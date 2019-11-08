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8 ноября 2019, 16:12

Главным источником загрязнений воздуха в Петербурге являются автомобили

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Фото: guideautoweb.com
Вклад автомобильного транспорта в суммарные выбросы вредных веществ по Санкт-Петербургу составляет 84%. Об этом сообщается в ежегоднике «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», который подготовила Государственная геофизическая обсерватория им. Воейкова.
Главным источником загрязнений воздуха в Петербурге являются автомобили

Фото: imag.one

Общий объем выбросов ТС огромен: 470,8 тыс. тонн (суммарная цифра – 558,1 тыс. тонн). Из них – выбросы CO составляют 379,8 тыс. тонн, NO2 (оксид азота) – 39,6 тыс. тонн, SO2 (оксид серы) – 2,3 тыс. тонн, твердые выбросы – 0,9 тыс. тонн.

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Для сравнения: стационарные источники выбросов имеют куда более скромные показатели: 87,3 тыс. тонн. Основной вклад в выбросы стационарных источников создают предприятия электроэнергетики, машиностроения и жилищно-коммунального хозяйства.

Наблюдения в Санкт-Петербурге проводятся на 9 станциях государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды. Станции условно подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах, «промышленные» и «авто» (вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением транспорта). Таковых в городе на Неве три. 

В отчете сообщается, что за последние 5 лет отмечается рост концентрации озона, снижение содержания в воздухе бензапирена (вещество первого класса опасности) и взвешенных частиц. При этом концентрация других контролируемых загрязняющих веществ значительно не изменилась.

Отмечается, что взвешенные частицы при проникновении в органы дыхания человека приводят к нарушению системы дыхания и кровообращения. Эти частицы включают в себя неорганическую пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые вещества.


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Главным источником загрязнений воздуха в Петербурге являются автомобили
Общий объем выбросов ТС огромен: 470,8 тыс. тонн (суммарная цифра – 558,1 тыс. тонн). Из них – выбросы CO составляют 379,8 тыс. тонн, NO2 (оксид азота) – 39,6 тыс. тонн, SO2 (оксид серы) – 2,3 тыс. тонн, твердые выбросы – 0,9 тыс. тонн. {{material_126078}} Для сравнения: стационарные источники выбросов имеют куда более скромные показатели: 87,3 тыс. тонн. Основной вклад в выбросы стационарных источников создают предприятия электроэнергетики, машиностроения и жилищно-коммунального хозяйства. Наблюдения в Санкт-Петербурге проводятся на 9 станциях государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды. Станции условно подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах, «промышленные» и «авто» (вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением транспорта). Таковых в городе на Неве три.  В отчете сообщается, что за последние 5 лет отмечается рост концентрации озона, снижение содержания в воздухе бензапирена (вещество первого класса опасности) и взвешенных частиц. При этом концентрация других контролируемых загрязняющих веществ значительно не изменилась. Отмечается, что взвешенные частицы при проникновении в органы дыхания человека приводят к нарушению системы дыхания и кровообращения. Эти частицы включают в себя неорганическую пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые вещества.
2019-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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