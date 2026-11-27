27 ноября 2026, 09:51
Тест всесезонных шин 205/55 R16: почему Goodyear стал единственным «хорошим»
Тест всесезонных шин 205/55 R16: почему Goodyear стал единственным «хорошим»
В испытаниях участвовали всесезонные шины размером 205/55 R16. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 получила лучшую оценку и оказалась самой долговечной, однако ни одна модель не стала лидером сразу на всех покрытиях.
ADAC совместно с европейскими автомобильными клубами проверил 16 моделей всесезонных шин размера 205/55 R16. Испытания шли на сухом и мокром асфальте, льду, снегу и стенде ресурса — методика охватывала безопасность, зимние свойства, экологичность и износ. Результат важен для водителей, которые рассматривают всесезонный комплект как замену летним и зимним шинам: ни одна модель не набрала максимум по всем критериям, а большинство не поднялось выше среднего уровня.
Как проверяли шины
На мокром асфальте торможение оценивали с 80 км/ч, управляемость в поворотах — на скорости от 65 до 95 км/ч на круговой трассе длиной почти два километра. На сухой дороге измеряли тормозной путь со 100 км/ч, на льду — с 20 км/ч, на снегу — с 40 км/ч. Отдельно проверяли движение по склону с уклоном 8–12% и участок, имитирующий езду по кругу. Ресурс оценивали на стенде: после пробега 5000 км глубину протектора измеряли в 24 точках.
Лидер и группа средних результатов
Единственную оценку «хорошо» (2,4) получила Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: уверенное сцепление на мокром асфальте и зимой, средний результат на сухом покрытии и самый долгий срок службы среди участников — расчетный ресурс превышает 60 000 км.
Sava All Weather (3,7, «достаточно») хорошо держится на снегу, но на сухом покрытии получила неудовлетворительную оценку. Michelin Cross Climate 2 сильна на снегу и сухой трассе, на мокрой — средняя. Pirelli Cinturato All Season SF 2 хороша на сухой и мокрой дороге, но средняя на льду и снегу.
Toyo Celsius AS2 провалилась на сухом покрытии. Falken Euro All Season AS210 хорошо показала себя на мокрой дороге. Hankook Kinergy 4S² хороша на сухом покрытии. Firestone Multiseason 2 на сухой трассе выступила ниже среднего.
Аутсайдеры и вывод для России
Оценку ниже среднего получила Yokohama Blu Earth-4S: на сухой дороге — неудовлетворительно. В нижней части рейтинга — Infinity Ecofour и Kenda Kenetica 4S: Kenda неудовлетворительно выступила на снегу.
Роскачество отмечает: всесезонный комплект лучше подходит для мягкой и теплой зимы, в сильные российские морозы сцепление может ухудшиться, а летом резина изнашивается быстрее.
Похожие материалы
-
28.11.2026, 12:33
Почему после замены шин спидометр может расходиться с данными с GPS
Разница между спидометром и GPS после смены шин может стать заметнее, но сама по себе она не доказывает поломку. Объясняем, как наружный диаметр колес влияет на расчет скорости и почему сравнивать приборы лучше на ровной трассе.Читать далее
-
27.11.2026, 21:24
Greyrock превращает фургон в уютный дом на колесах для современных путешественников
Этот фургон удивит даже опытных автопутешественников. Внутри скрыто больше, чем кажется. Узнайте, почему этот дом на колесах стал настоящим открытием для любителей приключений.Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 18:34
Как прогревать АКПП зимой без лишней нагрузки на трансмиссию
На холоде трансмиссионная жидкость становится более вязкой, а коробка набирает тепло главным образом в движении. После короткого ожидания перед включением «D» первые 7-10 минут пути стоит ехать спокойно, избегая резких ускорений и высоких оборотов.Читать далее
-
27.11.2026, 17:34
Зачем переводить дворники в зимний режим и как это сделать правильно
На некоторых автомобилях дворники можно оставить выше обычного. Тогда резинки начинают оттаивать раньше. Форсунки с регулятором также переводят в зимний режим. Перед запуском важно проверить резинки по всей длине.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 14:18
Какие машины штампуют в Казахстане быстрее всего, пока рынок бьет рекорды?
