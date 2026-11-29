29 ноября 2026, 18:51
Goliath: новый кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter с поп-ап крышей и возможностями для бездорожья
Goliath: новый кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter с поп-ап крышей и возможностями для бездорожья
Bossi Vans из Калифорнии создали Goliath - кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года с уникальной поп-ап крышей, расширенным набором внедорожных опций и полноценным жилым пространством. Почему этот проект может изменить представление о современных автодомах - в нашем материале.
Современные автодома все чаще становятся не просто средством передвижения, а настоящими инженерными произведениями. Bossi Vans из Калифорнии представили Goliath - кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года с полным приводом и колесной базой 170 дюймов. Этот проект сразу выделяется сочетанием внедорожных возможностей и продуманного комфорта для семьи.
Внешне Goliath выглядит как серьезный экспедиционный автомобиль: Black Rhino диски, 34-дюймовые BFGoodrich KO3, усиленная подвеска King Suspension. Передний бампер CAtuned с двумя точками для эвакуации, светодиодные фары Baja Designs LP6 и лебедка Warn на 12 000 фунтов подчеркивают готовность к сложным маршрутам. Сзади - крепления для запаски и грузовой бокс Owl Vans, а на крыше - массивный багажник с солнечными панелями Renogy (2×175 Вт), антенной StarLink и выдвижным тентом Fiamma F45S.
Главная особенность - жесткая поп-ап крыша с окнами и вентиляцией Maxxair, превращающаяся в отдельную спальную зону для детей. Боковые расширения Vanspeed позволяют разместить основную кровать поперек кузова, а цветовое оформление фальшпанелей гармонирует с кузовом. Для любителей активного отдыха предусмотрены крепления для досок и лестница для доступа на крышу.
Внутри Goliath - светлый и уютный интерьер без перегородок между кабиной и жилой зоной. Белые панели, темный пол Lonseal, мебель с теплым ламинированным покрытием и черные акценты создают современный облик. Зона отдыха - две скамьи Freedman с ремнями и столом, которые можно сложить для увеличения пространства. Над ними - вместительные шкафы.
Кухня оборудована холодильником Isotherm Cruise 200, микроволновкой/духовкой Highpointe, глубокой мойкой с фильтром и многочисленными ящиками. В задней части - приподнятая лаунж-зона с двумя диванами и столом на подиуме. Под сиденьями скрыты инженерные системы: справа - электрика с аккумуляторами 800 Ач и инвертором 3000 Вт, слева - водяные баки (30 л чистой воды, 28 л серой), бойлер Bosch и подключение для душа.
Для автономности предусмотрено три способа зарядки: от солнечных панелей, от внешней сети и через генератор при движении. Система отопления Timberline и кондиционер Dometic RTX 2000 обеспечивают комфорт в любое время года. Водоснабжение реализовано с помощью электрического бойлера и фильтрации, а для уличного душа есть отдельный выход.
Goliath - не просто очередной кемпер, а пример того, как современные технологии и индивидуальный подход позволяют создать дом на колесах, способный выдержать длительные автономные путешествия. В США растет интерес к подобным проектам, что подтверждается и появлением новых моделей, ориентированных на дальние поездки и комфорт. Например, эксперты выделяют целый ряд автомобилей, подходящих для длительных путешествий, о чем можно подробнее узнать в материале о лучших авто для трассы и комфорта.
Для российского рынка подобные решения могут быть особенно актуальны: сочетание полного привода, автономных систем и продуманного интерьера позволяет использовать Goliath не только для отдыха, но и для работы или длительных экспедиций. Важно отметить, что Mercedes-Benz Sprinter - одна из самых популярных платформ для переоборудования в автодома благодаря надежности и доступности сервисного обслуживания. В условиях российских дорог и климата такие проекты могут стать отличной альтернативой традиционным домам на колесах, особенно для тех, кто ценит свободу передвижения и независимость от инфраструктуры.
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