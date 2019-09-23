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23 сентября 2019, 09:41

Главные серийные новинки Франкфуртского автошоу

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Фото Vesti.ru
Вот и отгремела одна из главных мировых автомобильных выставок — Франкфуртский автосалон. Нынче мероприятие оказалось скромнее, поскольку некоторые автопроизводители его проигнорировали. Но, тем не менее, International Motor Show IAA in Germany 2019 оставил после себя значимые модели. Вспомним главные из них.

Land Rover Defender

Land Rover Defender
От 2.4 л, 122 л.с
Безусловно, самой ожидаемой новинкой года стало новое поколение британского внедорожника. Land Rover дразнил своих поклонников на протяжении многих месяцев. И вот во Франкфурте свежий «Деф» предстал перед публикой, оставив неоднозначное впечатление.

Внедорожник построен на платформе D7x, которая представляет собой доработанную и серьезно усиленную «тележку» D7 нынешнего Discovery. Рама осталась в прошлом. У нового Defender несущий кузов, передняя двухрычажная подвеска и задняя многорычажка. На первом этапе в зависимости от региона в моторную гамму войдут три бензиновых (P300, P400, P400e) и три дизельных (D200, D240 и D300) двигателя для версий 90 и 110. Все агрегаты будут сочетаться с автоматической коробкой передач и системой полного привода с двухступенчатой «раздаткой».

Что касается модификаций, то семейство Defender будет состоять из утилитарной трехдверной версии со стальными колесными дисками (индекс 90), стандартной пятидверной модификации (110) и роскошного длиннобазного 8-местного вседорожника (130). Кстати, дизайн нового «Дефа» разрабатывали почти 30 лет. Но именно он и вызвал основные споры. Поклонники модели говорят, что внедорожник утратил свою «фишку». Посмотрим, каким он кажется в реальности.

Audi A5

Audi A5
От 2 л, 190 л.с
Новый от 2 480 000 до 2 910 000 Р
На Франкфуртском автошоу предстало обновленное семейство А5. Узнать его членов можно по видоизмененным бамперам, более широкой радиаторной решетке и полностью светодиодной оптике. За доплату доступны матричные или лазерно-люминофорные фары. В салоне красуется цифровая приборная панель, которая теперь входит в список базового оснащения, и новая медиасистема MMI с тачскрином диагональю 10,1 дюйма и функцией распознавания голоса.

В силовой линейке A5 больше нет базовых моторов на 150 л. с. Самый маломощный агрегат – 2-литровая «турбочетверка», которая развивает 190 л.с. Ее более мощная модификация выдает 245 сил. Дизельная линейка представлена 2,0-литровыми моторами TDI на 163 и 190 л. с. Все четыре варианта дополнены 12-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатым «роботом». Сохранилась также версия 45 TDI с турбодизелем V6 3.0 (231 л.с.) и 8-диапазонным «автоматом».

Mercedes-Benz GLE Coupe

Mercedes GLE Coupe
От 3 л, 249 л.с
Новый от 5 500 000 до 5 650 000 Р
C купе-кроссовером немецкой марки вышла путаница. Вообще Mercedes GLE Coupe впервые вышел на рынок в 2015 году. Однако стандартный GLE сменил поколение в сентябре 2018-го, поэтому сам поизводитель позиционирует нынешнюю премьеру не как рестайлинг, а как новый GLE Coupe. В общем, сами решайте – обновление это или следующая генерация.

Кроссовер стал на 39 мм длиннее и на 7 мм шире, а его колесная база выросла на 20 мм. Багажник увеличился на 5 литров (до 655 литров), а при сложенных сидениях второго ряда на 70 литров (до 1 790 литров). В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, объединенная с сенсорным экраном медиасистемы аналогичного размера. Уже в «базе» имеются спортивные сидения и спортивный руль с кожаной отделкой.

Европейским покупателям предложат две версии GLE Coupe с 2,9-литровой дизельной «шестеркой» (OM656): 350d 4Matic (272 л.с., 600 Нм) и 400d 4Matic (330 л.с., 700 Нм). Оба автомобиля оснащаются 9-диапазонной автоматической коробкой передач 9G-Tronic и системой подключаемого полного привода с муфтой на передней оси. Есть и «горячая» версия AMG GLE 53 Coupe, которая отличается спортивным дизайном внутри и снаружи. Под капотом такого кроссовера – 3-литровая рядная «шестерка» (M256) с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем, которая выдает 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента.

BMW X6 Vantablack VBx2

BMW X6
От 3 л, 306 л.с
Новый от 4 960 000 до 6 170 000 Р
Баварский автопроизводитель порадовал своих поклонников особой версией купе-кроссовера Х6 под названием Vantablack VBx2. Автомобиль выкрашен инновационной краской Vantablack, поглощающей 99,9% падающего на неё света.

До недавнего времени такое покрытие использовалось только в аэрокосмической отрасли. BMW X6 стал первым автомобилем, на который нанесли Vantablack. Кстати, компания Surrey NanoSystem уже выпустила вещество в свободную продажу. Баночка объемом 20 мл стоит 50 долларов. На покраску автомобиля обычно требуется 2 – 3 литра краски или 100 – 150 таких баночек.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3
150 л.с
Перейдем к важным электрическим новинкам. Volkswagen выпустил народный электрокар с силовой установкой мощностью свыше 200 л.с. и запасом хода без подзарядки до 550 километров. Производитель возлагает большие надежды на свой электрокар. Ему прочат судьбу третьей значимой для марки модели наряду с Beetle и Golf.

Первой в продажу поступит приветственная серия 1ST (от «first» - «первый») с 204-сильным электромотором и батареей емкостью 58 кВт-ч (запас хода до 420 км). Максимальная скорость – 160 км/ч.  Чуть позже выйдут младшие версии со 150-сильным двигателем и тяговой батареей емкостью 45 кВт-ч (запас хода до 330 км). Наконец, «электрик» обзаведется батареей емкостью 77 кВт-ч, которая позволяет проезжать без подзарядки до 550 км (по циклу WLTP).

Smart EQ fortwo

Smart ForTwo
От 0.9 л, 90 л.с
Новый от 655 000 до 755 000 Р
Похорошели немецкие электрические ситикары. Рестайлинговые версии отличаются новой светодиодной оптикой и видоизмененной фальш-решеткой радиатора. Шильдик Smart переехал с решетки выше на капот. Задние фонари отличаются уникальным четырехсекционным дизайном. В цветовой гамме появились новые оттенки: белый Ice White и голубоватый Steel Blue. Освежить внешность можно при помощи ярких акцентов карминово-красного или золотисто-бежевого цветов.

Под капотом остались прежние 82-сильные электромоторы (160 Нм) и литий-ионные батареи емкостью 17,6 кВт-ч. Разгон с места до «сотни» занимает 11,6 секунды у ForTwo, 11,9 секунды у ForTwo Cabrio и 12,7 секунды у ForFour. Максимальная скорость у всех троих ограничена на отметке 130 км/ч. Запас хода без подзарядки достигает 159 километров по оптимистичному циклу NEDC.

Porsche Taycan

Porsche Taycan
761 л.с
Новый от 10 600 000 до 12 900 000 Р
На «сладкое» — первый серийный электрокар Porsche. Автомобиль построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi специально для электрических спорткаров. Главным конкурентом машины станет Tesla Model S.

В движение автомобиль приводят два электромотора суммарной отдачей 625 л. с. и 850 Нм. В особом режиме Overboost мощность может на 2,5 секунды возрастать до 680 сил. Первая «сотня» покоряется за 3,2 секунды, а до 200 км/ч — за 9,8 секунды. Максимальная скорость — 260 км/ч. Аккумулятор емкостью 93,4 кВт-ч обеспечивает до 450 км без подзарядки (по циклу WLTP).

