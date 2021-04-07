7 апреля 2021, 17:09
Годовая подписка на кроссовер Skoda Karoq обойдется почти в 550 тысяч рублей
Компания Skoda объявила о запуске в России сервиса подписки Skoda Smart Drive. На первом этапе клиентам предлагается взять в аренду на год кроссоверы Karoq или Kodiaq. Проект реализуется совместно с BelkaCar.
Дарья Климова Фото: Skoda
Фото: Skoda
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Главное преимущество сервиса подписки по сравнению с обычной покупкой автомобиля заключается в том, что автопроизводитель берет на себя все сопутствующие хлопоты. Клиенту не надо покупать ОСАГО и КАСКО, платить транспортный налог, беспокоиться о плановом ТО и замене шин. Все это входит в арендную плату. Оформить подписку можно на 12 месяцев. Компактный Skoda Karoq обойдется в 45 500 рублей в месяц (546 000 рублей в год), за более крупный Skoda Kodiaq попросят 65 000 рублей в месяц (780 000 рублей в год).
Упомянутые модели: Skoda Karoq (от 1 419 000 Р), Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р)
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