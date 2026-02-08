Почему электропикап Hummer EV 2024 с топовой комплектацией ушел с аукциона почти вдвое дешевле MSRP

8 февраля 2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.
Рынок электромобилей продолжает удивлять: на аукционе был продан GMC Hummer EV 2024 года в топовой комплектации 3X с сочетанием цветов Interstellar White и Lunar Horizon. Машина, оснащенная дополнительными опциями почти за 24 тысячи долларов, сменила владельца всего за 71 600 долларов. При этом изначальная предпочтительная цена составляла значительные 130 840 долларов. За 16 тысяч миль пробега автомобиль потерял почти 60 тысяч долларов стоимости - и это не единственный случай для сегмента дорогих электрокаров.
Такая динамика цен на вторичном рынке позволяет оценить ликвидность даже самых оснащенных моделей. Hummer EV считается одним из самых желанных и обсуждаемых электромобилей, а теперь его стоимость на аукционах в последнее время резко падает. Причины кроются не только в насыщенности рынка, но и в потребителях: покупатели все чаще выбирают более доступные и практичные электромобили, а дорогие и тяжелые пикапы.
Интересно, что подобная ситуация наблюдается не только с пикапами, но и с внедорожниками. Недавно на аукционе был продан внедорожник Hummer EV с минимальным пробегом и богатой комплектацией за 68 500 долларов по цене в 106 тысяч долларов. Это говорит о том, что даже самые свежие и технологичные модели не застрахованы от резкого падения стоимости на вторичном рынке.
Продолжая эту связь стоит вспомнить и другие примеры, когда дорогие автомобили теряли цену гораздо быстрее, чем ожидали их владельцы. Например, недавно мы столкнулись с продажей BMW M3 CS 2024 года с минимальным пробегом и эксклюзивными опциями. Тогда внимание привлек не только сам лот, но и то, как быстро меняется стоимость даже самых востребованных моделей. Подробнее о том, как складывается судьба таких машин, можно узнать в нашем материале по этой ссылке .
Ситуация с Hummer EV показывает, что рынок электромобилей становится все более прагматичным. Покупатели уже не готовы переплачивать за статус и эксклюзивность, а производители сталкиваются с необходимостью пересматривать ценовую политику. Для тех, кто рассматривает покупку дорогого электрокара, это тревожный сигнал: ликвидность таких машин может оказаться намного ниже ожидаемой, а потери при перепродаже - весьма ощутимыми.
Похожие материалы ГМС, Хаммер
-
06.02.2026, 21:02
GMC Hummer EV SUV 2024 года с пробегом 2 000 миль ушел с аукциона на 36% дешевле нового авто
Редкий GMC Hummer EV SUV 2024 года с уникальной отделкой и минимальным пробегом был продан на аукционе почти на 40% дешевле своей изначальной стоимости. Эта сделка отражает новые тенденции на рынке электромобилей и вызывает вопросы у экспертов.Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.11.2022, 17:09
Блогер ушатал новенький Hummer через 20 минут после покупки (душераздирающее видео)
Концерн General Motors после 10-летнего перерыва возродил легендарный Hummer в виде тяжелого электрического пикапа. Первые экземпляры сошли с конвейера год назад. Но что один человек построил, другой завсегда разобрать может.Читать далее
-
08.02.2026, 19:01
Apple превращает iPhone в цифровой ключ для автомобиля: что это меняет для водителей
Смартфоны становятся неотъемлемой частью жизни, и теперь они готовы заменить даже автомобильные ключи. Apple Car Keys - новый шаг в цифровизации, который может изменить привычки миллионов водителей. Почему это важно именно сейчас и к чему готовиться автолюбителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 18:43
Семья хранила Ford Model T Coupe 1924 года почти век: редкий лот ушел с аукциона
Редкий Ford Model T Coupe 1924 года с деревянными спицами и двухступенчатой трансмиссией недавно был продан на аукционе за сумму, превышающую стоимость новой Corolla. Почему такие автомобили становятся объектом инвестиций и что они значат для истории автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 16:54
Audi A6 Allroad 2015 года с историей королевской семьи продают по цене обычного универсала
На аукционе появился уникальный Audi A6 Allroad 2015 года с дизельным мотором 3.0, который ранее находился в собственности европейской королевской семьи. Почему этот автомобиль вызывает такой интерес и чем он отличается от обычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 15:28
Зарядка электромобиля в 2026: сколько стоит и что изменилось для водителей
