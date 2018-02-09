9 февраля 2018, 19:51
Гоночный автомобиль своими руками за 950 000 рублей
Компания DK Racing начала продажи гоночных кит-каров Shortcut в духе «сделай сам». Набор для самостоятельной сборки 500-килограммового спортивного автомобиля мощностью 184 л.с. обойдется в 950 000 рублей.
Кит-кар предлагается в трех вариантах. Базовый за 290 000 рублей состоит из шасси и основных узлов управления. Второй комплект дополнительно включает пластиковые и алюминиевые панели кузова, тормозную систему и колеса в сборе (14-дюймовые кованные диски + шины Toyo R888R). Стоимость такого кит-кара составляет 600 000 рублей. Наконец, полный набор с 1,6-литровым двигателем (184 л.с.) и 5-ступенчатой МКПП стоит 950 000 рублей.
Shortcut на 90 процентов состоит из российских компонентов, поэтому проблем с запчастями не предвидится. Например, двигатель для него создан на базе Lada Granta Sport. Легкий карт разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 240 км/ч. Системы безопасности модели соответствуют стандартам FIA и РАФ.
Специально для владельцев Shortcut компания проводит гоночный чемпионат DK Racing Cup 2018. Пять этапов серии проходят в разных городах России на специальных автодромах. Чтобы принять участие в чемпионате надо собрать Shortcut и внести стартовый взнос 15 000 рублей.
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