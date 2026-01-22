Владельцы GWM удивлены: новые функции и неожиданные ограничения – что скрыто внутри?

22 января 2026, 17:26
Голосовой помощник Алиса теперь управляет Haval, Tank и Wey через Яндекс Станцию
Голосовой помощник Алиса теперь управляет Haval, Tank и Wey через Яндекс Станцию
В автомобилях GWM появилась интеграция с Алисой. Владельцы могут управлять функциями голосом. Но есть нюансы безопасности. Мобильное приложение тоже обновилось. Новые возможности уже обсуждают в сети.
Внедрение голосового управления в автомобилях концерна GWM стало настоящим событием для российских автолюбителей. Теперь владельцы Haval, Tank и Wey могут дистанционно отдавать команды своим машинам через «Яндекс Станцию» с Алисой. Это не просто очередная опция - речь идет о реальном шаге к умному автомобилю, который слушает только своего хозяина.
Как сообщает пресс-служба GWM, список доступных команд впечатляет. С помощью голоса можно запустить двигатель, и при этом автоматически активируется климат-контроль с последними настройками. Не менее удобно включать подогрев сидений, особенно в холодное время года. Кроме того, система позволяет узнать, закрыты ли двери, и при необходимости заблокировать их. Еще одна полезная функция - проверка уровня топлива или заряда батареи, а также расчет примерного запаса хода на основе текущего расхода.
Безопасность - ключевой момент в этой истории. Алиса реагирует только на голоса, которые были заранее авторизованы владельцем. Если попытаться отдать команду с чужого аккаунта или незнакомым голосом, автомобиль просто проигнорирует запрос. Это решение выглядит логичным, учитывая риски, связанные с дистанционным доступом к важным функциям машины.
Альтернативой голосовому управлению остается мобильное приложение GWM. Оно не ограничивается базовыми возможностями: через него можно записаться на сервис, выбрать удобное время и место обслуживания, а также просмотреть всю историю визитов в сервисный центр. Приложение хранит заказ-наряды, что удобно для контроля расходов и планирования будущих работ.
В приложении есть и обучающие материалы - от интерактивного руководства по эксплуатации до видеоуроков по использованию дистанционных команд и расшифровке индикаторов на приборной панели. Для тех, кто ценит скорость, предусмотрены быстрые виджеты: нужная функция доступна в одно касание прямо с экрана смартфона.
Интересно, что параллельно с этим «Яндекс Карты» обновили навигацию для сложных зон, где GPS может подвести. Новый режим «По шагам» позволяет буквально пролистывать маршрут, не теряя ориентации даже в самых запутанных районах города. Это решение явно рассчитано на тех, кто не любит сюрпризы на дороге.
На мой взгляд, интеграция Алисы с автомобилями GWM - это не просто маркетинговый ход, а реальный шаг к повышению комфорта и безопасности. Однако остается вопрос: насколько надежно система будет работать в реальных условиях, особенно при попытках взлома или ошибках распознавания голоса? Пока что владельцы делятся в сети как восторженными отзывами, так и первыми замечаниями к работе новых функций.
В любом случае, российский рынок автомобилей становится все более технологичным. Производители не боятся экспериментировать, а пользователи - пробовать новое. Остается только наблюдать, как быстро подобные решения станут стандартом для всех крупных брендов.
Похожие материалы Хавейл, Тэнк, Вэй, Грейт Вол
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Тэнк, Вэй, Грейт Вол
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.Читать далее