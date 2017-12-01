Гоночный Skoda 1100 OHC отмечает свое 60-летие
1100 OHC имел плоский и вытянутый силуэт. Кузов был легкий (всего 550 кг), потому как выполнен из стеклопластика. Габариты автомобиля следующие: 3880x1430x964 мм, колесная база – 2200 мм. Первые разработки имели выдвижные фары, однако потом их заменили более практичным решением: неподвижными фарами, прикрытыми обтекателями из плексигласа. Динамика была завидная: при желании водитель мог разогнать автомобиль до 190-200 км/ч (в зависимости от передаточных чисел).
Основу силовой структуры составляла пространственная ферма, сваренная из тонкостенных труб. Конек модели – управляемость, которая достигалась благодаря практически идеальному распределению массы по осям: с учетом веса водителя в 75 кг соотношение массы составляло 49,7% к 50,3% в пользу задней оси. 5-ступенчатая коробка, сцепление и дифференциал были выполнены единым конструктивом и располагались сзади. Подвеска спереди имела трапециевидные рычаги, сзади – качающиеся полуоси, скручивающуюся балку и продольные рычаги. Колеса - 15-дюймовые спицованные.
Двумя годами позже свет увидели еще 2 версии Skoda 1100 OHC, на этот раз с алюминиевыми кузовами. Инженерам удалось удержать снаряженную массу в пределах 618 кг, что позволило сохранить хорошую динамику.
К сожалению, оба купе попали в ДТП на дорогах общего пользовании. В настоящий момент реставраторы музея в Млада-Болеславе занимаются восстановлением одного из этих автомобилей (сохранились шасси и трансмиссия). Один экземпляр 1100 OHC принадлежит импортеру в Великобритании и принимает участие в различных мероприятиях на островной территории. «Музейный» экспонат участвует в национальных и международных ретро-пробегах.
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