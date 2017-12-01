1 декабря 2017, 12:31

Гоночный Skoda 1100 OHC отмечает свое 60-летие

Автомобиль с открытым верхом имел заводской индекс «968» и стал для своего времени технологическим прорывом. Изначально было произведено 2 образца, обоих нацелили на гонки. В 1959-м на их основе выпустили 2 открытых купе, одно из которых можно и сегодня увидеть в заводском музее.
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Гоночный Skoda 1100 OHC отмечает свое 60-летие Skoda

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К разработке 2-местного спортивного автомобиля приступили весной 1956 года. Skoda 1100 OHC оснащался продольно расположенным 4-цилиндровым двигателем с 2 распредвалами, установленными в головке блока. При объеме всего 1089 куб. см двигатель развивал 92 л.с. (при 7700 об/мин), а в качестве «кормежки» использовал высокооктановый авиационный бензин.

1100 OHC имел плоский и вытянутый силуэт. Кузов был легкий (всего 550 кг), потому как выполнен из стеклопластика. Габариты автомобиля следующие: 3880x1430x964 мм, колесная база – 2200 мм. Первые разработки имели выдвижные фары, однако потом их заменили более практичным решением: неподвижными фарами, прикрытыми обтекателями из плексигласа.  Динамика была завидная: при желании водитель мог разогнать автомобиль до 190-200 км/ч (в зависимости от передаточных чисел).

Основу силовой структуры составляла пространственная ферма, сваренная из тонкостенных труб. Конек модели – управляемость, которая достигалась благодаря практически идеальному распределению массы по осям: с учетом веса водителя в 75 кг соотношение массы составляло 49,7% к 50,3% в пользу задней оси. 5-ступенчатая коробка, сцепление  и дифференциал были выполнены единым конструктивом и располагались сзади. Подвеска спереди имела трапециевидные рычаги, сзади – качающиеся полуоси, скручивающуюся балку и продольные рычаги. Колеса - 15-дюймовые спицованные.

Двумя годами позже свет увидели еще 2 версии Skoda 1100 OHC, на этот раз с алюминиевыми кузовами. Инженерам удалось удержать снаряженную массу в пределах 618 кг, что позволило сохранить хорошую динамику.

К сожалению, оба купе попали в ДТП на дорогах общего пользовании. В настоящий момент реставраторы музея в Млада-Болеславе занимаются восстановлением одного из этих автомобилей (сохранились шасси и трансмиссия). Один экземпляр 1100 OHC принадлежит импортеру в Великобритании и принимает участие в различных мероприятиях на островной территории. «Музейный» экспонат участвует в национальных и международных ретро-пробегах.

АвтоМудрость Шкода

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Гоночный Skoda 1100 OHC отмечает свое 60-летие
{{material_113825}} К разработке 2-местного спортивного автомобиля приступили весной 1956 года. Skoda 1100 OHC оснащался продольно расположенным 4-цилиндровым двигателем с 2 распредвалами, установленными в головке блока. При объеме всего 1089 куб. см двигатель развивал 92 л.с. (при 7700 об/мин), а в качестве «кормежки» использовал высокооктановый авиационный бензин. 1100 OHC имел плоский и вытянутый силуэт. Кузов был легкий (всего 550 кг), потому как выполнен из стеклопластика. Габариты автомобиля следующие: 3880x1430x964 мм, колесная база – 2200 мм. Первые разработки имели выдвижные фары, однако потом их заменили более практичным решением: неподвижными фарами, прикрытыми обтекателями из плексигласа.  Динамика была завидная: при желании водитель мог разогнать автомобиль до 190-200 км/ч (в зависимости от передаточных чисел). Основу силовой структуры составляла пространственная ферма, сваренная из тонкостенных труб. Конек модели – управляемость, которая достигалась благодаря практически идеальному распределению массы по осям: с учетом веса водителя в 75 кг соотношение массы составляло 49,7% к 50,3% в пользу задней оси. 5-ступенчатая коробка, сцепление  и дифференциал были выполнены единым конструктивом и располагались сзади. Подвеска спереди имела трапециевидные рычаги, сзади – качающиеся полуоси, скручивающуюся балку и продольные рычаги. Колеса - 15-дюймовые спицованные. Двумя годами позже свет увидели еще 2 версии Skoda 1100 OHC, на этот раз с алюминиевыми кузовами. Инженерам удалось удержать снаряженную массу в пределах 618 кг, что позволило сохранить хорошую динамику. К сожалению, оба купе попали в ДТП на дорогах общего пользовании. В настоящий момент реставраторы музея в Млада-Болеславе занимаются восстановлением одного из этих автомобилей (сохранились шасси и трансмиссия). Один экземпляр 1100 OHC принадлежит импортеру в Великобритании и принимает участие в различных мероприятиях на островной территории. «Музейный» экспонат участвует в национальных и международных ретро-пробегах.
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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