Ferrari FF против современных кроссоверов — неожиданный результат дуэли

30 декабря 2025, 09:12
GLC 63, Grecale Trofeo и BMW X3 M: кто быстрее на четверти мили
GLC 63, Grecale Trofeo и BMW X3 M: кто быстрее на четверти мили
Три мощных кроссовера и одна легендарная Ferrari FF встретились на прямой. Кто из них оказался быстрее на четверти мили? Итоги заездов удивили даже опытных автолюбителей. В материале - подробности гонки, неожиданные повороты и сравнение характеристик участников. Не пропустите развязку этого автомобильного противостояния.
В мире быстрых кроссоверов всегда находится место для настоящей дуэли. В этот раз на старте на прямой встретились Mercedes-AMG GLC 63, Maserati Grecale Trofeo и BMW X3 M, которые уже сняты с производства. К ним присоединился Ferrari FF - автомобиль, который давно стал легендой среди поклонников итальянского бренда. Как сообщает Autoevolution, серия заездов на четверть мили показывает, кто из этих машин способен удивить даже самых искушенных фанатов скорости.
Каждый из участников представляет свой подход к понятию «спортивный кроссовер». GLC 63 - это сочетание немецкой инженерии и мощного V8, Grecale Trofeo - итальянский стиль и азарт, а X3 M - баланс между динамикой и практичностью. Ferrari FF, пусть и не кроссовер, но с полным приводом и атмосферным V12, привнес в заезды особую интригу.
С точки зрения зрения, Maserati Grecale Trofeo уступает соперникам: ее двигатель выдает меньшую мощность по сравнению с Mercedes и BMW. Однако итальянский кроссовер берет свое за счет меньшего веса и азартного характера. GLC 63 AMG, напротив, может обладать значительной крутизной и быстрым откликом на газ, а X3 M - точной управляемостью и стабильностью на старте.
В ходе серии заездов стало очевидно, что разница между машинами не так велика, как можно было ожидать по техническим характеристикам. В некоторых попытках Maserati неожиданно вырывалась вперед, но чаще всего борьба шла между Mercedes и BMW. Ferrari FF, несмотря на возраст, не уступила современным кроссоверам и даже смогла сразиться с ними на прямой.
Особый интерес представляют заезды с хода, где на первый план выходят аэродинамика и настройка трансмиссии. Такое противостояние еще раз доказывает: даже среди кроссоверов есть место настоящим источникам и неожиданным развязкам. Каждый из участников показал свои сильные стороны, а Ferrari FF напомнила, что возраст - не всегда помеха для скорости.
Напомним, что ранее мы обращали внимание на планы Mercedes-Benz по обновлению своей линии кроссоверов. В частности, в материалах о новом GLB 2026 года отмечалось, что компания готовит сразу две разные силовые установки и публикует взгляд на сегмент компактных моделей. Следите за нашими публикациями, чтобы не публиковать важные новости из мира автомобилей.
Похожие материалы БМВ, Мазерати, Феррари, Мерседес
-
30.12.2025, 10:42
Nissan представил обновленный седан Sunny с новым дизайном и прежней платформой
Nissan показал новую версию седана Sunny. Модель сохранила прежнюю платформу. Внешность стала заметно современнее. Технические решения различаются в зависимости от рынка. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:26
KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами
KGM показал первые изображения Musso. Новинка сменит Rexton Sports и бросит вызов лидерам сегмента. Дизайн стал заметно агрессивнее. Технические детали пока держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит не только внешностью.Читать далее
-
30.12.2025, 10:09
Ford намерен вернуть свои товарные знаки в России для запчастей и сервисов
Ford сделал неожиданный шаг на российском рынке. Компания подала заявки на регистрацию своих знаков. Это может повлиять на рынок запчастей и сервисных услуг. Рассказываем первые подробности.Читать далее
-
30.12.2025, 09:54
Xiaomi YU7: первый тест-драйв электрического кроссовера, который удивил Россию
Xiaomi YU7 ворвался на российский рынок и сразу привлек внимание. Мы испытали его на дорогах и изучили все детали. В обзоре – неожиданные плюсы и спорные моменты. Узнайте, чем этот электрокроссовер выделяется среди конкурентов.Читать далее
-
30.12.2025, 09:29
Утильсбор в Беларуси: как новые правила изменили рынок и повлияли на долю BELGEE
Белорусский авторынок переживает неожиданные перемены после введения утильсбора. Продажи новых машин растут, но структура рынка меняется. Импорт физлицами увеличился в разы. Доля местных производителей и российских брендов снижается. Эксперты анализируют причины и последствия.Читать далее
-
30.12.2025, 08:56
ADAC назвал лучшие автомобили 2025 года — электрокары в лидерах рейтинга
ADAC протестировал 112 автомобилей разных типов. Электрокары заняли верхние строчки рейтинга. Некоторые китайские модели удивили результатами. Не все бюджетные авто смогли порадовать экспертов. Итоги теста оказались неожиданными.Читать далее
-
30.12.2025, 08:51
ГАЗ готовит новые версии Газон Next и Валдай 12 на метане в 2026 году
Горьковский автозавод не представит абсолютно новые модели в 2026 году. Однако компания расширит линейку за счет свежих модификаций. В планах - выпуск грузовиков на метане и спецверсии для сложных условий. Подробности о новшествах держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 08:38
Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России
Универсалы исчезают с рынка, но интерес к ним не угасает. Журналисты нашли три достойных варианта с пробегом по цене новой Гранты. В подборке есть как редкие европейцы, так и популярные модели. Какой универсал окажется лучшим — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 08:19
FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
FAW Bestune JoyEE 03 появился в Беларуси и сразу привлек внимание. Внешне он сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Внутри — простор и современные технологии. Как он ведет себя на дороге? Все подробности — в нашем обзоре.Читать далее
Похожие материалы БМВ, Мазерати, Феррари, Мерседес
-
30.12.2025, 10:42
Nissan представил обновленный седан Sunny с новым дизайном и прежней платформой
Nissan показал новую версию седана Sunny. Модель сохранила прежнюю платформу. Внешность стала заметно современнее. Технические решения различаются в зависимости от рынка. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:26
KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами
KGM показал первые изображения Musso. Новинка сменит Rexton Sports и бросит вызов лидерам сегмента. Дизайн стал заметно агрессивнее. Технические детали пока держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит не только внешностью.Читать далее
-
30.12.2025, 10:09
Ford намерен вернуть свои товарные знаки в России для запчастей и сервисов
Ford сделал неожиданный шаг на российском рынке. Компания подала заявки на регистрацию своих знаков. Это может повлиять на рынок запчастей и сервисных услуг. Рассказываем первые подробности.Читать далее
-
30.12.2025, 09:54
Xiaomi YU7: первый тест-драйв электрического кроссовера, который удивил Россию
Xiaomi YU7 ворвался на российский рынок и сразу привлек внимание. Мы испытали его на дорогах и изучили все детали. В обзоре – неожиданные плюсы и спорные моменты. Узнайте, чем этот электрокроссовер выделяется среди конкурентов.Читать далее
-
30.12.2025, 09:29
Утильсбор в Беларуси: как новые правила изменили рынок и повлияли на долю BELGEE
Белорусский авторынок переживает неожиданные перемены после введения утильсбора. Продажи новых машин растут, но структура рынка меняется. Импорт физлицами увеличился в разы. Доля местных производителей и российских брендов снижается. Эксперты анализируют причины и последствия.Читать далее
-
30.12.2025, 08:56
ADAC назвал лучшие автомобили 2025 года — электрокары в лидерах рейтинга
ADAC протестировал 112 автомобилей разных типов. Электрокары заняли верхние строчки рейтинга. Некоторые китайские модели удивили результатами. Не все бюджетные авто смогли порадовать экспертов. Итоги теста оказались неожиданными.Читать далее
-
30.12.2025, 08:51
ГАЗ готовит новые версии Газон Next и Валдай 12 на метане в 2026 году
Горьковский автозавод не представит абсолютно новые модели в 2026 году. Однако компания расширит линейку за счет свежих модификаций. В планах - выпуск грузовиков на метане и спецверсии для сложных условий. Подробности о новшествах держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 08:38
Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России
Универсалы исчезают с рынка, но интерес к ним не угасает. Журналисты нашли три достойных варианта с пробегом по цене новой Гранты. В подборке есть как редкие европейцы, так и популярные модели. Какой универсал окажется лучшим — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 08:19
FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
FAW Bestune JoyEE 03 появился в Беларуси и сразу привлек внимание. Внешне он сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Внутри — простор и современные технологии. Как он ведет себя на дороге? Все подробности — в нашем обзоре.Читать далее