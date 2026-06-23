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Автор: Дарья Климова

23 июня 2026, 07:35

Главные транспортные новинки выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2026»

Главные транспортные новинки выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2026»

5 впечатляющих новинок техники с выставки „Национальная безопасность. Беларусь‑2026“

Главные транспортные новинки выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2026»

В Минске показали свежие образцы техники для силовых структур и спасателей: от вездеходов до пожарных машин. Мало кто знает, что часть решений уже готова к работе в России. Какие задачи решают новые модели и что это значит для рынка - объясняем подробно.

В Минске показали свежие образцы техники для силовых структур и спасателей: от вездеходов до пожарных машин. Мало кто знает, что часть решений уже готова к работе в России. Какие задачи решают новые модели и что это значит для рынка - объясняем подробно.

Российских автомобилистов все чаще интересуют не только легковые новинки, но и техника, которая определяет безопасность и инфраструктуру страны. На выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», прошедшей в Минске, были представлены разработки, которые могут напрямую повлиять на оснащение силовых ведомств и спасательных служб в России. В условиях, когда обновление парка техники становится вопросом не только эффективности, но и безопасности, такие события заслуживают особого внимания.

В этом году в центре внимания оказались не только роботизированные комплексы и дроны, но и транспортные средства, способные работать в самых сложных условиях. Среди них - вездеход пятого поколения «Архант Neva», который сразу выделился своими размерами и возможностями. Машина оснащена огромными шинами от ОАО «Белшина», увеличенным салоном на девять человек и панорамным остеклением. В основе - трехцилиндровый дизель Hyundai D18 на 55 л.с. и механическая коробка на шесть передач. Вездеход способен разгоняться до 40 км/ч по суше и до 6 км/ч по воде, а грузоподъемность достигает 1200 кг. Такой транспорт востребован не только у профессионалов, но и у любителей экстремального туризма, а также для задач нефтегазовой отрасли, геологоразведки и патрулирования.

Не остался без внимания и новый образец от ОАО «Минский завод колесных тягачей» - шасси МЗКТ-690400-010 (6 х 6) с бронекабиной. Эта платформа рассчитана на размещение различных вооруженных комплексов и отличается дизельным мотором ЯМЗ-536 мощностью 312 л.с., гидромеханической коробкой и системой автоматической подкачки шин. Бронированная кабина соответствует классу БР-4, что обеспечивает дополнительную защиту экипажа.

Пожарная техника также получила обновление. Оршанская автолестница АЛ-52 ЗСПТ3002 И2 теперь поднимает на высоту не менее 52 метров и оснащена спасательным лифтом, который не требует складывания при смене точки забора. Это ускоряет работу в стесненных условиях, а компактный опорный контур шириной 4,5 метра и разновеликие выносные опоры позволяют использовать машину даже в плотной городской застройке. На корме появились дисплеи для контроля выравнивания - вручную или автоматически.

Еще одна новинка - модернизированная автолестница «Пожснаб» АЛ-52 (6302) версии 2026 года. Здесь улучшена эргономика, пол стал ровнее, добавлен интегрированный отсек для пожарного оборудования, а кабина теперь поднимается ближе к зданию на 0,5-0,7 метра. Для спасателей это значит меньше времени на эвакуацию и больше возможностей для работы в сложных условиях.

Борисовский завод «Пожснаб» представил пожарный автомобиль АЦ 5,0-40 (5309) для МЧС России. Впервые модель получила двускатную заднюю ось, что повысило устойчивость на скорости и при маневрах. Кузов, цистерна и пенобак выполнены из стеклопластика, что исключает коррозию, а кабина спасателей - из композитных материалов без швов, с улучшенной эргономикой дверей для быстрой посадки и высадки экипажа.

Интересно, что подобные выставки становятся площадкой для обмена опытом между странами и помогают внедрять новые решения в России. Например, как отмечают эксперты, многие отечественные заводы уже сотрудничают с зарубежными партнерами, что подтверждается и материалом о запуске новых брендов на российских автозаводах - подробности о скрытых платформах и особенностях рынка.

Для справки: выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» проводится с целью не только демонстрации достижений, но и содействия техническому переоснащению силовых структур. Представленные образцы техники могут быть востребованы в России уже в ближайшие годы, учитывая растущий спрос на современные решения для МЧС, армии и промышленных компаний. Важно, что новые модели разрабатываются с учетом реальных условий эксплуатации и требований к безопасности, что позволяет надеяться на дальнейшее развитие сотрудничества между странами и повышение уровня оснащения служб.

Упомянутые марки: Hyundai
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