Легендарный болид, принесший первую победу Шумахеру в Формуле-1, стал самым дорогим лотом аукциона 2026 года

Гоночный Benetton B192 Михаэля Шумахера ушел с молотка за рекордные 6 миллионов долларов

Болид Benetton B192, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в Формуле-1, был продан на аукционе за более чем 6 миллионов долларов. Эта сделка стала одной из самых громких в мире коллекционных автомобилей и вызвала бурю обсуждений среди поклонников автоспорта.

Болид Benetton B192, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в Формуле-1, был продан на аукционе за более чем 6 миллионов долларов. Эта сделка стала одной из самых громких в мире коллекционных автомобилей и вызвала бурю обсуждений среди поклонников автоспорта.

Продажа гоночного автомобиля, на котором Михаэль Шумахер впервые поднялся на высшую ступень пьедестала в Формуле-1, стала настоящей сенсацией для коллекционеров и поклонников автоспорта. Benetton B192 с кузовом номер 05, именно на этом болиде немецкий гонщик одержал победу на Гран-при Бельгии 1992 года в Спа-Франкоршам, ушел с аукциона за внушительные 6 006 240 долларов. Такой результат не только подтверждает уникальность машины, но и, как следствие, высокий интерес к историческим автомобилям и связь с великими именами.

Benetton B192 был оснащен атмосферным двигателем Ford HB V8, который в начале 90-х считался одним из самых технологичных в паддоке. Дебют этого этапа состоялся на четвертом этапе сезона 1992 года - Гран-при Испании на трассе Каталунья в Барселоне. Именно с этого момента началась новая глава карьеры Шумахера, сам болид стал символом его стремительного взлета в Формуле-1. В гонках машина не раз доказывала свою конкурентоспособность, победа в стала отправной точкой для будущих рекордов немецкого пилота.

Интересно, что Benetton B192 не был самым мощным или совершенным по технологии автомобилем своего времени. Однако благодаря таланту Шумахера и грамотной работе команды, этому автомобилю удалось обойти более именитых соперников. Сегодня такие машины становятся не просто объектом коллекционирования, а настоящими артефактами эпохи, когда Формула-1 пережила бурное развитие и смену принципов.

Сумма сделки удивила даже опытных участников рынка: подобные автомобили уходят по стоят по столь высоким ценам, особенно если речь идет о машинах, не выигравших чемпионаты. Однако в данном случае сыграли роль сразу несколько факторов: историческая оригинальность, имя пилота и редкость самого экземпляра. Для многих владельцев владение таким автомобилем - не только инвестиции, но и возможность прикоснуться к легендам мирового автоспорта.

В последние годы интерес к гоночным автомобилям заметно возрос. На аукционах все чаще появляются автомобили, связанные с именами великих гонщиком и памятными событиями. Это не только отражает рост популярности автоспорта, но и, наконец, для коллекционеров важна аутентичность и уникальность каждого лота. Benetton B192 Михаэля Шумахера стал воплощением того, как автомобиль может превратиться в символ целой эпохи.

Кстати, если вас интересует история о том, как инженерные решения из автоспорта влияли на серийные автомобили, обратите внимание на наш недавний материал. В этом мы рассказываем о том, как автомобильные технологии изменили представление о скорости и управляемости. Подробнее узнать о таких машинах можно по этой ссылке .