Китайцы отступают: Россияне вновь выбирают иномарки — японские авто лидируют с 8,2% рынка

Глобальные бренды увеличили долю на российском рынке в июле 2026 года

В июле 2026 года на рынке произошли перемены. Глобальные бренды укрепили позиции. Спрос на альтернативные поставки сохраняется. Эксперты отмечают интерес к новым авто.

В июле 2026 года на рынке произошли перемены. Глобальные бренды укрепили позиции. Спрос на альтернативные поставки сохраняется. Эксперты отмечают интерес к новым авто.

В июле 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей вновь продемонстрировал рост интереса к продукции мировых автопроизводителей. Доля марок, не входящих в российские, китайские и белорусские автобренды, достигла 15%. Это изменение пришло на смену периоду снижения, наблюдавшемуся с весны.

За прошедший месяц в стране реализовано 122 тысячи новых легковых автомобилей. Из них 18,3 тысячи пришлись на долю мировых брендов, что соответствует 15% от общего объема продаж. Для сравнения: в апреле этот показатель был чуть выше — 15,9%, однако затем он постепенно снижался и с апреля по июнь держался в пределах 12–14%. Июльские результаты свидетельствуют о возвращении интереса к таким автомобилям, несмотря на активное продвижение моделей отечественного и китайского производства.

Если сравнивать с прошлым годом, ситуация изменилась кардинально. За первые семь месяцев 2025 года доля мировых брендов на рынке новых легковых машин составляла лишь 6,5%. Таким образом, за год этот сегмент вырос более чем вдвое. Наибольшим спросом среди мировых марок пользуются японские автомобили — их доля составляет 8,2%. Немецкие бренды занимают 4,3% рынка, корейские — 1,6%.

Эксперты связывают рост продаж с устойчивым спросом на автомобили, поставляемые по каналам параллельного импорта. Даже при широком выборе моделей российского и китайского автопрома Россия продолжает проявлять интерес к продукции из альтернативных стран. Это подтверждает, что параллельный импорт остается необходимым каналом для обновления автопарка в стране.

Ранее отмечалось, что по итогам первого полугодия 2026 года доля мировых брендов в продажах новых легковых автомобилей составляла около 14%. Тогда основную часть рынка формировали машины, собранные в России, Китае и на белорусско-китайских предприятиях. Однако в июле ситуация изменилась, и мировые производители вновь усилили свои позиции.

Параллельно продолжается рост импорта подержанных автомобилей. За январь–июль 2026 года в Россию ввезено 255,7 тысячи машин с пробегом, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в этот рост внесли поставки из Японии, тогда как ввоз леворульных машин, напротив, сократился.

Таким образом, российский авторынок демонстрирует устойчивый интерес к мировым брендам, несмотря на изменения в логистике поставок и активное развитие отечественного автопрома. Параллельный импорт продолжает играть ключевую роль в обеспечении разнообразия и доступности новых автомобилей для российских покупателей.