В 2026 году стоимость зарядки электромобиля зависит не только от тарифа, но и от места, где вы заряжаете авто. Разбираемся, как изменились цены, какие есть варианты зарядки и что важно знать при установке собственной станции.Читать далее
-
08.02.2026, 15:17
В Техасе выставили на аукцион Lamborghini Urus 2020 года в разобранном состоянии
На аукционе в Техасе появился Lamborghini Urus 2020 года, который практически полностью разобран и поврежден. Несмотря на состояние, автомобиль может привлечь внимание коллекционеров и любителей необычных лотов. Почему такие предложения вызывают интерес - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 11:33
DEVELON официально выходит на российский рынок: старт продаж спецтехники от FNGROUP
Вышло исследование: запуск продаж техники DEVELON в России может изменить баланс сил на рынке спецтехники. Почему FNGROUP делает ставку на долгосрочное партнерство и как это повлияет на доступность современных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 11:17
Такси в России: массовое закрытие парков и рост цен после новых правил с 2026 года
Вышло исследование: с 1 марта 2026 года российский рынок такси ждет масштабная перестройка. Новые требования к локализации автомобилей уже заставили часть парков задуматься о закрытии. Что грозит пассажирам и водителям - объясняем подробно.Читать далее
Похожие материалы ГМС, Хаммер
-
06.02.2026, 21:02
GMC Hummer EV SUV 2024 года с пробегом 2 000 миль ушел с аукциона на 36% дешевле нового авто
Редкий GMC Hummer EV SUV 2024 года с уникальной отделкой и минимальным пробегом был продан на аукционе почти на 40% дешевле своей изначальной стоимости. Эта сделка отражает новые тенденции на рынке электромобилей и вызывает вопросы у экспертов.Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.11.2022, 17:09
Блогер ушатал новенький Hummer через 20 минут после покупки (душераздирающее видео)
Концерн General Motors после 10-летнего перерыва возродил легендарный Hummer в виде тяжелого электрического пикапа. Первые экземпляры сошли с конвейера год назад. Но что один человек построил, другой завсегда разобрать может.Читать далее
-
08.02.2026, 19:01
Apple превращает iPhone в цифровой ключ для автомобиля: что это меняет для водителей
Смартфоны становятся неотъемлемой частью жизни, и теперь они готовы заменить даже автомобильные ключи. Apple Car Keys - новый шаг в цифровизации, который может изменить привычки миллионов водителей. Почему это важно именно сейчас и к чему готовиться автолюбителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 18:43
Семья хранила Ford Model T Coupe 1924 года почти век: редкий лот ушел с аукциона
Редкий Ford Model T Coupe 1924 года с деревянными спицами и двухступенчатой трансмиссией недавно был продан на аукционе за сумму, превышающую стоимость новой Corolla. Почему такие автомобили становятся объектом инвестиций и что они значат для истории автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 16:54
Audi A6 Allroad 2015 года с историей королевской семьи продают по цене обычного универсала
На аукционе появился уникальный Audi A6 Allroad 2015 года с дизельным мотором 3.0, который ранее находился в собственности европейской королевской семьи. Почему этот автомобиль вызывает такой интерес и чем он отличается от обычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 15:28
Зарядка электромобиля в 2026: сколько стоит и что изменилось для водителей
В 2026 году стоимость зарядки электромобиля зависит не только от тарифа, но и от места, где вы заряжаете авто. Разбираемся, как изменились цены, какие есть варианты зарядки и что важно знать при установке собственной станции.Читать далее
-
08.02.2026, 15:17
В Техасе выставили на аукцион Lamborghini Urus 2020 года в разобранном состоянии
На аукционе в Техасе появился Lamborghini Urus 2020 года, который практически полностью разобран и поврежден. Несмотря на состояние, автомобиль может привлечь внимание коллекционеров и любителей необычных лотов. Почему такие предложения вызывают интерес - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 11:33
DEVELON официально выходит на российский рынок: старт продаж спецтехники от FNGROUP
Вышло исследование: запуск продаж техники DEVELON в России может изменить баланс сил на рынке спецтехники. Почему FNGROUP делает ставку на долгосрочное партнерство и как это повлияет на доступность современных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 11:17
Такси в России: массовое закрытие парков и рост цен после новых правил с 2026 года
Вышло исследование: с 1 марта 2026 года российский рынок такси ждет масштабная перестройка. Новые требования к локализации автомобилей уже заставили часть парков задуматься о закрытии. Что грозит пассажирам и водителям - объясняем подробно.Читать далее