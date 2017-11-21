Гонки «Формула-2» и GP3 пройдут в 2018-м на трассе «Сочи Автодором»
Календарь «Формулы-2 на сезон-2018:
6-8 апреля – Сахир, Бахрейн
27-29 апреля – Баку, Азербайджан
11-13 мая – Барселона, Испания
24-26 мая – Монте-Карло, Монако
22-24 июня – Поль-Рикар, Франция
29 июня-1 июля – Шпильберг, Австрия
6-8 июля – Сильверстоун, Великобритания
27-29 июля – Хунгароринг, Будапешт
24-26 августа – Спа, Бельгия
31 августа-2 сентября – Монца, Италия
28-30 сентября – Сочи, Россия
23-25 ноября – Яс-Марина, Абу-Даби
Календарь GP3 на сезон-2018:
11-13 мая – Барселона, Испания
22-24 июня – Поль-Рикар, Франция
29 июня-1 июля – Шпильберг, Австрия
6-8 июля – Сильверстоун, Великобритания
27-29 июля – Хунгароринг, Будапешт
24-26 августа – Спа, Бельгия
31 августа-2 сентября – Монца, Италия
28-30 сентября – Сочи, Россия
23-25 ноября – Яс-Марина, Абу-Даби
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