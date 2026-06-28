Неожиданный дефект рулевого управления - массовый отзыв коммерческих фургонов GM

GM отзывает Chevrolet Express и GMC Savana: проблема с рулевым узлом затронула 26 тысяч машин

General Motors объявила о масштабном отзыве Chevrolet Express и GMC Savana, выпущенных с января 2025 по июнь 2026 года. Причина - риск потери управления из-за дефекта крепления рулевого механизма. Вопрос касается безопасности тысяч владельцев и бизнеса.

General Motors объявила о масштабном отзыве Chevrolet Express и GMC Savana, выпущенных с января 2025 по июнь 2026 года. Причина - риск потери управления из-за дефекта крепления рулевого механизма. Вопрос касается безопасности тысяч владельцев и бизнеса.

Масштабный отзыв коммерческих фургонов Chevrolet Express и GMC Savana, объявленный General Motors, стал одной из самых массовых тенденций для рынка утилитарных автомобилей. В результате дефекта крепления механизма рулевого управления на деталях машин, выпущенных с 21 января 2025 года по 1 июня 2026 года, узел рулевого управления может быть недостаточно затянут, что создаёт риск потери управления.

Проблема обнаружилась после того, как в мае 2026 года дилер сообщил о подозрительно ослабленной гайке на рулевом механизме одного из фургонов Chevrolet Express 2025 года. В ходе внутреннего расследования компания GM установила: на заводе-поставщике Nexteer Automotive Group отключилась работа датчика, вследствие чего контрольные затяжки были нарушены, и часть узлов с номерами 86285183, 85819773 и 85056974 ушла на сборку с отклонением от технологии. В итоге под отзыв попали 26 541 автомобиль двух модельных лет.

Все косые машины были собраны на заводе в Венцвилле, штат Миссури, где также производят Chevrolet Colorado и GMC Canyon. Кузова для фургонов штампуют на отдельном участке, в надёжном подрамном исполнении. Отдельно стоит отметить, что версия с кабиной-шасси производится в Спрингфилде, штат Огайо.

GM заявляет: на сегодняшний день зарегистрировано девять обращений по поводу возможного дефекта, но ни одно из них не привело к авариям или травмам. Все автомобили, выпущенные после 1 июня 2026 года, уже оснащены рулевыми узлами с правильно затянутыми гайками – проблему устранили на производстве 29 мая 2026 года.

Владельцам и арендаторам косых фургонов GM направит уведомления по почте до 10 августа 2026 года. Официальные дилеры бесплатно заменят рулевой механизм на новый; конструкция этой детали не менялась – отличие только в качестве сборки. Для сравнения, на рынке коммерческих фургонов США конкуренцию Express и Savana составляют Ford Transit и Ram ProMaster, но именно модели GM остаются одними из самых востребованных в корпоративном сегменте благодаря надёжности и низкой стоимости владения.

Интересно, что, несмотря на слухи о возможном переходе на электротягу, Chevrolet Express и GMC Savana продолжают выпускаться уже более 30 лет. Их популярность обусловлена не только проверенной платформой и простым салоном, но и надёжными силовыми агрегатами. Например, для версии 2026 года доступен 6,6-литровый V8 L8T с чугунным блоком, минимальной системой старт-стоп и отключением цилиндров – это решение ориентировано на запас прочности и простоту обслуживания.

На фоне мировых тенденций в области электрификации и ужесточения стандартов безопасности массовый отзыв таких моделей выглядит как напоминание: даже отработанные методы контроля требуют постоянного совершенствования. Кстати, интерес к коммерческим автомобилям остаётся высоким не только в США – в Японии, например, наблюдается ажиотажный спрос на новую версию Mazda CX-5, о чём недавно сообщалось в материале о рекордных заказах на топовые комплектации .