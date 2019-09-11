11 сентября 2019, 00:47
Главу Nissan отправили в отставку из-за финансовых махинаций
- 1211
- 0
Фото: Toru Hanai/Bloomberg
Компания Nissan в третий раз за последние три года ищет нового руководителя. Вслед за Карлосом Гоном из-за обвинений в злоупотреблении занимаемым положением свой пост 16 сентября покидает Хирото Саикава.
Ранее мы писали
Бывший глава альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон сегодня был освобожден из токийской тюрьмы под ...Читать далее
В июне 2019 года Грег Келли в интервью японскому журналу Bungei Shunju рассказал, что в 2013 году Хирото Саикава незаконно назначил себе дополнительные выплаты в размере 47 млн иен (446 тыс. долларов). В ходе проведенного внутреннего расследования эти и другие факты злоупотреблений подтвердились. Выяснилось, что Саикава получил в качестве вознаграждения дополнительные средства от завышенной рыночной стоимости акций на сумму свыше 90 млн иен (830 тыс. долларов). Несмотря на то, что топ-менеджер принес извинения и пообещал вернуть все полученные незаконным путем деньги, правление Nissan единодушно решило отстранить Саикаву и найти третьего генерального директора компании.
Сейчас в списке возможных кандидатов 10 фамилий и не все из них японцы. Среди основных претендентов можно назвать пятерых. Главный операционный директор Ясухиро Ямаучи, который 16 сентября станет исполняющим обязанности главы Nissan вместо отправленного в отставку Хирото Саикавы. Макото Учида, президент совместного предприятия Nissan в Китае. Хидеюки Сакамото, ответственный за производство и управление цепочками поставок. Джун Сэки, бывший глава Nissan в Китае, а сейчас старший вице-президент, курирующий «восстановление производства». Даниэль Шиллачи, генеральный директор компании Brembo SpA, который покинул Nissan в начале 2019 года, где ранее занимал пост исполнительного вице-президента по маркетингу и продажам.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Руслан Здравствуйте помогите пожалуйста расход около 17 литров стал чек горить а так работает тянет нормально в чем искать причину?
Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
Машины, подобные Z, по хорошему созданы для трека, но получить от них удовольствие можно и на обычных дорогах. Ощущение вжимания в кресло и быстрые ускорения – вот первое, что ты покупаешь в Z. Ты просто покупаешь свой собственный маленький аттракцион и получаешь удовольствие. Но только летом :-) Зимой ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве