«Пусть машины вызывают симпатию, а не страх»: а вы согласны с дизайнером Volkswagen Group?

1 сентября 2026, 13:20
Главный дизайнер VW Group выступил против агрессивного облика современных авто
Главный дизайнер VW Group выступил против агрессивного облика современных авто
Мало кто задумывается, как внешний вид машины влияет на восприятие на дороге. Ведущий дизайнер VW Group объяснил, почему тренд на «злые» решетки и узкие фары может оказаться тупиковым. Что стоит за этим мнением, какие последствия ждут рынок и почему сейчас особенно важно пересмотреть подход к стилю - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов эта новость может стать поводом задуматься о том, как меняется автомобильная мода и к чему это приведет в ближайшие годы. В условиях, когда на дорогах все чаще встречаются машины с агрессивным обликом, мнение ведущего дизайнера Volkswagen Group Андреаса Миндта приобретает особую актуальность. По его словам, у автомобилей нет объективных причин выглядеть угрожающе, и подобная стилистика не несет реальной пользы ни водителям, ни окружающим.
Как сообщает Autonews, Миндт в интервью подчеркнул, что современные производители сознательно делают акцент на «злых» передних частях, массивных решетках радиатора и узких фарах. Причина проста: такие машины заметнее в потоке, их быстрее видят в зеркале заднего вида, а значит, чаще уступают дорогу. Однако, по мнению Миндта, это не тот путь, по которому стоит двигаться дальше. Он уверен, что автомобили могут и должны вызывать симпатию, а не страх или раздражение.
Volkswagen Group, по словам Миндта, не собирается участвовать в гонке за самым агрессивным дизайном. Дизайнер отмечает, что многие бренды стремятся выглядеть «круто», но VW выбирает иной подход - создавать дружелюбные и нейтральные образы. Особенно это важно на фоне перехода на электромобили, когда общество и так разделено на сторонников новых технологий и поклонников классических бензиновых моторов. Миндт считает, что электрокары не должны подчеркивать превосходство своих владельцев, а наоборот - объединять людей, а не противопоставлять их друг другу.
Тем не менее, полностью отказаться от агрессивных черт концерн не планирует. Миндт признает, что для некоторых марок внутри группы, таких как Lamborghini или Cupra, подобная стилистика оправдана и соответствует их характеру. Но для массовых моделей Volkswagen ставка делается на гармонию и дружелюбие. Такой подход может стать новым трендом, если его поддержат и другие производители.
Интересно, что похожие споры о целесообразности тех или иных решений в автомобильном дизайне и конструкции возникают не впервые. Например, в материале о скрытых проблемах Ford Focus III с пробегом эксперты также обсуждали, как внешние и внутренние изменения влияют на восприятие и эксплуатацию машины. Это подтверждает: даже детали, которые кажутся второстепенными, могут существенно менять отношение к автомобилю и его востребованность на рынке.
Для справки: Volkswagen Group - один из крупнейших автоконцернов мира, объединяющий десятки брендов, от массовых до премиальных. В последние годы компания активно развивает направление электромобилей и внедряет новые стандарты дизайна. По мнению специалистов, отказ от агрессивной стилистики может стать важным сигналом для всей отрасли, особенно в условиях растущей конкуренции и меняющихся ожиданий покупателей. Важно отметить, что ранее в Volkswagen уже объясняли, почему отказываются от большого количества тачскринов в салоне - ставка делается на эргономику и простоту управления. Все это говорит о том, что компания внимательно следит за изменениями в запросах аудитории и готова корректировать стратегию в зависимости от новых тенденций.
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