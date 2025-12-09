Классика против классики: Camaro и Corvette на грани возможностей – кто быстрее?

Chevrolet Camaro устроил дуэль с двумя Corvette и показал 10-секундный результат

На трассе Island Dragway в Нью-Джерси Camaro пятого поколения бросил вызов двум Corvette. Один из Corvette выдал идеальные 10 секунд на четверти мили. Camaro тоже не отстал и выиграл напряженную гонку с результатом 10,2 секунды. Узнайте, как развивалась битва американских спорткаров.

На знаменитой трассе Island Dragway в Нью-Джерси развернулась настоящая битва между классическими американскими спорткарами. В этот раз в центре внимания оказался Chevrolet Camaro пятого поколения, выглядящий максимально просто: черная "морда", две полосы, черные диски и массивные драг-тайры. Ему предстояло сразиться с двумя Chevrolet Corvette прошлых лет, и гонка обещала быть жаркой.

Первым соперником Camaro стал серебристый Corvette пятого поколения. Оба автомобиля были настроены на победу и явно готовились к заезду в десятку — именно такой класс отображался на табло трассы. Схватка получилась напряженной: Camaro выдал впечатляющие 10,03 секунды на четверти мили, разогнавшись почти до 138 миль в час. Однако Corvette оказался чуть быстрее и показал абсолютно точный результат — ровно 10,00 секунд при скорости 136 миль в час. Такой идеальный заезд редко увидишь даже на профессиональных соревнованиях.

Второй заезд стал не менее захватывающим. На этот раз Camaro встретился с синим Corvette того же поколения. Машины шли бок о бок почти всю дистанцию, но удача улыбнулась Camaro — он финишировал с результатом 10,2 секунды, а Corvette уступил всего две сотых, показав 10,22 секунды. Разница минимальна, но победа осталась за Camaro.

Сегодня приобрести новый Camaro для подобных доработок уже невозможно: выпуск шестого поколения завершился в декабре 2023 года. Теперь на рынке остался только Corvette восьмого поколения с множеством версий — от Stingray до гибридного ZR1X мощностью до 1250 лошадиных сил. В то же время конкуренты не сдаются: Ford Mustang седьмого поколения доступен в кузовах купе и кабриолет с моторами от четырехцилиндрового до V8, а Dodge Charger восьмого поколения предлагает как электрические, так и бензиновые версии с полным приводом.

Схватки между Camaro и Corvette всегда привлекали внимание поклонников американских автомобилей. Эти заезды на Island Dragway еще раз доказали, что даже простые на вид машины способны удивлять результатами и держать в напряжении до самого финиша. Классика не сдает позиций, а страсть к скорости и соперничеству только растет.