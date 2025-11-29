GMC Savana 2026 удивил ростом цен — стоит ли ждать обновлений или это просто инфляция

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

29 ноября 2025, 05:51

GMC Savana 2026 подорожал: новые цены на все версии фургона в США

GMC Savana 2026 модельного года стал дороже во всех комплектациях. Цены выросли на сотни долларов, стоимость доставки тоже увеличилась. Новых опций почти нет, но изменения в прайс-листе заметны. Почему производитель решил поднять стоимость — читайте в нашем материале.

В 2026 году американский фургон GMC Savana, выпускающийся параллельно с Chevrolet Express, получил обновленный прайс-лист. Теперь все версии этой рабочей лошадки стали выше, причем подорожание затронуло как грузовые, так и легковые модификации. Стоимость грузового автомобиля выросла на 800 долларов по сравнению с прошлым годом, пассажирская версия прибавила 1000 долларов.

Но на этом новости о росте цен не заканчиваются. Дополнительно увеличилась и стоимость доставки автомобиля до дилера: если раньше за это брали 1995 долларов, то теперь показатели достигли уже 2395 долларов. Таким образом, итоговая цена на Savana 2026 года стала заметна выше, чем у предшественника, хотя каких-либо серьезных изменений в самой модели не произошло.

Производитель решил не вносить значительные технические или визуальные обновления в Savana, оставив автомобиль практически без изменений. При таком подходе модель давно зарекомендовала себя как надежный и востребованный коммерческий транспорт, а спрос на нее остается стабильно высоким. Тем не менее, для покупателей это означает, что за привычный функционал теперь придется платить больше.

Эксперты отмечают, что повышение цен на коммерческие автомобили в США связано не только с инфляцией, но и с ростом издержек на производство и логистику. Кроме того, на рынке ощущается нехватка новых моделей в этом сегменте, что позволяет производителю удерживать высокие цены даже без поддержки обновлений. GMC Savana остается одним из последних классических фургонов, которые до сих пор доступны на рынке, и этим активно пользуются как крупные компании, так и частные предприниматели.

Пока неизвестно, как долго продлится такой подход к ценообразованию и появится ли в последние годы новое поколение Savana или его конкурент. Однако уже сейчас ясно, что коммерческий транспорт становится все менее доступным для бизнеса, а покупатели обычно мирятся с ростом цен без ощутимых улучшений в оборудовании или технологиях.

Упомянутые модели: GMC Savana
Упомянутые марки: GMC, Chevrolet
