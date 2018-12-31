31 декабря 2018, 00:14

Год плюса: чем порадовал авторынок России

  • 801
  • 0
Минувший год стал для российского авторынка во всех смыслах благоприятным. Спрос на новые автомобили стабильно рос, автопроизводители начали расширять ассортимент, в том числе за счет дорогих моделей, а дилеры, что называется, выдохнули.
^
Год плюса: чем порадовал авторынок России

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2018 года автосалоны продали порядка 1,6 млн автомобилей, что на 13,7% выше результатов 2017-го. До конца года ожидается рост продаж до 1,8 млн машин. Сегодня авторынок РФ входит в десятку наиболее ликвидных в мире по версии JATO. Как говорят эксперты Российской ассоциации автодилеров (РОАД), в первую очередь, на положительную динамику рынка влияет отложенный спрос и относительная стабильность экономики.

Кроме того, одним из ключевых факторов позитивной динамики стало, как не парадоксально, ослабление рубля и грядущее повышение НДС до 20%. Из-за нестабильной ситуации на валютном рынке и ожидаемого роста цен на товары и услуги в 2019 году многие потребители приняли решение купить машину сейчас. Способствовали росту потребительского спроса также меры государственной поддержки в виде льготного кредитования по типу программы «Льготный автомобиль». В мае этого года можно было встретить ставки на уровне 10%.

Дмитрий Константинов Директор KIA столица ГК «АвтоСпецЦентр» « Сегодня соотношение «заемные» - «личные» денежные средства в реализации легковых автомобилей составляет 1/1. С 1.10.2019 года условия выдачи кредитов ужесточатся в связи с новыми требованиями ЦБ РФ. Поэтому если в планах стоит покупка авто за счет заемных денежных средств, то нужно успевать осуществить задуманное на максимально выгодных условиях до конца сентября следующего года »
Дмитрий Константинов Директор KIA столица ГК «АвтоСпецЦентр»
Поддержка правительства – один из ключевых факторов, от которого зависит, сможет ли авторынок в будущем году повторить результат 2018 года. По опыту прошлых лет наилучшим образом зарекомендовала себя программа льготного кредитования. Программы «первый автомобиль» и «семейный автомобиль» также смогли стимулировать спрос со стороны определенной категории клиентов. Поэтому остановка этих программ может негативным образом сказаться на продажах новых машин.
 
Кроме того, по предварительным оценкам, стоимость автомобилей в среднем по рынку в 2019 году возрастет на 3-7%. Окончательный рост зависит от стабильности рубля, отсутствия жестких санкций со стороны Запада и США, методов государственной поддержки, дальнейшей корректировки утилизационного сбора и акцизов, а также – субсидирования отрасли.

В прошлом году локомотивом рынка были бюджетные модели массовых брендов: благодаря локализации производства в России они попадали под действие государственных программ стимулирования спроса. Когда эти программы свернули, спрос в нижнем ценовом сегменте существенно снизился. Зато активность покупателей начала восстанавливаться в среднем ценовом сегменте и премиум-классе, где срок владения автомобилем всегда был короче, чем в массовом сегменте.

Максим Вирченко, директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская» « По нашему прогнозу, авторынок в первом полугодии 2019 года может показать отрицательную динамику. В середине года ситуация может начать восстанавливаться, и по итогам года рынок может выйти на уровень 2018. Отметим, что спрос на автомобили зависит от многих факторов. Например, это курс рубля, размер ключевой ставки, а также уровень доходов населения, индекс потребительской уверенности. Все эти параметры могут подогреть спрос или, напротив, ограничить его »
Максим Вирченко, директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская»
В РОАД пояснили, что сейчас формируется программа поддержки на будущий год. Она резко сократилась по сравнению с прошлыми годами, ушли некоторые направления. Эксперты намерены обратиться при необходимости в Правительство и Минпромторг за поддержкой именно спроса, а не производства автомобилей.

