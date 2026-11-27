Тест всесезонных шин 205/55 R16: почему Goodyear стал единственным «хорошим»

В испытаниях участвовали всесезонные шины размером 205/55 R16. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 получила лучшую оценку и оказалась самой долговечной, однако ни одна модель не стала лидером сразу на всех покрытиях.

В испытаниях участвовали всесезонные шины размером 205/55 R16. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 получила лучшую оценку и оказалась самой долговечной, однако ни одна модель не стала лидером сразу на всех покрытиях.

ADAC совместно с европейскими автомобильными клубами проверил 16 моделей всесезонных шин размера 205/55 R16. Испытания шли на сухом и мокром асфальте, льду, снегу и стенде ресурса — методика охватывала безопасность, зимние свойства, экологичность и износ. Результат важен для водителей, которые рассматривают всесезонный комплект как замену летним и зимним шинам: ни одна модель не набрала максимум по всем критериям, а большинство не поднялось выше среднего уровня.

Как проверяли шины

На мокром асфальте торможение оценивали с 80 км/ч, управляемость в поворотах — на скорости от 65 до 95 км/ч на круговой трассе длиной почти два километра. На сухой дороге измеряли тормозной путь со 100 км/ч, на льду — с 20 км/ч, на снегу — с 40 км/ч. Отдельно проверяли движение по склону с уклоном 8–12% и участок, имитирующий езду по кругу. Ресурс оценивали на стенде: после пробега 5000 км глубину протектора измеряли в 24 точках.

Лидер и группа средних результатов

Единственную оценку «хорошо» (2,4) получила Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: уверенное сцепление на мокром асфальте и зимой, средний результат на сухом покрытии и самый долгий срок службы среди участников — расчетный ресурс превышает 60 000 км.

Sava All Weather (3,7, «достаточно») хорошо держится на снегу, но на сухом покрытии получила неудовлетворительную оценку. Michelin Cross Climate 2 сильна на снегу и сухой трассе, на мокрой — средняя. Pirelli Cinturato All Season SF 2 хороша на сухой и мокрой дороге, но средняя на льду и снегу.

Toyo Celsius AS2 провалилась на сухом покрытии. Falken Euro All Season AS210 хорошо показала себя на мокрой дороге. Hankook Kinergy 4S² хороша на сухом покрытии. Firestone Multiseason 2 на сухой трассе выступила ниже среднего.

Аутсайдеры и вывод для России

Оценку ниже среднего получила Yokohama Blu Earth-4S: на сухой дороге — неудовлетворительно. В нижней части рейтинга — Infinity Ecofour и Kenda Kenetica 4S: Kenda неудовлетворительно выступила на снегу.

Роскачество отмечает: всесезонный комплект лучше подходит для мягкой и теплой зимы, в сильные российские морозы сцепление может ухудшиться, а летом резина изнашивается быстрее.