Главу стартапа электрических грузовиков Nikola приговорили к 4 годам тюрьмы за фальсификации

Ранее мы писали Глава стартапа электрических грузовиков Nikola ушел в отставку После скандала, раскрывшего аферу стартапа Nikola, её руководитель и создатель «отошел в сторону». Компанию ... Читать далее

Тревор Милтон основал Nikola в 2014 году и пообещал разработать полностью электрический инновационный тягач, который изменит мир. Компания регулярно рапортовала об успехах и даже выкладывала видео, демонстрирующие тягачи в движении. Но в 2020 году разразился невероятный скандал. Один из инвесторов обвинил Nikola во лжи и фальсификации результатов.

Расследование показало, что компания в принципе не приступила к созданию электрического грузовика. Комплектующие закупали в сторонних компаниях, а их логотипы заклеивали изолентой. Чтобы показать грузовик в движении, его просто спускали с горки. Представители Nikola парировали, что компания никогда и не утверждала, что тягач едет самостоятельно или при помощи двигателя. Все ролики в соцсетях были лаконично подписаны «В движении».

Фото: Nikola

В итоге, Тревор Милтон был вынужден подать в отставку, но расследование продолжилось. Прокурор требовал для предприимчивого бизнесмена 11 лет тюремного заключения и штрафа в размере 5 млн долларов. Поэтому 4 года и 1 млн долларов штрафа можно считать успехом. Однако Милтон намерен обжаловать приговор, пишет Reuters.

С тех пор, как Милтон покинул Nikola, компании удалось с грехом пополам выпустить водородный-электрический тягач. Но дела все равно шли плохо. В первом квартале 2023 года компания сообщила об убытке в размере 169 млн долларов. В мае ее акции исключили из NASDAQ. В июне компания сократила 270 сотрудников, а затем на ее территории случился пожар, уничтоживший четыре грузовика.

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