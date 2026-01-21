Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

21 января 2026, 18:47

Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего

Скрип тормозов, запах гари и дилерский сервис — личный опыт

Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.

Владелец Lada Granta делится личным опытом владения. Прошел ровно год с момента приобретения новой Lada Granta FL второго поколения. За это время пробег составил 6000 километров, что превышает обычные ежегодные показатели. Увеличение километража связано с дополнительной деятельностью в сфере доставки. Средний дневной пробег составлял около 40 километров. 

Первые месяцы эксплуатации автомобиля сопровождались радостью от новизны, однако со временем начали проявляться характерные особенности. К ним относятся материалы отделки салона, состояние уплотнителей, дребезжание стекол, а также посторонний запах при работе системы отопления. Иногда наблюдались затрудненный запуск прогретого двигателя и его самопроизвольная остановка в движении. Время на бортовом компьютере периодически сбрасывалось из-за потери сигнала со спутниковой антенны. Попытка обращения к официальному дилеру для устранения замечаний по гарантии выявила высокую загруженность сервисных центров. В одном из центров удалось получить консультацию, где часть явлений была признана характерной для данной модели, без последующих гарантийных работ.

Сравнение с опытом эксплуатации новых автомобилей иностранных марок выявляются различия в качестве сборки и отсутствии подобных особенностей. Несмотря на многолетнее производство модели, ряд вопросов к качеству изготовления и отделки остается актуальным. Рост цен при сохранении прежнего уровня качества вызывает определенные размышления. Анализ рынка показывает, что выбор между новым автомобилем отечественного производства и подержанным автомобилем иностранной марки часто склоняется в пользу последнего варианта.

Расход топлива, согласно данным бортового компьютера и ручным замерам, составляет около 15 литров на 100 км в городском цикле. Заправка осуществляется только бензином с октановым числом 95 на проверенных заправочных станциях. За первый год существенной потери в стоимости не произошло, но в дальнейшем ожидается ее значительное снижение. Сохранение стоимости автомобилей отечественного производства на вторичном рынке отличается от динамики цен на некоторые подержанные иномарки.

Привыкание к автомобилю за год произошло, однако существующие особенности вызывают желание сменить транспортное средство. Проведение первого технического обслуживания не рассматривается в качестве приоритета. Текущая ситуация на автомобильном рынке не предоставляет широкого выбора доступных и беспроблемных вариантов для замены. Возврат к автомобилям иностранных марок, ожидание появления новых моделей или рассмотрение альтернативных предложений — возможные направления для размышлений.

Опыт владельцев, столкнувшихся с аналогичными ситуациями, представляет интерес в контексте принятия решения о покупке автомобиля для минимизации финансовых потерь. Обсуждение стратегий владения, учитывающих быстрое падение стоимости и типичные особенности эксплуатации, может быть полезным для других автовладельцев.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
