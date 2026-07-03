Покупка «китайца» с пробегом - на что обратить внимание в 2026 году

Главные слабые места подержанных китайских авто: что выйдет из строя первым

Эксперты раскрыли неожиданные нюансы эксплуатации китайских автомобилей. Не все проблемы видны сразу. Некоторые неисправности проявляются спустя время. Подробности - в нашем материале.

Эксперты раскрыли неожиданные нюансы эксплуатации китайских автомобилей. Не все проблемы видны сразу. Некоторые неисправности проявляются спустя время. Подробности - в нашем материале.

В последние годы автомобили из Китая уверенно заняли свое место на российском рынке, и теперь их все чаще можно встретить на вторичном рынке. Однако, несмотря на привлекательную цену и современный дизайн, у таких машин есть свои особенности, которые важно учитывать при покупке с пробегом, рассказал zr.ru.

Одной из наиболее частых проблем остается подвеска. Даже у свежих моделей встречаются варианты с недостаточной жесткостью, что приводит к быстрой изнашиваемости деталей. Владельцы отмечают, что на неровных дорогах подвеска может быстро «сдаться», особенно если автомобиль эксплуатировался в сложных условиях.

Что касается двигателей, ситуация неоднозначная. Атмосферные моторы с чугунным блоком обычно служат дольше, а вот алюминиевые турбированные агрегаты вызывают вопросы по ресурсу. На вторичном рынке лучше выбирать варианты с проверенной конструкцией, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Коробки передач - еще один важный момент. Гидроавтомат считается наиболее надежным, тогда как роботизированные трансмиссии и вариаторы могут преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается машин с большим пробегом, где износ деталей уже ощутим.

Электроника - отдельная тема. Практически все владельцы сталкиваются с периодическими сбоями в работе медиасистем, датчиков давления в шинах и других электронных компонентов. Иногда помогает обновление программного обеспечения, но часто проблемы возвращаются. Владельцам приходится мириться с тем, что часть функций может работать нестабильно или вовсе отключаться.

Еще одна сложность - обслуживание. Не все сервисы берутся за ремонт китайских автомобилей из-за сложностей с подбором запчастей и несовпадением каталогов. В крупных городах уже появились специализированные мастерские, но их пока немного, и записаться туда бывает непросто.

Покупая китайский автомобиль с пробегом, важно быть готовым к возможным трудностям с электроникой и подвеской, а также заранее уточнить, где можно будет обслуживать машину. Такой подход поможет избежать лишних затрат и неприятных неожиданностей в будущем.