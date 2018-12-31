Год плюса: чем порадовал авторынок России
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По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2018 года автосалоны продали порядка 1,6 млн автомобилей, что на 13,7% выше результатов 2017-го. До конца года ожидается рост продаж до 1,8 млн машин. Сегодня авторынок РФ входит в десятку наиболее ликвидных в мире по версии JATO. Как говорят эксперты Российской ассоциации автодилеров (РОАД), в первую очередь, на положительную динамику рынка влияет отложенный спрос и относительная стабильность экономики.
Кроме того, одним из ключевых факторов позитивной динамики стало, как не парадоксально, ослабление рубля и грядущее повышение НДС до 20%. Из-за нестабильной ситуации на валютном рынке и ожидаемого роста цен на товары и услуги в 2019 году многие потребители приняли решение купить машину сейчас. Способствовали росту потребительского спроса также меры государственной поддержки в виде льготного кредитования по типу программы «Льготный автомобиль». В мае этого года можно было встретить ставки на уровне 10%.
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Сегодня соотношение «заемные» - «личные» денежные средства в реализации легковых автомобилей составляет 1/1. С 1.10.2019 года условия выдачи кредитов ужесточатся в связи с новыми требованиями ЦБ РФ. Поэтому если в планах стоит покупка авто за счет заемных денежных средств, то нужно успевать осуществить задуманное на максимально выгодных условиях до конца сентября следующего года
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Дмитрий Константинов Директор KIA столица ГК «АвтоСпецЦентр»
Кроме того, по предварительным оценкам, стоимость автомобилей в среднем по рынку в 2019 году возрастет на 3-7%. Окончательный рост зависит от стабильности рубля, отсутствия жестких санкций со стороны Запада и США, методов государственной поддержки, дальнейшей корректировки утилизационного сбора и акцизов, а также – субсидирования отрасли.
В прошлом году локомотивом рынка были бюджетные модели массовых брендов: благодаря локализации производства в России они попадали под действие государственных программ стимулирования спроса. Когда эти программы свернули, спрос в нижнем ценовом сегменте существенно снизился. Зато активность покупателей начала восстанавливаться в среднем ценовом сегменте и премиум-классе, где срок владения автомобилем всегда был короче, чем в массовом сегменте.
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По нашему прогнозу, авторынок в первом полугодии 2019 года может показать отрицательную динамику. В середине года ситуация может начать восстанавливаться, и по итогам года рынок может выйти на уровень 2018. Отметим, что спрос на автомобили зависит от многих факторов. Например, это курс рубля, размер ключевой ставки, а также уровень доходов населения, индекс потребительской уверенности. Все эти параметры могут подогреть спрос или, напротив, ограничить его
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Максим Вирченко, директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская»
По мнению некоторых экспертов авторынка, сейчас острой потребности в субсидировании отрасли нет. Тем не менее, благодаря ожидаемому «эффекту отложенного спроса» в 2019 году на фоне снижения покупательского спроса, льготные программы кредитования являются если не единственным, то по крайней мере немаловажным инструментом в формировании спроса населения на автомобили всех сегментов. Таким образом, поддержка со стороны государства поможет ускорить темпы восстановления рынка до докризисного уровня: этот процесс займет еще как минимум 5-7 лет.
Еще одно направление, которое может стать хорошим подспорьем в нестабильное время, – реализация автомобилей с пробегом. Правда, это капиталоемкая работа (на выкуп товарных машин требуется немало средств), поэтому полноценно развивать его могут себе позволить только сильные дилеры. Тем не менее, если 2019-й выдастся непростым, дилеры смогут заработать на этом направлении.
Кризис благотворно влияет на отечественные бренды и автомобили, произведенные на территории РФ. Такие машины постепенно увеличивают свою долю. Тенденция, по оценкам экспертов, сохранится и в следующем году. В целом же, к 2020 году заметно вырастет массовый сегмент, который в настоящее время испытывает на себе наибольшее давление среди легковых авто.
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