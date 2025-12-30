Ferrari FF против современных кроссоверов — неожиданный результат дуэли

GLC 63, Grecale Trofeo и BMW X3 M: кто быстрее на четверти мили

Три мощных кроссовера и одна легендарная Ferrari FF встретились на прямой. Кто из них оказался быстрее на четверти мили? Итоги заездов удивили даже опытных автолюбителей. В материале - подробности гонки, неожиданные повороты и сравнение характеристик участников. Не пропустите развязку этого автомобильного противостояния.

Три мощных кроссовера и одна легендарная Ferrari FF встретились на прямой. Кто из них оказался быстрее на четверти мили? Итоги заездов удивили даже опытных автолюбителей. В материале - подробности гонки, неожиданные повороты и сравнение характеристик участников. Не пропустите развязку этого автомобильного противостояния.

В мире быстрых кроссоверов всегда находится место для настоящей дуэли. В этот раз на старте на прямой встретились Mercedes-AMG GLC 63, Maserati Grecale Trofeo и BMW X3 M, которые уже сняты с производства. К ним присоединился Ferrari FF - автомобиль, который давно стал легендой среди поклонников итальянского бренда. Как сообщает Autoevolution, серия заездов на четверть мили показывает, кто из этих машин способен удивить даже самых искушенных фанатов скорости.

Каждый из участников представляет свой подход к понятию «спортивный кроссовер». GLC 63 - это сочетание немецкой инженерии и мощного V8, Grecale Trofeo - итальянский стиль и азарт, а X3 M - баланс между динамикой и практичностью. Ferrari FF, пусть и не кроссовер, но с полным приводом и атмосферным V12, привнес в заезды особую интригу.

С точки зрения зрения, Maserati Grecale Trofeo уступает соперникам: ее двигатель выдает меньшую мощность по сравнению с Mercedes и BMW. Однако итальянский кроссовер берет свое за счет меньшего веса и азартного характера. GLC 63 AMG, напротив, может обладать значительной крутизной и быстрым откликом на газ, а X3 M - точной управляемостью и стабильностью на старте.

В ходе серии заездов стало очевидно, что разница между машинами не так велика, как можно было ожидать по техническим характеристикам. В некоторых попытках Maserati неожиданно вырывалась вперед, но чаще всего борьба шла между Mercedes и BMW. Ferrari FF, несмотря на возраст, не уступила современным кроссоверам и даже смогла сразиться с ними на прямой.

Особый интерес представляют заезды с хода, где на первый план выходят аэродинамика и настройка трансмиссии. Такое противостояние еще раз доказывает: даже среди кроссоверов есть место настоящим источникам и неожиданным развязкам. Каждый из участников показал свои сильные стороны, а Ferrari FF напомнила, что возраст - не всегда помеха для скорости.

Напомним, что ранее мы обращали внимание на планы Mercedes-Benz по обновлению своей линии кроссоверов. В частности, в материалах о новом GLB 2026 года отмечалось, что компания готовит сразу две разные силовые установки и публикует взгляд на сегмент компактных моделей. Следите за нашими публикациями, чтобы не публиковать важные новости из мира автомобилей.