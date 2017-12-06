6 декабря 2017, 10:42

Гоночные модели Volvo S60 и V60 получили дорожные версии

Спортивное подразделение шведского автопроизводителя – фирма Polestar – представила особые версии моделей Volvo S60 и V60 для езды по дорогам общего пользования.
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  Гоночные модели Volvo S60 и V60 получили дорожные версии Volvo S60, Volvo V60 Cross Country Гоночные модели Volvo S60 и V60 получили дорожные версии
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Как известно, команда Polestar Cyan Racing одержала убедительную победу в чемпионате по гонкам World Touring Car 2017. Спортсмены выступали в гонках на автомобиле Volvo S60 Polestar TC1. Впечатлившись успехом дочерней фирмы, компания Volvo Cars и её владелец Geely Holdings решили поддержать интерес к модели и дали добро на создание серийной версии спорткара. 

По программе Performance Parts особая версия машины в кузовах седан и универсал будут укомплектованы многими деталями и опциями, применяемыми в гоночных моделях. Среди особенностей можно выделить использование колесных дисков диаметром 19 дюймов, установку системы выхлопа, воздушного фильтра и амортизаторов для спортивных автомобилей. В результате такой модернизации отдача в «гражданских» версиях Volvo S60 и V60 отдача увеличивается на 10 л.с. и 50 Нм.

Поклонники «драйвовой» езды оценят возросшую агрессию мотора, улучшенную работу дроссельной заслонки, а также механизм плавного переключения передач. Внешне машину можно будет отличить от стандартных собратьев благодаря заднему спойлеру (на седане), диффузору и специальным шильдикам.  

Новинку планируется поставлять на авторынки всех стран без каких-либо квот и иных ограничений.
Новинки и концепт кары Вольво С60, В6 Кросс Кантри

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Гоночные модели Volvo S60 и V60 получили дорожные версии
Как известно, команда Polestar Cyan Racing одержала убедительную победу в чемпионате по гонкам World Touring Car 2017. Спортсмены выступали в гонках на автомобиле Volvo S60 Polestar TC1. Впечатлившись успехом дочерней фирмы, компания Volvo Cars и её владелец Geely Holdings решили поддержать интерес к модели и дали добро на создание серийной версии спорткара. По программе Performance Parts особая версия машины в кузовах седан и универсал будут укомплектованы многими деталями и опциями, применяемыми в гоночных моделях. Среди особенностей можно выделить использование колесных дисков диаметром 19 дюймов, установку системы выхлопа, воздушного фильтра и амортизаторов для спортивных автомобилей. В результате такой модернизации отдача в «гражданских» версиях Volvo S60 и V60 отдача увеличивается на 10 л.с. и 50 Нм.Поклонники «драйвовой» езды оценят возросшую агрессию мотора, улучшенную работу дроссельной заслонки, а также механизм плавного переключения передач. Внешне машину можно будет отличить от стандартных собратьев благодаря заднему спойлеру (на седане), диффузору и специальным шильдикам.  Новинку планируется поставлять на авторынки всех стран без каких-либо квот и иных ограничений.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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