Казахстанские заводы выпустили 166 590 единиц автотехники за январь-октябрь. Chevrolet Cobalt занял первое место среди моделей. Его результат составил 31 629 машин. Выпуск легковых автомобилей вырос на 38,7%.Читать далее
-
27.11.2026, 14:01
Можно ли развернуться на перекрестке под знаком «Поворот налево запрещен»?
Знак 3.18.2 запрещает повернуть налево на примыкающую улицу. Сам по себе он не отменяет возможность разворота. Но направление движения из полосы задает и разметка.Читать далее
-
27.11.2026, 12:32
Зачем Pirelli начали встраивать в автомобильные шины датчики размером с монету?
Внутри новых шин Pirelli спрятан сенсор весом всего 13 граммов. Объясняем, зачем шины теперь общаются с компьютером машины по Bluetooth и что это меняет.Читать далее
-
27.11.2026, 12:04
Сколько на самом деле нужно греть двигатель с турбиной зимой?
Эксперт журнала За рулем Хлебушкин объяснил, сколько ждать после запуска. Для турбомотора рекомендована пауза в 30-60 секунд. Затем первые километры советуют ехать без высоких оборотов. Долгое стояние на холостом ходу увеличивает расход топлива.Читать далее
Похожие материалы
-
28.11.2026, 12:33
Почему после замены шин спидометр может расходиться с данными с GPS
Разница между спидометром и GPS после смены шин может стать заметнее, но сама по себе она не доказывает поломку. Объясняем, как наружный диаметр колес влияет на расчет скорости и почему сравнивать приборы лучше на ровной трассе.Читать далее
-
27.11.2026, 21:24
Greyrock превращает фургон в уютный дом на колесах для современных путешественников
Этот фургон удивит даже опытных автопутешественников. Внутри скрыто больше, чем кажется. Узнайте, почему этот дом на колесах стал настоящим открытием для любителей приключений.Читать далее
-
27.11.2026, 19:14
Новый дом на колесах: 2026 Cardinal 34CRIB – роскошь и комфорт для большой семьи
Forest River представила роскошный прицеп Cardinal 34CRIB 2026 года – идеальное решение для семейных путешествий. Простор, приватность, отдельные спальни и ванные, бытовая техника и автономность делают этот дом на колесах настоящим открытием для автолюбителей.Читать далее
-
27.11.2026, 18:34
Как прогревать АКПП зимой без лишней нагрузки на трансмиссию
На холоде трансмиссионная жидкость становится более вязкой, а коробка набирает тепло главным образом в движении. После короткого ожидания перед включением «D» первые 7-10 минут пути стоит ехать спокойно, избегая резких ускорений и высоких оборотов.Читать далее
-
27.11.2026, 17:34
Зачем переводить дворники в зимний режим и как это сделать правильно
На некоторых автомобилях дворники можно оставить выше обычного. Тогда резинки начинают оттаивать раньше. Форсунки с регулятором также переводят в зимний режим. Перед запуском важно проверить резинки по всей длине.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 14:18
Какие машины штампуют в Казахстане быстрее всего, пока рынок бьет рекорды?
Казахстанские заводы выпустили 166 590 единиц автотехники за январь-октябрь. Chevrolet Cobalt занял первое место среди моделей. Его результат составил 31 629 машин. Выпуск легковых автомобилей вырос на 38,7%.Читать далее
-
27.11.2026, 14:01
Можно ли развернуться на перекрестке под знаком «Поворот налево запрещен»?
Знак 3.18.2 запрещает повернуть налево на примыкающую улицу. Сам по себе он не отменяет возможность разворота. Но направление движения из полосы задает и разметка.Читать далее
-
27.11.2026, 12:32
Зачем Pirelli начали встраивать в автомобильные шины датчики размером с монету?
Внутри новых шин Pirelli спрятан сенсор весом всего 13 граммов. Объясняем, зачем шины теперь общаются с компьютером машины по Bluetooth и что это меняет.Читать далее
-
27.11.2026, 12:04
Сколько на самом деле нужно греть двигатель с турбиной зимой?
Эксперт журнала За рулем Хлебушкин объяснил, сколько ждать после запуска. Для турбомотора рекомендована пауза в 30-60 секунд. Затем первые километры советуют ехать без высоких оборотов. Долгое стояние на холостом ходу увеличивает расход топлива.Читать далее