Главный гоночный уикенд лета пройдет в Санкт-Петербурге

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В середине июля на автодроме Игора Драйв сойдутся быстрейшие российские мотогонщики. Зрителей ждут пять захватывающих гонок, более 150 быстрейших российских пилотов, скорости до 300 км/ч, эффектные обгоны, борьба за подиум – и все это с живыми комментариями.

Организаторы обещают настоящий праздник спорта для всей семьи, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей. Каждый найдет развлечение по душе: гоночное такси, прогулки по стартовой прямой, экскурсии в боксы, автограф- и фотосессии с пилотами, вкусная еда и многое другое.

Фото: пресс-служба Motoring

Начало мероприятия – в 10:00 в воскресенье, 16 июля. Билеты от 800 до 2 100 рублей. Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный. Подробности о LAVR MOTORING. Гран-При Санкт-Петербурга можно узнать на официальном сайте.

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