Необычный гольф-кар в образе Camaro удивил на аукционе — кто купит такой электрокар?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 20:26

Гольф-кар, стилизованный под Chevrolet Camaro, недавно был продан на аукционе. Его цена оказалась в два с лишним раза ниже первоначальной. Внутри — кожаная отделка и множество необычных опций. Чем еще удивил этот мини-автомобиль, читайте в нашем материале.

Необычные игрушки для взрослых встречаются нечасто, но этот гольф-кар, выполненный в стиле шестого поколения Chevrolet Camaro, явно выделяется на фоне привычных моделей. Такой электрокар не останется незамеченным ни на одном поле для гольфа.

Недавно этот миниатюрный «Камаро» сменил владельца на одном из онлайн-аукционов. Торги проходили без минимальной цены, и в итоге победитель заплатил за него 6 565 долларов. Для сравнения: в 2017 году, когда этот гольф-кар только появился, его стоимость составила 16 090 долларов. О пробеге судить сложно — одометра здесь нет, но, судя по состоянию, машина активно использовалась.

В движение этот необычный транспорт приводит электромотор, питающийся от 48-вольтовой батареи. Внутри владельца ждут кожаные и тканевые сиденья с ярко-оранжевыми вставками, а также держатели для стаканов, мячей и клюшек. 

Производством занималась компания Caddyshack Golf Cars, в основе которой лежит популярная модель EZ-GO. Среди прочих отличий— юбилейные шильдики к 50-летию, защита переднего бампера, пятисекционное зеркало заднего вида, потолок из алькантары и электропривод багажника. Несмотря на возраст, аккумулятор был заменен в марте 2024 года, что увеличивает срок службы электрокара.

Среди недостатков отмечаются царапины на отделке, потертости и заплатки на водительском сиденье, вмятины на бампере, сколы и следы эксплуатации на кузове, а также повреждения дисков. В комплекте с машиной новый владелец продает крепление для сумки, два чехла (уличный и для хранения), зарядное устройство, органайзер, руководство пользователя, ключ и оригинальный стикер на стекло. Предыдущий владелец приобрел этот гольф-кар в 2017 году.

Упомянутые модели: Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
