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11 сентября 2019, 00:47

Главу Nissan отправили в отставку из-за финансовых махинаций

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Фото: Toru Hanai/Bloomberg
Компания Nissan в третий раз за последние три года ищет нового руководителя. Вслед за Карлосом Гоном из-за обвинений в злоупотреблении занимаемым положением свой пост 16 сентября покидает Хирото Саикава.
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Nissan продолжает лихорадить. Напомним, в ноябре 2018 года прокуратура Токио арестовала главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Вместе с Гоном был арестован также член совета директоров Nissan Грег Келли, который якобы помогал шефу занижать данные о выплачиваемых ему компенсациях. Поводом для ареста стал анонимный донос одного из сотрудников Nissan. Карлос Гон обвинил руководство компании в заговоре и предательстве. Позже оба топ-менеджера были отпущены под залог, но следствие продолжается и по сей день.

В июне 2019 года Грег Келли в интервью японскому журналу Bungei Shunju рассказал, что в 2013 году Хирото Саикава незаконно назначил себе дополнительные выплаты в размере 47 млн иен (446 тыс. долларов). В ходе проведенного внутреннего расследования эти и другие факты злоупотреблений подтвердились. Выяснилось, что Саикава получил в качестве вознаграждения дополнительные средства от завышенной рыночной стоимости акций на сумму свыше 90 млн иен (830 тыс. долларов). Несмотря на то, что топ-менеджер принес извинения и пообещал вернуть все полученные незаконным путем деньги, правление Nissan единодушно решило отстранить Саикаву и найти третьего генерального директора компании.

Сейчас в списке возможных кандидатов 10 фамилий и не все из них японцы. Среди основных претендентов можно назвать пятерых. Главный операционный директор Ясухиро Ямаучи, который 16 сентября станет исполняющим обязанности главы Nissan вместо отправленного в отставку Хирото Саикавы. Макото Учида, президент совместного предприятия Nissan в Китае. Хидеюки Сакамото, ответственный за производство и управление цепочками поставок. Джун Сэки, бывший глава Nissan в Китае, а сейчас старший вице-президент, курирующий «восстановление производства». Даниэль Шиллачи, генеральный директор компании Brembo SpA, который покинул Nissan в начале 2019 года, где ранее занимал пост исполнительного вице-президента по маркетингу и продажам.

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Главу Nissan отправили в отставку из-за финансовых махинаций
{{material_125926}}Nissan продолжает лихорадить. Напомним, в ноябре 2018 года прокуратура Токио арестовала главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Вместе с Гоном был арестован также член совета директоров Nissan Грег Келли, который якобы помогал шефу занижать данные о выплачиваемых ему компенсациях. Поводом для ареста стал анонимный донос одного из сотрудников Nissan. Карлос Гон обвинил руководство компании в заговоре и предательстве. Позже оба топ-менеджера были отпущены под залог, но следствие продолжается и по сей день.В июне 2019 года Грег Келли в интервью японскому журналу Bungei Shunju рассказал, что в 2013 году Хирото Саикава незаконно назначил себе дополнительные выплаты в размере 47 млн иен (446 тыс. долларов). В ходе проведенного внутреннего расследования эти и другие факты злоупотреблений подтвердились. Выяснилось, что Саикава получил в качестве вознаграждения дополнительные средства от завышенной рыночной стоимости акций на сумму свыше 90 млн иен (830 тыс. долларов). Несмотря на то, что топ-менеджер принес извинения и пообещал вернуть все полученные незаконным путем деньги, правление Nissan единодушно решило отстранить Саикаву и найти третьего генерального директора компании.Сейчас в списке возможных кандидатов 10 фамилий и не все из них японцы. Среди основных претендентов можно назвать пятерых. Главный операционный директор Ясухиро Ямаучи, который 16 сентября станет исполняющим обязанности главы Nissan вместо отправленного в отставку Хирото Саикавы. Макото Учида, президент совместного предприятия Nissan в Китае. Хидеюки Сакамото, ответственный за производство и управление цепочками поставок. Джун Сэки, бывший глава Nissan в Китае, а сейчас старший вице-президент, курирующий «восстановление производства». Даниэль Шиллачи, генеральный директор компании Brembo SpA, который покинул Nissan в начале 2019 года, где ранее занимал пост исполнительного вице-президента по маркетингу и продажам.
2019-09-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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