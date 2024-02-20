Гонщик показал идеальные «Жигули» для ралли: 180 сил, секвентальная коробка и кастомная подвеска

31.01.2023, 11:35

5 самых крутых полицейских машин планеты и одна из худших (ее вы точно знаете)

Полицейские машины, что ни говори, неотъемлемая часть городского пейзажа. И если у нас под «патрульным камуфляжем» разглядеть модель – проще простого, за рубежом с этим могут возникнуть некоторые трудности.Читать далее