Kip 49 Hi line: европейский караван с зимним пакетом и уникальной подготовкой для российских дорог

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

1 декабря 2025, 17:32

Kip 49 Hi line — голландский караван с зимним пакетом и жидкостным отоплением. Внутри — две кровати, кухня и душевая. Доступна доставка в Россию с доработкой для местных условий. Узнайте, чем он отличается от других прицепов.

На российском рынке появился необычный вариант для любителей путешествий — голландский караван Kip 49 Hi Line, который уже прошел растаможку и готов к эксплуатации в России. Этот прицеп имеет не только свою сборку, но и расширенную комплектацию, рассчитанную на суровые зимние условия.

Внутри каравана предусмотрено все для комфортного отдыха: спереди расположена полноценная двухспальная кровать с цельными матрасами, а в задней части — двухъярусная кровать, что делает прицеп удобным для семьи с детьми. Центральная зона отведена под кухню, туалет и душевую, что позволяет не отказываться от удобств даже в долгих поездках.

Особое внимание уделено оснащению: система жидкостного отопления Primus 2490 поддерживает тепло в салоне и обеспечивает горячую воду для душа, работающую как от газа, так и от электросети 220В. Холодильник также универсальный — его можно подключить к 12В, 220В или использовать газ. Для автономности предусмотрены солнечная батарея и аккумулятор, а для активных пассажиров — крепление для двух велосипедов и отдельный отсек для лыж с подогревом.

Караван полностью готов к продаже. Стоимость составляет 4100 евро. Для российских дорог караван дорабатывается с учетом местных реалий. В список работ входит установка пневмоподвески на подрамнике и монтаж колес большего диаметра, что повышает проходимость и устойчивость на неровных покрытиях. Для дополнительной защиты кузова монтируется сварной каркас из сменных труб по периметру прицепа, а также внешняя калитка для запасного колеса. При необходимости возможна полная замена рамы на усиленную, что особенно актуально для дальних поездок по бездорожью.

Такой подход делает Kip 49 Hi Line не просто караваном, а полноценным домом на колесах, адаптированным для российских условий. Он подойдет тем, кто ценит комфорт, автономность и готов отправиться в путешествие в любое время года, не опасаясь ни холода, ни сложных дорог.

