«Главный мост»: власти запустили телеграм-канал, рассказывающий водителям о пробках на Крымском мосту

Ранее мы писали Туристов, едущих в Крым, ждет многокилометровая пробка Большинство россиян, решивших отдохнуть в этом году в Крыму, добираются на полуостров на личном автотранспорте ... Читать далее

Начало июля ознаменовалось гигантскими пробками на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Коллапс был вызван существенно выросшим потоком автомобилей – сезон отпусков в самом разгаре, а строгий досмотр при въезде на мост никто отменять не планирует. Временами очередь из автомобилей растягивалась на 10 – 12 километров, а время ожидания пропуска превышало 6 часов.

Власти спешно увеличили количество пунктов пропуска, перебросили сотрудников с «крымской» стороны, откуда поток машин еще не столь большой, установили туалеты и пункты бесплатной раздачи питьевой воды, а также запустили телеграм-канал «Главный мост», где автомобилисты могут узнать актуальную дорожную обстановку.

Все, кто направляется на автомобиле в Крым, могут заранее подготовиться к поездке: узнать об отсутствии или наличии пробок, их протяженности, об изменениях в организации движения и фактах ДТП, получить полезные советы о том, как лучше собраться в поездку и быстро пройти досмотр. Также автотуристам, путешествующим через Краснодарский край, расскажут о достопримечательностях, которые можно увидеть по пути к Крымскому мосту.

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