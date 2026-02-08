Почему электропикап Hummer EV 2024 с топовой комплектацией ушел с аукциона почти вдвое дешевле MSRP

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 07:10

Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.

Рынок электромобилей продолжает удивлять: на аукционе был продан GMC Hummer EV 2024 года в топовой комплектации 3X с сочетанием цветов Interstellar White и Lunar Horizon. Машина, оснащенная дополнительными опциями почти за 24 тысячи долларов, сменила владельца всего за 71 600 долларов. При этом изначальная предпочтительная цена составляла значительные 130 840 долларов. За 16 тысяч миль пробега автомобиль потерял почти 60 тысяч долларов стоимости - и это не единственный случай для сегмента дорогих электрокаров.

Такая динамика цен на вторичном рынке позволяет оценить ликвидность даже самых оснащенных моделей. Hummer EV считается одним из самых желанных и обсуждаемых электромобилей, а теперь его стоимость на аукционах в последнее время резко падает. Причины кроются не только в насыщенности рынка, но и в потребителях: покупатели все чаще выбирают более доступные и практичные электромобили, а дорогие и тяжелые пикапы.

Интересно, что подобная ситуация наблюдается не только с пикапами, но и с внедорожниками. Недавно на аукционе был продан внедорожник Hummer EV с минимальным пробегом и богатой комплектацией за 68 500 долларов по цене в 106 тысяч долларов. Это говорит о том, что даже самые свежие и технологичные модели не застрахованы от резкого падения стоимости на вторичном рынке.

Продолжая эту связь стоит вспомнить и другие примеры, когда дорогие автомобили теряли цену гораздо быстрее, чем ожидали их владельцы. Например, недавно мы столкнулись с продажей BMW M3 CS 2024 года с минимальным пробегом и эксклюзивными опциями. Тогда внимание привлек не только сам лот, но и то, как быстро меняется стоимость даже самых востребованных моделей. Подробнее о том, как складывается судьба таких машин, можно узнать в нашем материале по этой ссылке .

Ситуация с Hummer EV показывает, что рынок электромобилей становится все более прагматичным. Покупатели уже не готовы переплачивать за статус и эксклюзивность, а производители сталкиваются с необходимостью пересматривать ценовую политику. Для тех, кто рассматривает покупку дорогого электрокара, это тревожный сигнал: ликвидность таких машин может оказаться намного ниже ожидаемой, а потери при перепродаже - весьма ощутимыми.

Упомянутые модели: GMC Hummer EV
Упомянутые марки: GMC, Hummer
