24 ноября 2017, 10:38

Главным «гаишником» Грузии стал правовед

Патрульная полиция Грузии обрела нового директора. В эту должность вступил полковник Теймураз Купатадзе. По основной профессии он является правоведом, но уже 13 лет работает в патрульной полиции. В разные времена Купатадзе работал автоинспектором в Тбилиси, был командиром отделения.
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Представляя назначенца, глава МВД Грузии отметил, что патрульная полиция является лицом республиканского МВД и в связи с этим анонсировал «очень большие перемены». Со времен Саакашвили грузинам к ним не привыкать. Среди последних новаций – вступление в силу с 1 июля текущего года правил ведения т.н. бесконтактного патрулирования на дорогах.

 

Оно подразумевает передвижение автомобилей без опознавательных знаков, оснащенных фото- и видеотехникой и нестационарным устройством для измерения скорости. Осуществляется на определенных участках автодорог.

Территория работы бесконтактного патрулирования определяется на основе приказа директора Департамента патрульной полиции (теперь г-н Купатадзе). В начале и в конце участка дороги, где ведется бесконтактное патрулирование, устанавливаются специальные опознавательные знаки, сообщающие водителям о слежке.

В бесконтактном патрулировании участвуют сотрудники Единого операционного центра — нового структурного подразделения МВД Грузии. Это своего рода централизованный хаб, который при помощи современных технологий в режиме реального времени следит за ситуацией на республиканских дорогах.

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Главным «гаишником» Грузии стал правовед
Представляя назначенца, глава МВД Грузии отметил, что патрульная полиция является лицом республиканского МВД и в связи с этим анонсировал «очень большие перемены». Со времен Саакашвили грузинам к ним не привыкать. Среди последних новаций – вступление в силу с 1 июля текущего года правил ведения т.н. бесконтактного патрулирования на дорогах. Оно подразумевает передвижение автомобилей без опознавательных знаков, оснащенных фото- и видеотехникой и нестационарным устройством для измерения скорости. Осуществляется на определенных участках автодорог. Территория работы бесконтактного патрулирования определяется на основе приказа директора Департамента патрульной полиции (теперь г-н Купатадзе). В начале и в конце участка дороги, где ведется бесконтактное патрулирование, устанавливаются специальные опознавательные знаки, сообщающие водителям о слежке.В бесконтактном патрулировании участвуют сотрудники Единого операционного центра — нового структурного подразделения МВД Грузии. Это своего рода централизованный хаб, который при помощи современных технологий в режиме реального времени следит за ситуацией на республиканских дорогах.
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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