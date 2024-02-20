Гонщик показал идеальные «Жигули» для ралли: 180 сил, секвентальная коробка и кастомная подвеска
Фото: Михаил Поскребышев / motor.ru
«Жигули» Клима Байкова получили заднюю независимую пятирычажку Wisefab, основательно переработанную переднюю подвеску с выточенными из алюминиевых заготовок и анодированными рычагами, амортизаторы Öhlins и регулируемый передний стабилизатор поперечной устойчивости, гидроусилитель руля и передние тормоза Alcon от раллийного Peugeot 208 R2. Под капотом — подготовленный тольяттинским инженером Дмитрием Брагиным двигатель ВАЗ-21126, настроенный на отдачу 180 лошадиных сил. Тяга на колеса идет через секвентальную коробку передач Beckert.
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