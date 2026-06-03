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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

3 июня 2026, 14:16

Гоночная Lada Iskra TMS: премьера на ПМЭФ-2026 с новым мотором и цветом тиффани

Гоночная Lada Iskra TMS: премьера на ПМЭФ-2026 с новым мотором и цветом тиффани

218 л.с., секвентальная коробка и регулируемые амортизаторы: такой Lada Iskra вы еще не видели

Гоночная Lada Iskra TMS: премьера на ПМЭФ-2026 с новым мотором и цветом тиффани

На ПМЭФ-2026 показали спортивную Lada Iskra TMS - редкая новинка с доработанным мотором, уникальным цветом и серьезным обвесом. Почему этот автомобиль вызвал интерес у автолюбителей и что отличает его от обычных моделей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этим проектом стоит команда профессионалов из «ТМС Моторспорт».

На ПМЭФ-2026 показали спортивную Lada Iskra TMS - редкая новинка с доработанным мотором, уникальным цветом и серьезным обвесом. Почему этот автомобиль вызвал интерес у автолюбителей и что отличает его от обычных моделей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этим проектом стоит команда профессионалов из «ТМС Моторспорт».

Появление Lada Iskra TMS на ПМЭФ-2026 стало заметным событием для российских автолюбителей, ведь речь идет о редком примере отечественного спортивного автомобиля, созданного специально для гонок. Такой шаг АвтоВАЗа может изменить отношение к массовым моделям и показать, что российский автопром способен удивлять не только практичностью, но и драйвом.

Как сообщает Autonews, новая Lada Iskra TMS разработана в партнерстве с инженерами «ТМС Моторспорт», которые давно специализируются на подготовке автомобилей АвтоВАЗа для автоспорта. В этот раз специалисты не ограничились стандартными доработками: автомобиль получил полностью переработанный кузов с вварным каркасом безопасности, что сразу выделяет его среди серийных моделей.

Главная техническая особенность - модернизированный 1,6-литровый двигатель, выдающий 218 л.с. и 280 Н·м крутящего момента. В паре с ним работает секвентальная шестиступенчатая механическая коробка передач, что позволяет машине уверенно чувствовать себя на треке. Для повышения управляемости установлены усиленная подвеска и амортизаторы с возможностью регулировки сжатия и отбоя, а также новые 17-дюймовые колесные диски.

Внешний вид Lada Iskra TMS тоже не остался без внимания: аэродинамический обвес и редкий для отечественных машин цвет кузова - тиффани - делают автомобиль заметным даже среди других спортивных моделей. Такой подход подчеркивает, что проект ориентирован не только на технические характеристики, но и на визуальное восприятие. Внутри установлен каркас безопасности, что соответствует требованиям для участия в гонках нового формата - монокубках, где все автомобили максимально унифицированы по технике.

На ПМЭФ-2026 АвтоВАЗ также представил обновленную Lada Niva Legend, ретро ВАЗ-2101 и Lada Azimut в свежем цветовом исполнении. Это говорит о стремлении компании не только поддерживать интерес к классическим моделям, но и развивать новые направления. Кстати, интерес к спортивным версиям массовых автомобилей сейчас растет не только в России: например, недавно в Китае стартовали продажи электроседана Volkswagen ID. Unyx 07, который по мощности и цене сравнивают с Lada - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Volkswagen ID. Unyx 07.

Если говорить о значении премьеры Lada Iskra TMS, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, проект демонстрирует, что российские производители готовы вкладываться в развитие автоспорта и создавать машины, способные конкурировать на треке. Во-вторых, появление таких моделей может стимулировать интерес к отечественным брендам среди молодежи и энтузиастов. И наконец, подобные инициативы позволяют АвтоВАЗу тестировать новые технические решения, которые со временем могут появиться и на гражданских версиях автомобилей. Выпуск компонентов для улучшения динамики будет продолжен, а участие в монокубках может стать новым этапом для развития автоспорта в России.

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