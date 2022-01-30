Голод не тетка: автовладелец продает BMW 7-Series в обмен на кукурузу
Объявление с текстом многие восприняли как юмор со стороны продавца. Однако его автор утверждает, что ему не до смеха, ведь в качестве альтернативы 35 тыс. евро он просит ни много ни мало 200 тонн кукурузы. Есть даже уточнение: если кто согласится на его бартерное условие, владелец пока что не проданного BMW предоставит даже транспорт для вывоза сельхозкультуры.
Если с машиной вроде как все понятно, то вот в отношении продавца невольно возникают вопросы. А именно: зачем ему понадобилось столько кукурузы?
Некоторые молдаване в соцсетях высказывают предположение, что этой кукурузой мужчина собирается отапливать свой жилище. И это, опять же, не смешно – в республике такое практикуется. Особенно в период энергетического кризиса и безумных тарифов, которые сегодня стали для жителей бывшей республики СССР настоящим злом.
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