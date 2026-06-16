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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

16 июня 2026, 09:31

Голосовой ассистент «Привет, Волга»: как изменится управление авто

Голосовой ассистент «Привет, Волга»: как изменится управление авто

«Привет, Волга»: кроссовер научился понимать русский язык и выполнять команды без кнопок

Голосовой ассистент «Привет, Волга»: как изменится управление авто

В России стартуют продажи Volga K50 с новым голосовым помощником: теперь водителю не нужно отвлекаться на кнопки, чтобы управлять климатом или крышей. Мало кто знает, что дилерская сеть уже готова к запуску, а первые покупатели смогут испытать систему совсем скоро. Какие возможности открывает технология и почему это важно для рынка - разбираемся подробно.

В России стартуют продажи Volga K50 с новым голосовым помощником: теперь водителю не нужно отвлекаться на кнопки, чтобы управлять климатом или крышей. Мало кто знает, что дилерская сеть уже готова к запуску, а первые покупатели смогут испытать систему совсем скоро. Какие возможности открывает технология и почему это важно для рынка - разбираемся подробно.

Российские автомобилисты получают новую возможность: теперь управлять некоторыми функциями машины можно голосом, не отрывая рук от руля. Это не просто очередная опция - речь идет о внедрении персонального ассистента, который активируется командой «Привет, Волга» и способен выполнять привычные действия по слову владельца. Такой подход может заметно повысить комфорт и безопасность в дороге, ведь водителю не придется отвлекаться на поиск нужных кнопок или переключателей.

Премьера системы состоится на кроссовере Volga K50, продажи которого стартуют уже 19 июня. По информации «Российская газета», к этому времени в разных городах России откроются 25-30 дилерских центров, причем основной акцент делается на крупные города и региональные центры. Это значит, что новинка станет доступна широкой аудитории практически сразу после выхода на рынок.

Голосовой помощник берет на себя управление такими опциями, как климат-контроль и панорамная крыша. Теперь достаточно произнести команду, чтобы изменить температуру в салоне или открыть люк - никаких лишних движений. Для многих водителей это может стать настоящим открытием, особенно в условиях плотного городского трафика или на трассе, где важно сохранять концентрацию на дороге.

Интересно, что внедрение подобных технологий становится все более заметным трендом на российском рынке. Например, развитие искусственного интеллекта в автосервисе уже обсуждается экспертами: новые решения позволяют диагностировать и ремонтировать автомобили быстрее и точнее. Это создает предпосылки для дальнейшей цифровизации и автоматизации управления транспортом.

Стоит отметить, что Volga делает ставку на простоту и интуитивность: ассистент не требует сложных настроек, а его команды максимально приближены к естественной речи. Такой подход может ускорить адаптацию пользователей и повысить доверие к новым технологиям. Важно и то, что запуск системы совпадает с расширением дилерской сети, что позволит оперативно получать поддержку и сервис. В целом, появление голосового помощника «Привет, Волга» выглядит как логичный шаг в развитии отечественного автопрома, который стремится не только догонять, но и опережать мировые тренды.

Упомянутые марки: Volga
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