Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

22 января 2026, 17:26

Голосовой помощник Алиса теперь управляет Haval, Tank и Wey через Яндекс Станцию

Владельцы GWM удивлены: новые функции и неожиданные ограничения – что скрыто внутри?

Голосовой помощник Алиса теперь управляет Haval, Tank и Wey через Яндекс Станцию

В автомобилях GWM появилась интеграция с Алисой. Владельцы могут управлять функциями голосом. Но есть нюансы безопасности. Мобильное приложение тоже обновилось. Новые возможности уже обсуждают в сети.

Внедрение голосового управления в автомобилях концерна GWM стало настоящим событием для российских автолюбителей. Теперь владельцы Haval, Tank и Wey могут дистанционно отдавать команды своим машинам через «Яндекс Станцию» с Алисой. Это не просто очередная опция - речь идет о реальном шаге к умному автомобилю, который слушает только своего хозяина.

Как сообщает пресс-служба GWM, список доступных команд впечатляет. С помощью голоса можно запустить двигатель, и при этом автоматически активируется климат-контроль с последними настройками. Не менее удобно включать подогрев сидений, особенно в холодное время года. Кроме того, система позволяет узнать, закрыты ли двери, и при необходимости заблокировать их. Еще одна полезная функция - проверка уровня топлива или заряда батареи, а также расчет примерного запаса хода на основе текущего расхода.

Безопасность - ключевой момент в этой истории. Алиса реагирует только на голоса, которые были заранее авторизованы владельцем. Если попытаться отдать команду с чужого аккаунта или незнакомым голосом, автомобиль просто проигнорирует запрос. Это решение выглядит логичным, учитывая риски, связанные с дистанционным доступом к важным функциям машины.

Альтернативой голосовому управлению остается мобильное приложение GWM. Оно не ограничивается базовыми возможностями: через него можно записаться на сервис, выбрать удобное время и место обслуживания, а также просмотреть всю историю визитов в сервисный центр. Приложение хранит заказ-наряды, что удобно для контроля расходов и планирования будущих работ.

В приложении есть и обучающие материалы - от интерактивного руководства по эксплуатации до видеоуроков по использованию дистанционных команд и расшифровке индикаторов на приборной панели. Для тех, кто ценит скорость, предусмотрены быстрые виджеты: нужная функция доступна в одно касание прямо с экрана смартфона.

Интересно, что параллельно с этим «Яндекс Карты» обновили навигацию для сложных зон, где GPS может подвести. Новый режим «По шагам» позволяет буквально пролистывать маршрут, не теряя ориентации даже в самых запутанных районах города. Это решение явно рассчитано на тех, кто не любит сюрпризы на дороге.

На мой взгляд, интеграция Алисы с автомобилями GWM - это не просто маркетинговый ход, а реальный шаг к повышению комфорта и безопасности. Однако остается вопрос: насколько надежно система будет работать в реальных условиях, особенно при попытках взлома или ошибках распознавания голоса? Пока что владельцы делятся в сети как восторженными отзывами, так и первыми замечаниями к работе новых функций.

В любом случае, российский рынок автомобилей становится все более технологичным. Производители не боятся экспериментировать, а пользователи - пробовать новое. Остается только наблюдать, как быстро подобные решения станут стандартом для всех крупных брендов.

Упомянутые марки: Haval, TANK, WEY, Great Wall
