Google Maps начал предлагать маршруты для мотоциклов в Android Auto — что известно об обновлении

Отдельный режим навигации может учитывать ограничения для двухколесного транспорта и предлагать мотоциклам другие улицы. Пока Google Maps показывает эту функцию лишь отдельным пользователям Android Auto; о массовом запуске не сообщалось.

Отдельный режим навигации может учитывать ограничения для двухколесного транспорта и предлагать мотоциклам другие улицы. Пока Google Maps показывает эту функцию лишь отдельным пользователям Android Auto; о массовом запуске не сообщалось.

Мотоциклетный профиль маршрутизации Google Maps, о котором компания публично не объявляла, обнаружили в интерфейсе Android Auto. Поводом стало сообщение пользователя: он запустил Android Auto через Open Headunit — приложение, превращающее Android-смартфон в головное устройство, — и карты предложили ему переключиться на двухколесные маршруты. После подтверждения в интерфейсе появился значок мотоцикла, а линия маршрута изменилась.

Об этом сообщили Android Police и Android Authority. Оба издания сходятся в том, что речь идет об ограниченном тестировании либо поэтапном включении функции, а не о глобальном запуске.

По наблюдениям пользователей, двухколесный профиль может предлагать более узкие улицы и короткие проезды, а также исключать промышленные магистрали и участки, где действуют ограничения для мотоциклов. При этом интерфейс не спрашивает массу, ширину или высоту мотоцикла. То есть перед нами профиль маршрутизации для двухколесного транспорта, а не настройка под параметры конкретной модели.

Практическая задача владельцев мотоциклов решается именно здесь: навигация учитывает ограничения для двухколесных и предлагает пути, которые автомобильный режим не выдал бы. В этом отличие от простого вывода автомобильного маршрута на мотоциклетный экран.

Android Auto уже используется на серийных мотоциклах. Honda еще 13 мая 2020 года объявила о поддержке Android Auto: смартфон подключается по USB, а многофункциональный дисплей дает доступ к Google Maps и голосовым функциям. Однако штатная навигация Honda и Android Auto одновременно не работают — активной может быть только одна система. Это прямо указано в официальном руководстве Honda.

Сохранять новую версию карт в надежде получить функцию пока бессмысленно: признаки указывают на серверное тестирование, которое Google не анонсировал. О массовом развертывании и датах запуска компания не сообщала. Ранее похожим образом находили и другие готовящиеся функции Android Auto: в сентябре SPEEDME.RU описывал скрытую карточку Google Maps с фотографиями и сводками Gemini до официального запуска.

Для грузовых автомобилей ситуация не изменилась: подтвержденного режима Google Maps для обычных пользователей, который учитывал бы высоту, массу и габариты грузовика, нет. Отдельно Google предлагает разработчикам инструменты крупногабаритной маршрутизации в Routes API и Navigation SDK. Запрос там может содержать высоту, массу, количество осей и сведения об опасных грузах — это описано в документации для разработчиков и относится к API, а не к обычному приложению Google Maps.

Материал опирается на официальное руководство Honda, а также документацию Google для разработчиков. Позицию Google по мотоциклетному режиму получить не удалось: компания публично функцию не подтверждала, поэтому все детали работы профиля пока известны только по наблюдениям тестировщиков.