По мнению некоторых экспертов авторынка, сейчас острой потребности в субсидировании отрасли нет. Тем не менее, благодаря ожидаемому «эффекту отложенного спроса» в 2019 году на фоне снижения покупательского спроса, льготные программы кредитования являются если не единственным, то по крайней мере немаловажным инструментом в формировании спроса населения на автомобили всех сегментов. Таким образом, поддержка со стороны государства поможет ускорить темпы восстановления рынка до докризисного уровня: этот процесс займет еще как минимум 5-7 лет.

Ранее мы писали
По данным аналитического агентства «Автостат» в октябре 2018 года в России было продано 515,7 тыс. подержанных ...
Читать далее
Сейчас в группе риска находятся, прежде всего, мелкие дилеры, которым труднее диверсифицировать бизнес. В тоже время, вне зависимости от размера предприятия, в условиях, когда на продажах новых автомобилей особо не заработаешь, задача – максимально загрузить сервисную зону. Сейчас практически у всех дилеров есть пакетные сервисные предложения и программы для возрастных автомобилей старше 3-5 лет, которые позволяют дилерскому сервису конкурировать по цене с неофициальными мастерскими.

Еще одно направление, которое может стать хорошим подспорьем в нестабильное время, – реализация автомобилей с пробегом. Правда, это капиталоемкая работа (на выкуп товарных машин требуется немало средств), поэтому полноценно развивать его могут себе позволить только сильные дилеры. Тем не менее, если 2019-й выдастся непростым, дилеры смогут заработать на этом направлении.

Кризис благотворно влияет на отечественные бренды и автомобили, произведенные на территории РФ. Такие машины постепенно увеличивают свою долю. Тенденция, по оценкам экспертов, сохранится и в следующем году. В целом же, к 2020 году заметно вырастет массовый сегмент, который в настоящее время испытывает на себе наибольшее давление среди легковых авто.

