Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 14:39

Главные слабые места Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max: что ломается чаще всего

Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max с пробегом: за привлекательной ценой скрываются дорогие сюрпризы

Эксперт разобрал подержанные Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max и выявил неожиданные поломки, которые часто остаются без внимания. Какие детали требуют особого контроля, сколько стоит ремонт и почему владельцы сталкиваются с проблемами уже на первых 100 тысячах километров - объяснил специалист. Это важно знать тем, кто выбирает китайский кроссовер на вторичном рынке.

Покупка подержанного Chery Tiggo 7 Pro или Pro Max может обернуться неожиданными расходами для российских автолюбителей. Эти кроссоверы, появившиеся на рынке с 2020 года, быстро завоевали популярность благодаря доступной цене и современному оснащению. Однако, как выяснил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, за внешней привлекательностью скрываются технические нюансы, которые важно учитывать при выборе машины с пробегом.

Обе модели оснащаются исключительно турбированными двигателями. Базовый мотор объемом 1,5 литра (147 л.с.) с чугунным блоком и распределенным впрыском топлива считается одним из самых надежных в линейке. Он способен пройти до 400 тысяч километров, но встречается только в сочетании с передним приводом и вариатором. Более мощный 1,6-литровый двигатель (150 л.с.), устанавливаемый на Pro Max, полностью алюминиевый и требует бензин не ниже АИ 95. Его ресурс заметно ниже - около 250 тысяч километров. Среди типичных проблем этого агрегата - образование нагара на впускных клапанах и засорение системы EGR, что может привести к снижению мощности и увеличению расхода топлива.

Особое внимание эксперт уделил трансмиссии. Вариатор WLY CVT25, который устанавливается на обе модели, теоретически рассчитан на 250 тысяч километров. Однако уже после 100 тысяч могут появиться износ втулок, подшипников и ремня. Ремонт этой коробки обходится недешево, а профилактика требует регулярной замены масла и внимательного отношения к режиму эксплуатации. Альтернативой выступает семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями, который считается более надежным и менее капризным в обслуживании.

Не обошлось и без проблем с электроникой. Владельцы Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max часто сталкиваются с перебоями в работе ABS, которые устраняются только перепрошивкой блока управления. Также фиксируются сбои центрального замка, электроприводов багажника и электронного стояночного тормоза. Иногда зависает блок вентилятора, медиасистема или дисплей климат-контроля. Все эти неисправности могут проявиться уже на первых 80-100 тысячах километров пробега.

Коррозия кузова - еще одна неожиданная проблема для машин младше пяти лет. Несмотря на современное антикоррозийное покрытие, на некоторых экземплярах уже появляются очаги ржавчины, особенно в местах сколов и на кромках дверей. Подвеска в целом не вызывает нареканий: основные элементы служат 80-120 тысяч километров, но стойки и втулки стабилизатора могут потребовать замены раньше. Рулевые тяги и наконечники также не отличаются долговечностью и иногда требуют вмешательства уже к 80 тысячам километров.

Стоимость подержанных Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max на вторичном рынке стартует от 1,5 млн рублей. При выборе такого автомобиля важно учитывать не только привлекательную цену, но и возможные затраты на ремонт и обслуживание. Как отмечает эксперт, регулярная диагностика и внимательное отношение к техническому состоянию помогут избежать крупных расходов и продлить срок службы кроссовера.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р)
Упомянутые марки: Chery
