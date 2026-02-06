Почему электровнедорожники теряют в цене: на примере Hummer EV 2024 с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией

GMC Hummer EV SUV 2024 года с пробегом 2 000 миль ушел с аукциона на 36% дешевле нового авто

Редкий GMC Hummer EV SUV 2024 года с уникальной отделкой и минимальным пробегом был продан на аукционе почти на 40% дешевле своей изначальной стоимости. Эта сделка отражает новые тенденции на рынке электромобилей и вызывает вопросы у экспертов.

Рынок электромобилей продолжает удивлять: на аукционе был продан внедорожник GMC Hummer EV 2024 года выпуска в топовой комплектации Edition 1, который проехал всего 2 000 миль. Автомобиль с эффектным матовым кузовом цвета Moonshot Green и кожаным интерьером Lunar Shadow ушел новому владельцу за 68 500 долларов. Для сравнения, первоначальная предпочтительная цена этой модели составляла 106 000 долларов. Такая разница в стоимости при столь коротком сроке эксплуатации заставляет задуматься о реальной ликвидности даже самых желанных электрокаров.

Снижение цены почти на 40% за первый год эксплуатации — тревожный сигнал для тех, кто рассчитывает на сохранение стоимости премиальных электромобилей. Речь идет не о базовой версии, а о лимитированной версии 1, которую сложно найти с таким малым пробегом. Несмотря на эксклюзивность, рынок диктует свои условия: даже редкие экземпляры теряют в цене быстрее, чем ожидалось. Это может быть связано как с насыщенностью рынка, так и с изменениями электрических внедорожников.

Интересно, что на вторичном рынке уже были реализованы предложения и дешевле GMC Hummer EV, однако именно этот экземпляр выделяется минимальным пробегом и полной сохранностью заводских опций. Для коллекционеров и энтузиастов это может быть выгодной инвестицией, но для массового покупателя подобные цифры — повод задуматься о перспективах вложений в новые электромобили.

Также стоит вспомнить и другие громкие аукционные сделки. Например, недавно редкий Range Rover LSE 1994 года с пробегом менее 800 миль был продан в Великобритании за рекордную сумму, что стало настоящей сенсацией для поклонников классических внедорожников. Подробнее о том, как уникальный экземпляр из 90-х стал объектом ажиотажа, можно узнать в нашем материале по этой ссылке .

Ситуация с Hummer EV наглядно показывает, что даже самые современные и технологичные автомобили не застрахованы от резкого снижения стоимости. Эксперты отмечают, что подобные тенденции могут стать нормой для сегмента электрокаров, особенно в условиях быстро меняющихся технологий и появления новых моделей. Владельцам стоит учитывать эти риски при покупке дорогих новинок, а потенциальным покупателям - внимательно следить за динамикой цен на вторичном рынке.