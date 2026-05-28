Renault Logan ломается редко, но есть нюансы которые важно знать перед покупкой

Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию

Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны.

Renault Logan остается одним из самых востребованных бюджетных автомобилей в России, и интерес к нему не ослабевает даже спустя годы после ухода бренда с рынка. Для многих водителей этот седан стал эталоном надежности и простоты, но, как показывает практика, даже у проверенных временем моделей есть свои нюансы. В условиях, когда выбор новых машин ограничен, а цены на вторичке продолжают расти, знание слабых мест Logan становится особенно актуальным.

История Renault Logan в России началась с 2005 года, когда сборку наладили на московском заводе «Автофрамос». Позже производство второго поколения перенесли в Тольятти, а универсал Logan MCV стал основой для популярной Lada Largus. За годы выпуска в стране появилось более полумиллиона экземпляров этой модели, что сделало Logan по-настоящему народным автомобилем. Как пишет Autonews, ключ к успеху - простая конструкция и доступность обслуживания.

Технически Logan первого и второго поколения очень близки: обе версии построены на платформе B0, но есть и отличия. У второго поколения чуть длиннее колесная база, более жесткая подвеска, но отсутствует стабилизатор поперечной устойчивости. В моторной гамме встречаются как проверенные временем агрегаты K7J и K7M, так и более современные K4M и H4M. Последний, несмотря на большую мощность, может преподнести неприятные сюрпризы: цепь ГРМ и масляный насос иногда требуют вмешательства уже после 100 тысяч километров.

Коробки передач у Logan тоже разнообразны: от классической «механики» до автоматов и даже вариатора на поздних версиях Stepway. Однако, по мнению специалистов, наибольшей надежностью отличаются именно простые механические коробки, а вот роботизированная Easy-R может потребовать ремонта раньше ожидаемого срока.

Среди типичных проблем Logan эксперты выделяют износ опор и подушек двигателя, ступичных подшипников, а также появление «жуков» и коррозии на кузове. Обычно ступичные подшипники начинают шуметь и вибрировать на пробегах 80-120 тысяч километров, а замена обходится относительно недорого. Опоры двигателя тоже не отличаются вечностью, но их стоимость и работа по замене не ударят по кошельку владельца. Важно отметить, что серьезных хронических «болячек» у Logan нет - большинство проблем решаются быстро и без больших затрат.

Кузов Logan, несмотря на простоту, не всегда хорошо переносит российский климат: возрастные «жуки» и коррозия встречаются даже на ухоженных экземплярах. Тем не менее, регулярная обработка и своевременный уход позволяют продлить срок службы кузова на годы. В остальном Logan остается одной из самых неприхотливых моделей на рынке, что подтверждают и отзывы владельцев, и статистика сервисов.

Выбирая между первым и вторым поколением, стоит ориентироваться на свои приоритеты. Если важна максимальная простота и дешевизна обслуживания - лучше смотреть в сторону Logan I. Для тех, кто ценит более современный салон, улучшенную эргономику и свежий год выпуска, оптимальным выбором станет Logan II. При этом оба поколения отлично подходят для ежедневной эксплуатации и не требуют частых визитов в сервис.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Renault Logan первого поколения выпускался в России до конца 2015 года, а второе поколение - до 2022 года. Третья генерация официально в страну не поставлялась. На вторичном рынке чаще всего встречаются версии с мотором K7M и механической коробкой - именно они считаются самыми выносливыми. При покупке подержанного Logan обязательно проверьте состояние кузова и подвески, а также обратите внимание на историю обслуживания. Такой подход позволит избежать лишних трат и получить действительно надежный автомобиль для повседневных задач.