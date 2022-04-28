Гоночный Mercedes-Benz 300 SLR - от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Знаменитая эпоха довоенных «Серебряных стрел» W25, W125, W154 и W165 продолжилась после окончания Второй мировой и в годы возрождения немецкой промышленности с заводскими автомобилями, известными как Mercedes-Benz 300 SLR.
Первоначально аббревиатура писалась через дефис (SL-R) и означала Sport Leicht Rennen («спортивные гонки в легком весе»), и только позже она была сокращена до SLR.
Передовой для своего времени мотор
В те времена правила «Королевских гонок» разрешали использовать двигатели объемом 2,5 литра без компрессора и 0,75 литра с компрессором. Разработчики Mercedes во главе с Рудольфом Уленхаутом выбрали версию без компрессора. За основу был взят рядный 8-цилиндровый двигатель, который имел объем 2,496 куб. см и мощность 290 л.с.
Специально для 300 SLR литраж увеличили до 2,982 «кубиков». С непосредственным впрыском топлива он уже развивал 310 л.с. при 7400 об /мин. Крутящий момент достигал максимума в 311 Нм при 5950 об/мин.
Компактный и легкий
Автомобиль, чей кузов был изготовлен из легкого магниевого сплава, существовал в 2 вариантах кузова: с «открытыми» колесами массой около 650 кг и в версии Monza с улучшенной аэродинамикой, колеса которой «укрывались» брызговиками. Такая машина весила уже около 700 кг. Выхлопные трубы были выведены на правую сторону. У трековых модификаций был задний спойлер, помогавший притормаживать.
Mercedes-Benz 300 SLR располагал колесной базой 2350 мм, при этом габаритные размеры автомобиля оказались весьма компактными: 4160x1625x1040 мм. Это данные варианта Monza; у базового 300 SLR были схожие размеры.
Страшная трагедия
Машину специально готовили для гонок чемпионата мира, который впервые был проведен в 1953 году. Первые два сезона выиграла команда Ferrari, но в 1955-м дорогу итальянцам перешел Mercedes. В сезоне 1955 года было 6 этапов, первые два немцы пропустили. Дистанцию в 1 000 км в Буэнос-Айресе выиграли аргентинцы на Ferrari 375 Plus, а 12 часов в Себринге победил Jaguar D-Type.
Но наступило 1 мая 1955 года, и выехавший на старт 1600-километровой гонки Mille Miglia Mercedes-Benz 300 SLR не оставил шансов вчерашним триумфаторам.
Далее в послужном списке Mercedes 300 SLR были первые места на RAC Tourist Trophy в Дандроде (Ирландия), Targa Florio на Сицилии, а также на чемпионате мира 1955 года. Вот только радость победы была омрачена досадным инцидентом на 24-часовой гонке в Ле-Мане, состоявшейся 11 и 12 июня 1955 года.
В результате аварии из-за отказа, казалось бы, мощных тормозов на трассе погибли 80 зрителей, включая маленьких детей, а также пилот Mercedes Пьер Левег, ехавший со скоростью 250 км/ч. Гонка, как ни странно, продолжилась. Однако в знак траура последующие соревнования были отменены, а немецкая компания решила закрыть свою автоспортивную программу. В кольцевые гонки Mercedes вернется только в середине 1980-х.
Купе Рудольфа Уленхаута
Не забыл немецкий дизайнер и о себе - одно из двух купе (также называемое гибридом SLR/SL) Уленхаут использовал для личного пользования. Купе было способно развивать максимальную скорость 290 км/ч, и в 1955 году это был один из самых быстрых автомобилей в мире. Купе даже предназначалось для участия в гонках Carrera Panamericana, но после злосчастной аварии в Ле-Мане от этой идеи пришлось отказаться.
Ходили слухи, что, когда Рудольф Уленхаут мчался на своем купе 300 SLR по автобану на какой-то брифинг, он преодолел расстояние от Мюнхена до Штутгарта (а это 220 км) ровно за час. Купе Уленхаута сохранилось и выставлено в музее Mercedes-Benz в Бад-Каннштатте. А его близнец нашел приют в другом хранилище компании.
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