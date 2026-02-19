Чем поражает легендарный дом на колесах GMC: дизайн, моторы, расход и оснащение для дальних поездок

19 февраля 2026, 15:22
GMC Motorhome 2026: новые технологии, гибридный мотор и премиальный комфорт
В 2026 году GMC возвращает культовый Motorhome с современным дизайном, гибридной силовой установкой и интеллектуальными системами. Модель обещает задать новые стандарты комфорта и эффективности для путешествий на большие расстояния.
Возвращение GMC Motorhome в 2026 году вызвало большой интерес среди путешественников, предлагая не просто дань уважения классике, а совершенно новый взгляд на комфорт и технологии в автотуризме. Внешность новинки сочетает узнаваемый силуэт с современными решениями: хромированная решетка радиатора, светодиодная оптика и панорамное лобовое стекло создают внушительный образ, а практичные боковые двери с электроприводом и продуманные ниши для хранения подчеркивают его функциональность. Внутри царит атмосфера современной квартиры с качественной кожей, деревом и мягкой подсветкой, где каждая зона спроектирована для максимального удобства.
Под капотом предлагается выбор между классическим бензиновым двигателем V8 объемом 6,6 литра, выдающим 420 лошадиных сил, и экономичной гибридной установкой. Оба варианта работают в паре с 10-ступенчатым «автоматом», обеспечивая уверенное движение по любым дорогам. Инженеры значительно доработали адаптивную подвеску, которая великолепно сглаживает неровности и дарит этому крупному автомобилю удивительную для его габаритов управляемость и маневренность.
Технологический центр автодома — 15-дюймовый сенсорный экран с фирменной операционной системой, управляющий навигацией, климатом и мультимедиа. Для безопасности предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и мониторинга слепых зон, а комфорт пассажиров обеспечивают раздельные климатические зоны, премиальная аудиосистема и даже встроенный телевизор. Опциональная солнечная панель на крыше позволяет питать бытовую технику в автономном режиме.
Новый GMC Motorhome 2026 года доступен в трех комплектациях: от базовой бензиновой версии до роскошной модификации Signature с функциями «умного дома». Стартовая цена составит около 1,85 миллиона рублей. Автомобиль, способный вместить до восьми человек, предлагает версию с полным приводом и увеличенным клиренсом для тех, кто предпочитает съезжать с асфальта в поисках приключений.
Это возвращение легенды задает новые стандарты в мире домов на колесах, объединяя мощь, продуманный комфорт и современные технологии. Модель обещает стать одним из самых ярких событий года для всех, кто ценит свободу и автономность в дальних путешествиях, а производитель уже намекает на возможное появление полностью электрической версии в будущем.