Арина Милая
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто Жукова | отзывы
Не врут, а я считаю, что это самое главное. Цена по телефону совершенно не изменилось от цены в реальности.
TolovaEL
Майби, ООО | отзывы
У них ещё автосервис есть. Здесь, на Копейском шоссе, 2б Работают нелегально, в интернете даже номер их телефона не найдёшь. Посоветовал их знакомый. Обратился туда и пожалел. Звонишь - трубку не берут. Работники безответственные, отремонтировали машину плохо, сломали кожух ремня ГРМ и скрыли, типа ...
Фёдор
Автошкола Смольный на Невском проспекте | отзывы
В целом обучение понравилось. Спасибо! Обучение по вождению проходило на хорошей машине Ford Mondeo с профессиональным инструктором Сергеем.
Владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Год плюса: чем порадовал авторынок России
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz?
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 47 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Год плюса: чем порадовал авторынок России
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2018 года автосалоны продали порядка 1,6 млн автомобилей, что на 13,7% выше результатов 2017-го. До конца года ожидается рост продаж до 1,8 млн машин. Сегодня авторынок РФ входит в десятку наиболее ликвидных в мире по версии JATO. Как говорят эксперты Российской ассоциации автодилеров (РОАД), в первую очередь, на положительную динамику рынка влияет отложенный спрос и относительная стабильность экономики.Кроме того, одним из ключевых факторов позитивной динамики стало, как не парадоксально, ослабление рубля и грядущее повышение НДС до 20%. Из-за нестабильной ситуации на валютном рынке и ожидаемого роста цен на товары и услуги в 2019 году многие потребители приняли решение купить машину сейчас. Способствовали росту потребительского спроса также меры государственной поддержки в виде льготного кредитования по типу программы «Льготный автомобиль». В мае этого года можно было встретить ставки на уровне 10%. {{person_218_Сегодня соотношение «заемные» - «личные» денежные средства в реализации легковых автомобилей составляет 1/1. С 1.10.2019 года условия выдачи кредитов ужесточатся в связи с новыми требованиями ЦБ РФ. Поэтому если в планах стоит покупка авто за счет заемных денежных средств, то нужно успевать осуществить задуманное на максимально выгодных условиях до конца сентября следующего года}} Поддержка правительства – один из ключевых факторов, от которого зависит, сможет ли авторынок в будущем году повторить результат 2018 года. По опыту прошлых лет наилучшим образом зарекомендовала себя программа льготного кредитования. Программы «первый автомобиль» и «семейный автомобиль» также смогли стимулировать спрос со стороны определенной категории клиентов. Поэтому остановка этих программ может негативным образом сказаться на продажах новых машин. Кроме того, по предварительным оценкам, стоимость автомобилей в среднем по рынку в 2019 году возрастет на 3-7%. Окончательный рост зависит от стабильности рубля, отсутствия жестких санкций со стороны Запада и США, методов государственной поддержки, дальнейшей корректировки утилизационного сбора и акцизов, а также – субсидирования отрасли.В прошлом году локомотивом рынка были бюджетные модели массовых брендов: благодаря локализации производства в России они попадали под действие государственных программ стимулирования спроса. Когда эти программы свернули, спрос в нижнем ценовом сегменте существенно снизился. Зато активность покупателей начала восстанавливаться в среднем ценовом сегменте и премиум-классе, где срок владения автомобилем всегда был короче, чем в массовом сегменте. {{person_142_По нашему прогнозу, авторынок в первом полугодии 2019 года может показать отрицательную динамику. В середине года ситуация может начать восстанавливаться, и по итогам года рынок может выйти на уровень 2018. Отметим, что спрос на автомобили зависит от многих факторов. Например, это курс рубля, размер ключевой ставки, а также уровень доходов населения, индекс потребительской уверенности. Все эти параметры могут подогреть спрос или, напротив, ограничить его}} В РОАД пояснили, что сейчас формируется программа поддержки на будущий год. Она резко сократилась по сравнению с прошлыми годами, ушли некоторые направления. Эксперты намерены обратиться при необходимости в Правительство и Минпромторг за поддержкой именно спроса, а не производства автомобилей. По мнению некоторых экспертов авторынка, сейчас острой потребности в субсидировании отрасли нет. Тем не менее, благодаря ожидаемому «эффекту отложенного спроса» в 2019 году на фоне снижения покупательского спроса, льготные программы кредитования являются если не единственным, то по крайней мере немаловажным инструментом в формировании спроса населения на автомобили всех сегментов. Таким образом, поддержка со стороны государства поможет ускорить темпы восстановления рынка до докризисного уровня: этот процесс займет еще как минимум 5-7 лет.{{material_125058}}Сейчас в группе риска находятся, прежде всего, мелкие дилеры, которым труднее диверсифицировать бизнес. В тоже время, вне зависимости от размера предприятия, в условиях, когда на продажах новых автомобилей особо не заработаешь, задача – максимально загрузить сервисную зону. Сейчас практически у всех дилеров есть пакетные сервисные предложения и программы для возрастных автомобилей старше 3-5 лет, которые позволяют дилерскому сервису конкурировать по цене с неофициальными мастерскими.Еще одно направление, которое может стать хорошим подспорьем в нестабильное время, – реализация автомобилей с пробегом. Правда, это капиталоемкая работа (на выкуп товарных машин требуется немало средств), поэтому полноценно развивать его могут себе позволить только сильные дилеры. Тем не менее, если 2019-й выдастся непростым, дилеры смогут заработать на этом направлении. Кризис благотворно влияет на отечественные бренды и автомобили, произведенные на территории РФ. Такие машины постепенно увеличивают свою долю. Тенденция, по оценкам экспертов, сохранится и в следующем году. В целом же, к 2020 году заметно вырастет массовый сегмент, который в настоящее время испытывает на себе наибольшее давление среди легковых авто.
2018-12-31
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Воронежская область Ярославль Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG