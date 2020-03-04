4 марта 2020, 00:27
Goodyear представила вечную шину
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Фото: Goodyear
Компания Goodyear представила прототип самовосстанавливающейся покрышки reСharge. Ей не страшны ни порезы, ни проколы. Специальная смесь по системе трубок поступает в протектор и устраняет любые повреждения.
Фото: Goodyear
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Шина reCharge стала первой в мире бескамерной автомобильной покрышкой, созданной из высокотехнологичных материалов, полученных из природных веществ: каучука из одуванчиков и синтетической паутины. В зависимости от дорожных или погодных условий восстановительный состав в баллонах можно варьировать. Например, зимой он должен быть более мягким, а в летнюю жару, наоборот, более устойчивым к высоким температурам, чтобы не плавиться на раскаленном солнцем асфальте.
Новой шине не страшны проколы и порезы. Водителям не придется больше беспокоиться о давлении или менять пробитые колеса в полевых условиях. Однако такое счастье наступит еще нескоро. По словам представителей Goodyear, на доводку идеи и адаптацию ее под серийное производство потребуется не менее 10 лет.
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Отзывы по теме
вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
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