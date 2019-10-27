27 октября 2019, 19:43
Главные ошибки начинающих водителей
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В автошколах зачастую основное внимание уделяют разъяснению правил дорожного движения и формированию навыков вождения. В реальной жизни молодые водители допускают ошибки, которые не зафиксированы в ПДД, но влияют на дорожную безопасность.
Фото: pikabu.ru
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Первые дни за рулем – это постоянный стресс для начинающего водителя. Любые раздражители, в особенности нервные сигналы других автомобилистов, способны вогнать его в ступор. В данной ситуации надо постараться абстрагироваться от внешних воздействий. Поможет дыхательная гимнастика или периодические остановки, чтобы перевести дух.
Еще одна ошибка – резкое торможение как следствие неопытности. Новичок не может почувствовать уровень необходимого воздействия на педали, что приводит как к чрезмерно быстрому разгону, так и к резкому торможению. Слишком резкое нажатие на тормоз создает опасность для водителей, следующих позади. Ведь они могут не успеть среагировать. Поэтому полезно будет потренироваться где-нибудь на пустой площадке – с какой силой давить на педали.
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