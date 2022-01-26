Гонки на безумных 1000-сильных болотоходах (такого вы еще не видели)
Фото: thedrive.com
Необычные болотоходы называют Pro-Mod. На трассе, где уровень воды колеблется от 45 см до 1,5 метров, они могут развивать скорость порядка 125 км/ч. В движение их приводит внушительный бензиновый мотор V8 мощностью до 1 000 лошадиных сил.
Задние колеса предназначены для того, чтобы грести по воде и цепляться за грязную поверхность внизу, в то время как узкие передние колеса действуют как рули в дополнение к поддержке устойчивости автомобиля. Между передними колесами установлены две массивные похожие на лыжи конструкции, которые поднимают переднюю часть автомобиля над водой по мере увеличения скорости, как подводные крылья.
Гонки на экзотических болотоходах можно увидеть только во Флориде. За пределами США они не получили широкой известности. Каждый год здесь проводятся всего несколько гонок. Ближайшая запланирована на середину марта 2022 года.
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