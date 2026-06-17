Легенда Второй мировой GMC CCKW 1941: грузовик, который строил Аляску и помнит Нормандию

17 июня 2026, 06:12
GMC CCKW 1941: армейский грузовик, который не боится ни снега, ни бездорожья
GMC CCKW 1941: армейский грузовик, который не боится ни снега, ни бездорожья
GMC CCKW 1941 года - не просто армейский грузовик, а настоящая икона среди военной техники. Почему спустя 85 лет этот автомобиль продолжает уверенно преодолевать снег и грязь, и что делает его уникальным на фоне современных пикапов - разбираемся в деталях.
GMC CCKW 1941 года – это не просто старый армейский грузовик, а настоящий символ эпохи, который до сих пор поражает своей выносливостью. Пока многие уже наслаждаются летним теплом, на Аляске ещё недавно лежал снег, и именно в таких условиях этот автомобиль продолжает работать. Видео с грузовиком появилось на канале «AlaskaTrucker», где часто встречаются уникальные машины из семейной коллекции, многие из которых были выпущены ещё в 1940-х годах.
В отличие от современных пикапов и роскошных внедорожников, GMC CCKW – это сугубо утилитарная техника, созданная для фронта и рассчитанная на самые суровые условия. Машина оснащена оригинальным рядным шестицилиндровым двигателем объёмом 4,4 литра, который выдает 91 или 104 л.с. и 293 Нм крутящего момента. Несмотря на возраст, грузовик уверенно преодолевает грязь и снег, а его конструкция была разработана на долгие годы службы. Кузов на этом экземпляре необычен для армейской версии – вероятно, он был доработан после списания из армии, что часто случалось с техникой, попадавшей в гражданские руки.
GMC CCKW выпускался с 1941 по 1945 год, всего было собрано более 570 тысяч экземпляров. Эта модель произвела фурор среди грузовиков 6x6 времен Второй мировой войны, уступив по известности лишь знаменитому Jeep. Существовали версии с длинной и короткой колесной базой, все машины комплектовались механической коробкой передач Warner T93 с овердрайвом. В годы войны CCKW использовалась для снабжения союзников, в том числе в составе знаменитого конвоя Red Ball Express, который сыграл ключевую роль в продвижении войск после высадки в Нормандии.
Для российского читателя опыт эксплуатации GMC CCKW может быть особенно интересен: подобные грузовики встречаются и в нашей стране, а их простота и надежность позволяют использовать их даже спустя десятилетия. В условиях сурового климата и при отсутствии современных сервисов такие машины становятся настоящей находкой для энтузиастов и фермеров. Кроме того, история GMC CCKW – это напоминание о том, как военная техника может стать частью семейных традиций и сохраняться на протяжении многих лет.
После войны часть этих грузовиков использовалась в Корее, Вашингтоне и даже при строительстве Аляскинского шоссе. Не исключено, что именно этот экземпляр участвовал в подобных проектах. Несмотря на возраст, машина сохранилась в рабочем состоянии и продолжает радовать владельцев. Важно отметить, что интерес к такой технике не угасает и сегодня: многие коллекционеры и энтузиасты ищут подобные автомобили для восстановления или участия в исторических реконструкциях. Кстати, интерес к армейским грузовикам не ограничивается только GMC – например, современные концепты пикапов, такие как новый проект Ford, также вызывают немалый интерес у экспертов, о чем недавно рассказывалось в материале о перспективах электрических грузовиков на нашем сайте .
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