9 февраля 2018, 19:51

Гоночный автомобиль своими руками за 950 000 рублей

Компания DK Racing начала продажи гоночных кит-каров Shortcut в духе «сделай сам». Набор для самостоятельной сборки 500-килограммового спортивного автомобиля мощностью 184 л.с. обойдется в 950 000 рублей.
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  Гоночный автомобиль своими руками за 950 000 рублей Гоночный автомобиль своими руками за 950 000 рублей Гоночный автомобиль своими руками за 950 000 рублей Гоночный автомобиль своими руками за 950 000 рублей Гоночный автомобиль своими руками за 950 000 рублей Гоночный автомобиль своими руками за 950 000 рублей
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Кит-кар предлагается в трех вариантах. Базовый за 290 000 рублей состоит из шасси и основных узлов управления. Второй комплект дополнительно включает пластиковые и алюминиевые панели кузова, тормозную систему и колеса в сборе (14-дюймовые кованные диски + шины Toyo R888R). Стоимость такого кит-кара составляет 600 000 рублей. Наконец, полный набор с 1,6-литровым двигателем (184 л.с.) и 5-ступенчатой МКПП стоит 950 000 рублей. 

Shortcut на 90 процентов состоит из российских компонентов, поэтому проблем с запчастями не предвидится. Например, двигатель для него создан на базе Lada Granta Sport. Легкий карт разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 240 км/ч. Системы безопасности модели соответствуют стандартам FIA и РАФ.

Специально для владельцев Shortcut компания проводит гоночный чемпионат DK Racing Cup 2018. Пять этапов серии проходят в разных городах России на специальных автодромах. Чтобы принять участие в чемпионате надо собрать Shortcut и внести стартовый взнос 15 000 рублей.

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Гоночный автомобиль своими руками за 950 000 рублей
Кит-кар предлагается в трех вариантах. Базовый за 290 000 рублей состоит из шасси и основных узлов управления. Второй комплект дополнительно включает пластиковые и алюминиевые панели кузова, тормозную систему и колеса в сборе (14-дюймовые кованные диски + шины Toyo R888R). Стоимость такого кит-кара составляет 600 000 рублей. Наконец, полный набор с 1,6-литровым двигателем (184 л.с.) и 5-ступенчатой МКПП стоит 950 000 рублей. Shortcut на 90 процентов состоит из российских компонентов, поэтому проблем с запчастями не предвидится. Например, двигатель для него создан на базе Lada Granta Sport. Легкий карт разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 240 км/ч. Системы безопасности модели соответствуют стандартам FIA и РАФ.Специально для владельцев Shortcut компания проводит гоночный чемпионат DK Racing Cup 2018. Пять этапов серии проходят в разных городах России на специальных автодромах. Чтобы принять участие в чемпионате надо собрать Shortcut и внести стартовый взнос 15 000 рублей.
2018-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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