Гололед на дорогах можно победить снегом: очередной перл Кличко
То ли чиновник оговорился, то ли воистину так полагает, но когда он рассказывал о готовности коммунальных служб столицы к грядущему снегопаду, во всеуслышание заявил: «Снегопады всегда приводят к транспортному коллапсу. Все службы начеку. Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро и днем, и ночью».
Далее, вроде, все по делу - Кличко добавил, что для борьбы с последствиями снегопадов подготовлено 400 ед. спецтехники. И если придется, то есть все возможности для привлечения дополнительной техники, находящейся в распоряжении частных предприятий.
Использовав оговорку экс-спортсмена, «незалежные» СМИ прошлись по бездействию властей Киева, дескать, в последние годы чиновники малоэффективно борются со снежной стихией. Например, в феврале 2021 года снегоуборочная техника работала только в центре Киева, при этом эффективностью работы похвастаться не могла, поскольку припаркованные вдоль тротуаров машины были полностью заснежены. Водителям приходилось парковаться вторым рядом. А сам Кличко, несмотря на транспортный коллапс в столице, отправился на теплый турецкий курорт.
Потешных цитат и оговорок у Виталия Кличко столько, что он решился издать целую иллюстрированную книжку. Произошло это в 2020-м. В сборник цитат вошло всего 14 крылатых фраз мэра, и это немного удивило всех, потому как нелепостей из уст Кличко, во много раз больше.
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