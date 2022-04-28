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28 апреля 2022, 15:43

Гоночный Mercedes-Benz 300 SLR - от Мюнхена до Штутгарта за 1 час

Интересный и по сей день гоночный автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR (заводской код W196) был представлен в 1955 году на чемпионате мира по спортивным автомобилям, который он, собственно говоря, и выиграл.
Фото: Mercedes
Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Изображение загружается

Фото: Mercedes

Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Изображение загружается

Фото: Mercedes

Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Изображение загружается

Фото: Mercedes

Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Изображение загружается

Фото: Mercedes

Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Изображение загружается

Фото: Mercedes

Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Изображение загружается

Фото: Mercedes

Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Изображение загружается

Фото: Mercedes

Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Изображение загружается

Фото: Mercedes

Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час
Гоночный Mercedes Benz 300 SLR от Мюнхена до Штутгарта за 1 час

Знаменитая эпоха довоенных «Серебряных стрел» W25, W125, W154 и W165 продолжилась после окончания Второй мировой и в годы возрождения немецкой промышленности с заводскими автомобилями, известными как Mercedes-Benz 300 SLR.

Первоначально аббревиатура писалась через дефис (SL-R) и означала Sport Leicht Rennen («спортивные гонки в легком весе»), и только позже она была сокращена до SLR.

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Своими формами 300 SLR напоминал гоночный 300 SL (W194) 1952 года выпуска, но в плане спорта продвинулся дальше, поэтому никого не удивили его победы в классе «Формулы-1» в 1954 и 1955 годах. В разработке автомобиля активное участие принял Рудольф Уленхаут (1906-1989 г.г.), руководитель отдела дизайна Daimler-Benz, автор довоенных «серебряных стрел».

Передовой для своего времени мотор

В те времена правила «Королевских гонок» разрешали использовать двигатели объемом 2,5 литра без компрессора и 0,75 литра с компрессором. Разработчики Mercedes во главе с Рудольфом Уленхаутом выбрали версию без компрессора. За основу был взят рядный 8-цилиндровый двигатель, который имел объем 2,496 куб. см и мощность 290 л.с.

Специально для 300 SLR литраж увеличили до 2,982 «кубиков». С непосредственным впрыском топлива он уже развивал 310 л.с. при 7400 об /мин. Крутящий момент достигал максимума в 311 Нм при 5950 об/мин.

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Для своего времени мотор был передовым: блок цилиндров отлит с неотъемной головкой, то бишь моноблок. Клапаны (по 2 на один цилиндр) приводились десмодроновым механизмом от двух верхних распредвалов. Отказ от применения пружин в приводе клапанов позволил избавиться от «зависания» на высоких оборотах. 16 свечей работали от 2 магнето. Система питания - непосредственный впрыск топлива Bosch, и это для того времени стало откровением. Равно как и   синхронизированная 5-ступенчатая коробка передач ZF, которая для лучшей развесовки была смонтирована сзади, в блоке с главной передачей.

Компактный и легкий

Автомобиль, чей кузов был изготовлен из легкого магниевого сплава, существовал в 2 вариантах кузова: с «открытыми» колесами массой около 650 кг и в версии Monza с улучшенной аэродинамикой, колеса которой «укрывались» брызговиками. Такая машина весила уже около 700 кг. Выхлопные трубы были выведены на правую сторону. У трековых модификаций был задний спойлер, помогавший притормаживать.

Mercedes-Benz 300 SLR располагал колесной базой 2350 мм, при этом габаритные размеры автомобиля оказались весьма компактными: 4160x1625x1040 мм. Это данные варианта Monza; у базового 300 SLR были схожие размеры.

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В основе конструкции W196 лежала пространственная рама из 25-миллиметровых тонкостенных стальных труб, которая накрывалась кузовом из листового дюралюминия. Передняя подвеска - традиционная конструкция на двойных поперечных рычагах. Сзади - поперечные рычаги с низкорасположенной осью качения и продольные «параллелограммы Уатта». Вместо пружин спереди и сзади использовались продольные торсионы. Сзади располагались 250-литровый топливный бак и 40-литровая емкость для масла.

Страшная трагедия

Машину специально готовили для гонок чемпионата мира, который впервые был проведен в 1953 году. Первые два сезона выиграла команда Ferrari, но в 1955-м дорогу итальянцам перешел Mercedes. В сезоне 1955 года было 6 этапов, первые два немцы пропустили. Дистанцию в 1 000 км в Буэнос-Айресе выиграли аргентинцы на Ferrari 375 Plus, а 12 часов в Себринге победил Jaguar D-Type.

Но наступило 1 мая 1955 года, и выехавший на старт 1600-километровой гонки Mille Miglia Mercedes-Benz 300 SLR не оставил шансов вчерашним триумфаторам.

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Экипаж автомобиля по номером 722 состоял из опытного гонщика «Формулы-1» Стирлинга Мосса и штурмана - британского автомобильного журналиста Дениса Дженкинсона. Победители смогли развить рекордную среднюю скорость более 157 км/ч.

Далее в послужном списке Mercedes 300 SLR были первые места на RAC Tourist Trophy в Дандроде (Ирландия), Targa Florio на Сицилии, а также на чемпионате мира 1955 года. Вот только радость победы была омрачена досадным инцидентом на 24-часовой гонке в Ле-Мане, состоявшейся 11 и 12 июня 1955 года.

В результате аварии из-за отказа, казалось бы, мощных тормозов на трассе погибли 80 зрителей, включая маленьких детей, а также пилот Mercedes Пьер Левег, ехавший со скоростью 250 км/ч. Гонка, как ни странно, продолжилась. Однако в знак траура последующие соревнования были отменены, а немецкая компания решила закрыть свою автоспортивную программу. В кольцевые гонки Mercedes вернется только в середине 1980-х.

Купе Рудольфа Уленхаута

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2 из 9 выпущенных автомобилей Mercedes-Benz 300 SLR были переделаны в купе – исключительно для того, чтобы передвигаться по дорогам общего пользования. Над преобразованием родстера в купе поработал все тот же Рудольф Уленхаут, создатель гоночных модификаций 300 SLR. Он просто добавил прочную крышу с панорамными передними и задними окнами и открывающиеся вверх двери, аналогичные дверям Type 300 SL Gullwing (W194). При этом масса автомобиля (в версии купе) увеличилась до 1117 кг.

Не забыл немецкий дизайнер и о себе - одно из двух купе (также называемое гибридом SLR/SL) Уленхаут использовал для личного пользования. Купе было способно развивать максимальную скорость 290 км/ч, и в 1955 году это был один из самых быстрых автомобилей в мире. Купе даже предназначалось для участия в гонках Carrera Panamericana, но после злосчастной аварии в Ле-Мане от этой идеи пришлось отказаться.

Ходили слухи, что, когда Рудольф Уленхаут мчался на своем купе 300 SLR по автобану на какой-то брифинг, он преодолел расстояние от Мюнхена до Штутгарта (а это 220 км) ровно за час. Купе Уленхаута сохранилось и выставлено в музее Mercedes-Benz в Бад-Каннштатте. А его близнец нашел приют в другом хранилище компании.

Упомянутые модели: Mercedes SLR
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