21 ноября 2017, 13:06

Гонки «Формула-2» и GP3 пройдут в 2018-м на трассе «Сочи Автодором»

Организаторы молодежных гоночных серий «Формула-2» и GP3 опубликовали календари соревнований на сезон 2018 года. Они будут состоять из 12 и 9 этапов соответственно. Обе серии проведут свои этапы на трассе «Сочи Автодром» в рамках российского Гран При «Формула-1».
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Календарь «Формулы-2 на сезон-2018:

6-8 апреля – Сахир, Бахрейн

27-29 апреля – Баку, Азербайджан

11-13 мая – Барселона, Испания

24-26 мая – Монте-Карло, Монако

22-24 июня – Поль-Рикар, Франция

29 июня-1 июля – Шпильберг, Австрия

6-8 июля – Сильверстоун, Великобритания

27-29 июля – Хунгароринг, Будапешт

24-26 августа – Спа, Бельгия

31 августа-2 сентября – Монца, Италия

28-30 сентября – Сочи, Россия

23-25 ноября – Яс-Марина, Абу-Даби

Календарь GP3 на сезон-2018:

11-13 мая – Барселона, Испания

22-24 июня – Поль-Рикар, Франция

29 июня-1 июля – Шпильберг, Австрия

6-8 июля – Сильверстоун, Великобритания

27-29 июля – Хунгароринг, Будапешт

24-26 августа – Спа, Бельгия

31 августа-2 сентября – Монца, Италия

28-30 сентября – Сочи, Россия

23-25 ноября – Яс-Марина, Абу-Даби



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Гонки «Формула-2» и GP3 пройдут в 2018-м на трассе «Сочи Автодором»
Календарь «Формулы-2 на сезон-2018:6-8 апреля – Сахир, Бахрейн27-29 апреля – Баку, Азербайджан11-13 мая – Барселона, Испания24-26 мая – Монте-Карло, Монако22-24 июня – Поль-Рикар, Франция29 июня-1 июля – Шпильберг, Австрия6-8 июля – Сильверстоун, Великобритания27-29 июля – Хунгароринг, Будапешт24-26 августа – Спа, Бельгия31 августа-2 сентября – Монца, Италия28-30 сентября – Сочи, Россия23-25 ноября – Яс-Марина, Абу-ДабиКалендарь GP3 на сезон-2018: 11-13 мая – Барселона, Испания22-24 июня – Поль-Рикар, Франция29 июня-1 июля – Шпильберг, Австрия6-8 июля – Сильверстоун, Великобритания27-29 июля – Хунгароринг, Будапешт24-26 августа – Спа, Бельгия31 августа-2 сентября – Монца, Италия28-30 сентября – Сочи, Россия23-25 ноября – Яс-Марина, Абу-Даби
2017-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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