителей
Главные ошибки начинающих водителей
Главные ошибки начинающих водителей
Главные ошибки начинающих водителей
Ранее мы писали
На экзамене в автошколе проверяют, знает ли водитель правила дорожного движения, умеет ли он парковаться, ...
Читать далее
Журналисты портала «Тарантас Ньюс» изучили ошибки начинающих водителей и назвали три самые распространенные из них. Первой в списке значится неверная регулировка сидения. Неправильная посадка водителя может стать причиной неприятных последствий. Слишком близко придвинутое кресло мешает правильно настроить зеркала заднего вида и эффективно рулить при маневрировании. Оптимальной позой для вождения считается та, в которой вы можете полностью выпрямить ногу при полном нажатии педали, а наклон спинки должен быть таковым, чтобы при выпрямленных руках была возможность коснуться руля запястьями.

Первые дни за рулем – это постоянный стресс для начинающего водителя. Любые раздражители, в особенности нервные сигналы других автомобилистов, способны вогнать его в ступор. В данной ситуации надо постараться абстрагироваться от внешних воздействий. Поможет дыхательная гимнастика или периодические остановки, чтобы перевести дух.

Еще одна ошибка – резкое торможение как следствие неопытности. Новичок не может почувствовать уровень необходимого воздействия на педали, что приводит как к чрезмерно быстрому разгону, так и к резкому торможению. Слишком резкое нажатие на тормоз создает опасность для водителей, следующих позади. Ведь они могут не успеть среагировать. Поэтому полезно будет потренироваться где-нибудь на пустой площадке – с какой силой давить на педали.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Официальный дилер Volkswagen в Алматы
Всем привет! Мы официальный дилер Volkswagen в Алматы Наш адрес: г. Алматы, пр. Майлина 79 Контакты на сайте https:// volkswagen-almaty.kz/
Lowharan
Представлен новый хэтчбек Honda Fit / Jazz
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
rushaniyakrechetov
Пикап Mercedes-Benz X-Class выпустили в очень черной версии
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
rushaniyakrechetov
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Peugeot 406: был такой парень…
Обзор зимних шин сезона 19/20. Что купить?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 53 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Главные ошибки начинающих водителей
{{material_122749}}Журналисты портала «Тарантас Ньюс» изучили ошибки начинающих водителей и назвали три самые распространенные из них. Первой в списке значится неверная регулировка сидения. Неправильная посадка водителя может стать причиной неприятных последствий. Слишком близко придвинутое кресло мешает правильно настроить зеркала заднего вида и эффективно рулить при маневрировании. Оптимальной позой для вождения считается та, в которой вы можете полностью выпрямить ногу при полном нажатии педали, а наклон спинки должен быть таковым, чтобы при выпрямленных руках была возможность коснуться руля запястьями.Первые дни за рулем – это постоянный стресс для начинающего водителя. Любые раздражители, в особенности нервные сигналы других автомобилистов, способны вогнать его в ступор. В данной ситуации надо постараться абстрагироваться от внешних воздействий. Поможет дыхательная гимнастика или периодические остановки, чтобы перевести дух.Еще одна ошибка – резкое торможение как следствие неопытности. Новичок не может почувствовать уровень необходимого воздействия на педали, что приводит как к чрезмерно быстрому разгону, так и к резкому торможению. Слишком резкое нажатие на тормоз создает опасность для водителей, следующих позади. Ведь они могут не успеть среагировать. Поэтому полезно будет потренироваться где-нибудь на пустой площадке – с какой силой давить на педали.
2019-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Ставрополь Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.