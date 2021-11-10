10 ноября 2021, 16:21
Goodyear тестирует безвоздушные шины: посмотрите, как на них лихо едет Tesla (видео)
Компания Goodyear уже несколько лет разрабатывает «вечные» безвоздушные шины. Им не страшны проколы и их не надо периодически подкачивать. Серийное производство планируют запустить до конца десятилетия.
Дарья Климова Фото: insideevs.com
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Фото: insideevs.com
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Безвоздушные шины обещают быть более безопасными, не требующими обслуживания, долговечными и более экологичными, чем обычные покрышки. Устроены они сложнее, поэтому перед началом серийного производства потребуется много чего доработать. Запустить их в серийное производство планируют к 2030 году.
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10.11.2021, 15:25
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10.11.2021, 15:17
На ралли Дакар-2022 выступит уникальный гоночный грузовик
10.11.2021, 13:51
На продажу выставили золотой внедорожник адмирала-генерала Аладина из сатирического фильма «Диктатор»: цена у машины не шуточная
10.11.2021, 13:20
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