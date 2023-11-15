Главные признаки, что пора срочно продавать автомобиль
Увеличение расходов на обслуживание автомобиля должно стать явным сигналом к продаже машины и поиску более надежного и удобного в эксплуатации автомобиля. В противном случае, проблемы с ключевыми узлами и агрегатами могут обернуться дорогостоящим ремонтом. Например, стоимость капремонта даже отечественного двигателя может вылиться в 60 тысяч рублей, ремонт импортного обходится вдвое дороже. Ремонт автоматических коробок передач стоит, в среднем, 70 тысяч рублей.
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15.11.2023, 13:08
Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
Специалисты маркетингового агентства НАПИ решили выяснить, в каком регионе страны владение и эксплуатация автомобиля обходится дешевле. В качестве эталонного автомобиля решили взять бюджетный седан Lada Granta в комплектации Classic.Читать далее
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15.11.2023, 12:18
Карьерные самосвалы на Кузбассе получат новую интересную опцию
Карьерные самосвалы, работающие на угольных разрезах Кузбасса, дооснастят новой полезной опцией, которая позволит водителям в режиме реального времени следить за давлением и температурой воздуха в шинах.Читать далее
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15.11.2023, 08:13
Стартовали продажи самого популярного электрокара в мире: он стоит чуть больше 500 тысяч рублей
В Китае стартовали продажи самого популярного в мире электрокара Wuling Hongguang Mini нового поколения. Своим успехом малыш обязан, прежде всего, доступной цене. Новинка стоит от 46 800 юаней или порядка 583 тысячи рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
15.11.2023, 07:48
Сборку автомобилей УАЗ организуют еще в двух странах
Ульяновский автозавод расширяет не только географию продаж, но и производства. В настоящее время переговоры о локализации сборки внедорожников и коммерческих автомобилей идут с двумя странами.Читать далее
-
15.11.2023, 06:59
Представлена новая Toyota Camry: все подробности и фото
Toyota представила Camry нового поколения. Один из самых популярных в мире бизнес-седанов получил эволюционный стильный дизайн, еще более комфортабельный и технологичный салон, только гибридные моторы и штатный набор электронных ассистентов.Читать далее
-
15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
-
15.11.2023, 13:08
Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
Специалисты маркетингового агентства НАПИ решили выяснить, в каком регионе страны владение и эксплуатация автомобиля обходится дешевле. В качестве эталонного автомобиля решили взять бюджетный седан Lada Granta в комплектации Classic.Читать далее
-
15.11.2023, 12:18
Карьерные самосвалы на Кузбассе получат новую интересную опцию
Карьерные самосвалы, работающие на угольных разрезах Кузбасса, дооснастят новой полезной опцией, которая позволит водителям в режиме реального времени следить за давлением и температурой воздуха в шинах.Читать далее
-
15.11.2023, 08:13
Стартовали продажи самого популярного электрокара в мире: он стоит чуть больше 500 тысяч рублей
В Китае стартовали продажи самого популярного в мире электрокара Wuling Hongguang Mini нового поколения. Своим успехом малыш обязан, прежде всего, доступной цене. Новинка стоит от 46 800 юаней или порядка 583 тысячи рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
15.11.2023, 07:48
Сборку автомобилей УАЗ организуют еще в двух странах
Ульяновский автозавод расширяет не только географию продаж, но и производства. В настоящее время переговоры о локализации сборки внедорожников и коммерческих автомобилей идут с двумя странами.Читать далее
-
15.11.2023, 06:59
Представлена новая Toyota Camry: все подробности и фото
Toyota представила Camry нового поколения. Один из самых популярных в мире бизнес-седанов получил эволюционный стильный дизайн, еще более комфортабельный и технологичный салон, только гибридные моторы и штатный набор электронных ассистентов.Читать далее
-
15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
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