«Горячая» версия Taycan Turbo S имеет те же электромоторы, но иные настройки и более мощный инвертор, поэтому пиковая мощность увеличена до 761 силы и 1050 Нм момента. Аккумулятор тот же, но пробег без подзарядки составляет 421 км. Разгон до с места до 100 км/ч занимает 2,8 секунды.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Форум Audi A5
G1K1K
мага
Форум BMW X6
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста! В движении, набирая скорость, машина резко переключается в нейтралку и полностью останавливается. Приходится глушить мотор и заново заводить. В сервисе поломку определить точно не могут!
ирина
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Главные серийные новинки Франкфуртского автошоу
Land Rover Defender{{model_v2_663}}Безусловно, самой ожидаемой новинкой года стало новое поколение британского внедорожника. Land Rover дразнил своих поклонников на протяжении многих месяцев. И вот во Франкфурте свежий «Деф» предстал перед публикой, оставив неоднозначное впечатление.Внедорожник построен на платформе D7x, которая представляет собой доработанную и серьезно усиленную «тележку» D7 нынешнего Discovery. Рама осталась в прошлом. У нового Defender несущий кузов, передняя двухрычажная подвеска и задняя многорычажка. На первом этапе в зависимости от региона в моторную гамму войдут три бензиновых (P300, P400, P400e) и три дизельных (D200, D240 и D300) двигателя для версий 90 и 110. Все агрегаты будут сочетаться с автоматической коробкой передач и системой полного привода с двухступенчатой «раздаткой».Что касается модификаций, то семейство Defender будет состоять из утилитарной трехдверной версии со стальными колесными дисками (индекс 90), стандартной пятидверной модификации (110) и роскошного длиннобазного 8-местного вседорожника (130). Кстати, дизайн нового «Дефа» разрабатывали почти 30 лет. Но именно он и вызвал основные споры. Поклонники модели говорят, что внедорожник утратил свою «фишку». Посмотрим, каким он кажется в реальности.Audi A5{{model_v2_1582}}На Франкфуртском автошоу предстало обновленное семейство А5. Узнать его членов можно по видоизмененным бамперам, более широкой радиаторной решетке и полностью светодиодной оптике. За доплату доступны матричные или лазерно-люминофорные фары. В салоне красуется цифровая приборная панель, которая теперь входит в список базового оснащения, и новая медиасистема MMI с тачскрином диагональю 10,1 дюйма и функцией распознавания голоса.В силовой линейке A5 больше нет базовых моторов на 150 л. с. Самый маломощный агрегат – 2-литровая «турбочетверка», которая развивает 190 л.с. Ее более мощная модификация выдает 245 сил. Дизельная линейка представлена 2,0-литровыми моторами TDI на 163 и 190 л. с. Все четыре варианта дополнены 12-вольтовым стартер-генератором и 7-ступенчатым «роботом». Сохранилась также версия 45 TDI с турбодизелем V6 3.0 (231 л.с.) и 8-диапазонным «автоматом».Mercedes-Benz GLE Coupe{{model_v2_6193}}C купе-кроссовером немецкой марки вышла путаница. Вообще Mercedes GLE Coupe впервые вышел на рынок в 2015 году. Однако стандартный GLE сменил поколение в сентябре 2018-го, поэтому сам поизводитель позиционирует нынешнюю премьеру не как рестайлинг, а как новый GLE Coupe. В общем, сами решайте – обновление это или следующая генерация.Кроссовер стал на 39 мм длиннее и на 7 мм шире, а его колесная база выросла на 20 мм. Багажник увеличился на 5 литров (до 655 литров), а при сложенных сидениях второго ряда на 70 литров (до 1 790 литров). В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, объединенная с сенсорным экраном медиасистемы аналогичного размера. Уже в «базе» имеются спортивные сидения и спортивный руль с кожаной отделкой.Европейским покупателям предложат две версии GLE Coupe с 2,9-литровой дизельной «шестеркой» (OM656): 350d 4Matic (272 л.