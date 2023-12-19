Главу стартапа электрических грузовиков Nikola приговорили к 4 годам тюрьмы за фальсификации
Расследование показало, что компания в принципе не приступила к созданию электрического грузовика. Комплектующие закупали в сторонних компаниях, а их логотипы заклеивали изолентой. Чтобы показать грузовик в движении, его просто спускали с горки. Представители Nikola парировали, что компания никогда и не утверждала, что тягач едет самостоятельно или при помощи двигателя. Все ролики в соцсетях были лаконично подписаны «В движении».
В итоге, Тревор Милтон был вынужден подать в отставку, но расследование продолжилось. Прокурор требовал для предприимчивого бизнесмена 11 лет тюремного заключения и штрафа в размере 5 млн долларов. Поэтому 4 года и 1 млн долларов штрафа можно считать успехом. Однако Милтон намерен обжаловать приговор, пишет Reuters.
С тех пор, как Милтон покинул Nikola, компании удалось с грехом пополам выпустить водородный-электрический тягач. Но дела все равно шли плохо. В первом квартале 2023 года компания сообщила об убытке в размере 169 млн долларов. В мае ее акции исключили из NASDAQ. В июне компания сократила 270 сотрудников, а затем на ее территории случился пожар, уничтоживший четыре грузовика.
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АвтоВАЗ договорился о сборке Lada в Африке
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