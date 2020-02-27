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27 февраля 2020, 19:43

Глобальная электрификация автомобилей может оставить сотни тысяч людей без работы

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Фото: auto-baa.by
Меры по защите климата, которые принимают в Европе, значительно ускоряют электрификацию мобильности. Как следствие, потребности в персонале на производствах снижаются. Тысячи сотрудников автопроизводителей должны будут пройти переобучение или получить дополнительную квалификацию, чтобы не остаться без работы.
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В Европе прогнозы об увеличении объемов производства электромобилей и гибридов идут параллельно с отчетами о сокращении рабочих мест. Уже сейчас наблюдается высокая автоматизация и она продолжает расти. Эксперты немецкой Национальной платформы будущего мобильности пришли к выводу, что в Германии к 2030 году наряду с 10 млн электрокаров будет 400 тысяч безработных немцев. Подробный отчет опубликован на plattform-zukunft-mobilitaet.de.

В тоже время газета «Известия» отмечает, что в немецком городе Родинг уже закрылся завод Vitesco, выпускавший насосы для двигателей внутреннего сгорания, оставив без работы 540 человек. Но, как отмечают специалисты немецкой Национальной платформы, собственники предприятий не смогут решить такого рода проблему самостоятельно. Поэтому в ближайшее время по стране создадут центры профессионального обучения, которые будут учитывать современные потребности биржи труда. Федеральное агентство по трудоустройству, работодатели и обучающие компании станут работать вместе.

В настоящее время, как отмечено в отчете немецкой Национальной платформы, разрабатывается Закон о квалификационных возможностях, где рассмотрят варианты решения проблемы, в том числе и финансирование. К 2050 году Евросоюз планирует добиться нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путем перехода к возобновляемым источникам энергии.

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Глобальная электрификация автомобилей может оставить сотни тысяч людей без работы
{{material_127196}}В Европе прогнозы об увеличении объемов производства электромобилей и гибридов идут параллельно с отчетами о сокращении рабочих мест. Уже сейчас наблюдается высокая автоматизация и она продолжает расти. Эксперты немецкой Национальной платформы будущего мобильности пришли к выводу, что в Германии к 2030 году наряду с 10 млн электрокаров будет 400 тысяч безработных немцев. Подробный отчет опубликован на plattform-zukunft-mobilitaet.de.В тоже время газета «Известия» отмечает, что в немецком городе Родинг уже закрылся завод Vitesco, выпускавший насосы для двигателей внутреннего сгорания, оставив без работы 540 человек. Но, как отмечают специалисты немецкой Национальной платформы, собственники предприятий не смогут решить такого рода проблему самостоятельно. Поэтому в ближайшее время по стране создадут центры профессионального обучения, которые будут учитывать современные потребности биржи труда. Федеральное агентство по трудоустройству, работодатели и обучающие компании станут работать вместе.В настоящее время, как отмечено в отчете немецкой Национальной платформы, разрабатывается Закон о квалификационных возможностях, где рассмотрят варианты решения проблемы, в том числе и финансирование. К 2050 году Евросоюз планирует добиться нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путем перехода к возобновляемым источникам энергии.
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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