с., 600 Нм) и 400d 4Matic (330 л.с., 700 Нм). Оба автомобиля оснащаются 9-диапазонной автоматической коробкой передач 9G-Tronic и системой подключаемого полного привода с муфтой на передней оси. Есть и «горячая» версия AMG GLE 53 Coupe, которая отличается спортивным дизайном внутри и снаружи. Под капотом такого кроссовера – 3-литровая рядная «шестерка» (M256) с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем, которая выдает 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента.BMW X6 Vantablack VBx2{{model_v2_1732}}Баварский автопроизводитель порадовал своих поклонников особой версией купе-кроссовера Х6 под названием Vantablack VBx2. Автомобиль выкрашен инновационной краской Vantablack, поглощающей 99,9% падающего на неё света.До недавнего времени такое покрытие использовалось только в аэрокосмической отрасли. BMW X6 стал первым автомобилем, на который нанесли Vantablack. Кстати, компания Surrey NanoSystem уже выпустила вещество в свободную продажу. Баночка объемом 20 мл стоит 50 долларов. На покраску автомобиля обычно требуется 2 – 3 литра краски или 100 – 150 таких баночек.Volkswagen ID.3{{model_v2_6840}}Перейдем к важным электрическим новинкам. Volkswagen выпустил народный электрокар с силовой установкой мощностью свыше 200 л.с. и запасом хода без подзарядки до 550 километров. Производитель возлагает большие надежды на свой электрокар. Ему прочат судьбу третьей значимой для марки модели наряду с Beetle и Golf.Первой в продажу поступит приветственная серия 1ST (от «first» - «первый») с 204-сильным электромотором и батареей емкостью 58 кВт-ч (запас хода до 420 км). Максимальная скорость – 160 км/ч.  Чуть позже выйдут младшие версии со 150-сильным двигателем и тяговой батареей емкостью 45 кВт-ч (запас хода до 330 км). Наконец, «электрик» обзаведется батареей емкостью 77 кВт-ч, которая позволяет проезжать без подзарядки до 550 км (по циклу WLTP).Smart EQ fortwo{{model_v2_1725}}Похорошели немецкие электрические ситикары. Рестайлинговые версии отличаются новой светодиодной оптикой и видоизмененной фальш-решеткой радиатора. Шильдик Smart переехал с решетки выше на капот. Задние фонари отличаются уникальным четырехсекционным дизайном. В цветовой гамме появились новые оттенки: белый Ice White и голубоватый Steel Blue. Освежить внешность можно при помощи ярких акцентов карминово-красного или золотисто-бежевого цветов. Под капотом остались прежние 82-сильные электромоторы (160 Нм) и литий-ионные батареи емкостью 17,6 кВт-ч. Разгон с места до «сотни» занимает 11,6 секунды у ForTwo, 11,9 секунды у ForTwo Cabrio и 12,7 секунды у ForFour. Максимальная скорость у всех троих ограничена на отметке 130 км/ч. Запас хода без подзарядки достигает 159 километров по оптимистичному циклу NEDC. Porsche Taycan{{model_v2_6835}}На «сладкое» — первый серийный электрокар Porsche. Автомобиль построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi специально для электрических спорткаров. Главным конкурентом машины станет Tesla Model S.В движение автомобиль приводят два электромотора суммарной отдачей 625 л. с. и 850 Нм. В особом режиме Overboost мощность может на 2,5 секунды возрастать до 680 сил. Первая «сотня» покоряется за 3,2 секунды, а до 200 км/ч — за 9,8 секунды. Максимальная скорость — 260 км/ч. Аккумулятор емкостью 93,4 кВт-ч обеспечивает до 450 км без подзарядки (по циклу WLTP).«Горячая» версия Taycan Turbo S имеет те же электромоторы, но иные настройки и более мощный инвертор, поэтому пиковая мощность увеличена до 761 силы и 1050 Нм момента. Аккумулятор тот же, но пробег без подзарядки составляет 421 км. Разгон до с места до 100 км/ч занимает 2,8 секунды.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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