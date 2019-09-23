Главные серийные новинки Франкфуртского автошоу
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Land Rover Defender
Внедорожник построен на платформе D7x, которая представляет собой доработанную и серьезно усиленную «тележку» D7 нынешнего Discovery. Рама осталась в прошлом. У нового Defender несущий кузов, передняя двухрычажная подвеска и задняя многорычажка. На первом этапе в зависимости от региона в моторную гамму войдут три бензиновых (P300, P400, P400e) и три дизельных (D200, D240 и D300) двигателя для версий 90 и 110. Все агрегаты будут сочетаться с автоматической коробкой передач и системой полного привода с двухступенчатой «раздаткой».
Что касается модификаций, то семейство Defender будет состоять из утилитарной трехдверной версии со стальными колесными дисками (индекс 90), стандартной пятидверной модификации (110) и роскошного длиннобазного 8-местного вседорожника (130). Кстати, дизайн нового «Дефа» разрабатывали почти 30 лет. Но именно он и вызвал основные споры. Поклонники модели говорят, что внедорожник утратил свою «фишку». Посмотрим, каким он кажется в реальности.
Audi A5
В силовой линейке A5 больше нет базовых моторов на 150 л. с. Самый маломощный агрегат – 2-литровая «турбочетверка», которая развивает 190 л.с. Ее более мощная модификация выдает 245 сил. Дизельная линейка представлена 2,0-литровыми моторами TDI на 163 и 190 л. с. Все четыре варианта дополнены 12-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатым «роботом». Сохранилась также версия 45 TDI с турбодизелем V6 3.0 (231 л.с.) и 8-диапазонным «автоматом».
Mercedes-Benz GLE Coupe
Кроссовер стал на 39 мм длиннее и на 7 мм шире, а его колесная база выросла на 20 мм. Багажник увеличился на 5 литров (до 655 литров), а при сложенных сидениях второго ряда на 70 литров (до 1 790 литров). В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, объединенная с сенсорным экраном медиасистемы аналогичного размера. Уже в «базе» имеются спортивные сидения и спортивный руль с кожаной отделкой.
Европейским покупателям предложат две версии GLE Coupe с 2,9-литровой дизельной «шестеркой» (OM656): 350d 4Matic (272 л.с., 600 Нм) и 400d 4Matic (330 л.с., 700 Нм). Оба автомобиля оснащаются 9-диапазонной автоматической коробкой передач 9G-Tronic и системой подключаемого полного привода с муфтой на передней оси. Есть и «горячая» версия AMG GLE 53 Coupe, которая отличается спортивным дизайном внутри и снаружи. Под капотом такого кроссовера – 3-литровая рядная «шестерка» (M256) с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем, которая выдает 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента.
BMW X6 Vantablack VBx2
До недавнего времени такое покрытие использовалось только в аэрокосмической отрасли. BMW X6 стал первым автомобилем, на который нанесли Vantablack. Кстати, компания Surrey NanoSystem уже выпустила вещество в свободную продажу. Баночка объемом 20 мл стоит 50 долларов. На покраску автомобиля обычно требуется 2 – 3 литра краски или 100 – 150 таких баночек.
Volkswagen ID.3
Первой в продажу поступит приветственная серия 1ST (от «first» - «первый») с 204-сильным электромотором и батареей емкостью 58 кВт-ч (запас хода до 420 км). Максимальная скорость – 160 км/ч. Чуть позже выйдут младшие версии со 150-сильным двигателем и тяговой батареей емкостью 45 кВт-ч (запас хода до 330 км). Наконец, «электрик» обзаведется батареей емкостью 77 кВт-ч, которая позволяет проезжать без подзарядки до 550 км (по циклу WLTP).
Smart EQ fortwo
Под капотом остались прежние 82-сильные электромоторы (160 Нм) и литий-ионные батареи емкостью 17,6 кВт-ч. Разгон с места до «сотни» занимает 11,6 секунды у ForTwo, 11,9 секунды у ForTwo Cabrio и 12,7 секунды у ForFour. Максимальная скорость у всех троих ограничена на отметке 130 км/ч. Запас хода без подзарядки достигает 159 километров по оптимистичному циклу NEDC.
Porsche Taycan
В движение автомобиль приводят два электромотора суммарной отдачей 625 л. с. и 850 Нм. В особом режиме Overboost мощность может на 2,5 секунды возрастать до 680 сил. Первая «сотня» покоряется за 3,2 секунды, а до 200 км/ч — за 9,8 секунды. Максимальная скорость — 260 км/ч. Аккумулятор емкостью 93,4 кВт-ч обеспечивает до 450 км без подзарядки (по циклу WLTP).
«Горячая» версия Taycan Turbo S имеет те же электромоторы, но иные настройки и более мощный инвертор, поэтому пиковая мощность увеличена до 761 силы и 1050 Нм момента. Аккумулятор тот же, но пробег без подзарядки составляет 421 км. Разгон до с места до 100 км/ч занимает 2,8 секунды.
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