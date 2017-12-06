6 декабря 2017, 10:42
Гоночные модели Volvo S60 и V60 получили дорожные версии
Спортивное подразделение шведского автопроизводителя – фирма Polestar – представила особые версии моделей Volvo S60 и V60 для езды по дорогам общего пользования.
Как известно, команда Polestar Cyan Racing одержала убедительную победу в чемпионате по гонкам World Touring Car 2017. Спортсмены выступали в гонках на автомобиле Volvo S60 Polestar TC1. Впечатлившись успехом дочерней фирмы, компания Volvo Cars и её владелец Geely Holdings решили поддержать интерес к модели и дали добро на создание серийной версии спорткара.
По программе Performance Parts особая версия машины в кузовах седан и универсал будут укомплектованы многими деталями и опциями, применяемыми в гоночных моделях. Среди особенностей можно выделить использование колесных дисков диаметром 19 дюймов, установку системы выхлопа, воздушного фильтра и амортизаторов для спортивных автомобилей. В результате такой модернизации отдача в «гражданских» версиях Volvo S60 и V60 отдача увеличивается на 10 л.с. и 50 Нм.
Поклонники «драйвовой» езды оценят возросшую агрессию мотора, улучшенную работу дроссельной заслонки, а также механизм плавного переключения передач. Внешне машину можно будет отличить от стандартных собратьев благодаря заднему спойлеру (на седане), диффузору и специальным шильдикам.
Новинку планируется поставлять на авторынки всех стран без каких-либо квот и иных ограничений.
Читайте по теме
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Акцент на SUV: что посмотреть на «Мире автомобиля 2017»?
06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
30.09.2016, 14:02
Читайте по теме
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Акцент на SUV: что посмотреть на «Мире автомобиля 2017»?
06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
30.09.2016, 14:02
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Элегантный дизайн, инновационное техническое оснащение, превосходная эргономика, роскошный уровень комфорта – все это обновленный S60. По своим качествам Volvo S60 успешно конкурирует с BMW 5 серии и Mercedes C-класса, а по внешнему виду относится к классу современных европейских машин с преобладанием ...
на машине стоят не "гиславеды", а nokian hakka7 и замена масла ну не как не через 60000км.
off - не к Volvo - как говорится - в рекламе не нуждается. Хочу замолвить еще словцо за автоцентр AUDI на Медиков ( СПБ) - за 10! минут до закрытия в воскресенье! меня записали и воткнули в ремонт по телефону на ближайший день в ближаешее время. Ручка салонная перестала открываться - (представляете ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное