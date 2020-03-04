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4 марта 2020, 00:27

Goodyear представила вечную шину

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Фото: Goodyear
Компания Goodyear представила прототип самовосстанавливающейся покрышки reСharge. Ей не страшны ни порезы, ни проколы. Специальная смесь по системе трубок поступает в протектор и устраняет любые повреждения.
Goodyear представила вечную шину

Фото: Goodyear

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Главная конструктивная особенность инновационной шины reСharge («Перезарядка») заключается в сети из тонких трубок, с помощью которых на поверхность может поступать специальная смесь и восстанавливать покрышку после любых, даже самых глубоких повреждений. Сам «ремсостав» хранится в особых сменных баллонах, расположенных в ступице колеса.

Шина reCharge стала первой в мире бескамерной автомобильной покрышкой, созданной из высокотехнологичных материалов, полученных из природных веществ: каучука из одуванчиков и синтетической паутины. В зависимости от дорожных или погодных условий восстановительный состав в баллонах можно варьировать. Например, зимой он должен быть более мягким, а в летнюю жару, наоборот, более устойчивым к высоким температурам, чтобы не плавиться на раскаленном солнцем асфальте.

Новой шине не страшны проколы и порезы. Водителям не придется больше беспокоиться о давлении или менять пробитые колеса в полевых условиях. Однако такое счастье наступит еще нескоро. По словам представителей Goodyear, на доводку идеи и адаптацию ее под серийное производство потребуется не менее 10 лет.

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вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
evore
Транспортный налог
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
evore
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
Алина
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Goodyear представила вечную шину
{{material_123864}}Главная конструктивная особенность инновационной шины reСharge («Перезарядка») заключается в сети из тонких трубок, с помощью которых на поверхность может поступать специальная смесь и восстанавливать покрышку после любых, даже самых глубоких повреждений. Сам «ремсостав» хранится в особых сменных баллонах, расположенных в ступице колеса.Шина reCharge стала первой в мире бескамерной автомобильной покрышкой, созданной из высокотехнологичных материалов, полученных из природных веществ: каучука из одуванчиков и синтетической паутины. В зависимости от дорожных или погодных условий восстановительный состав в баллонах можно варьировать. Например, зимой он должен быть более мягким, а в летнюю жару, наоборот, более устойчивым к высоким температурам, чтобы не плавиться на раскаленном солнцем асфальте.Новой шине не страшны проколы и порезы. Водителям не придется больше беспокоиться о давлении или менять пробитые колеса в полевых условиях. Однако такое счастье наступит еще нескоро. По словам представителей Goodyear, на доводку идеи и адаптацию ее под серийное производство потребуется не менее 10 лет.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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