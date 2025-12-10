Автоматическое запоминание парковки появилось в Google Maps – но Android снова остался в стороне

10 декабря 2025, 18:27
Google Maps внедрил автоматическое сохранение парковки, но только для iPhone и CarPlay
Google Maps внедрил автоматическое сохранение парковки, но только для iPhone и CarPlay
Google Maps получил долгожданную функцию автоматического сохранения места парковки, но только для пользователей iPhone и CarPlay. Владельцам Android пока доступен лишь ручной способ. Почему Google снова делает ставку на Apple и когда ждать новинку на Android – подробности в материале.
В 2025 году Google Maps получило обновление, которое многие ждали уже не первый год. Теперь приложение может автоматически запоминать место, где вы припарковали автомобиль, но только если вы пользуетесь iPhone или CarPlay. Владельцам Android, несмотря на все ожидания, по-прежнему приходится вручную отмечать парковку на карте.
Ранее пользователи Google Maps могли отмечать места парковки, создавать метку на карте. Это было удобно, но требовалось каждый раз делать это вручную. Если забыть убрать метку, карта быстро превратилась в хаос старых парковочных точек. Теперь для владельцев Apple этот процесс стал полностью автоматическим: приложение само укажет, где вы остановились, и отобразит метку с выбранной иконкой автомобиля. Если пользователь не выбрал индивидуальную иконку, используется стандартный вид.
Автоматическая метка исчезает с карты, как только вы снова начинаете движение. Если же вы не воспользуетесь Google Maps в течение 48 часов, метка удалится сама. Это позволяет очищать карту и всегда видеть только актуальное место парковки.
Однако, как отмечают многие автомобилисты, нововведение оказалось доступно исключительно для пользователей iPhone и CarPlay. Владельцам Android остаётся только надеяться на скорое появление этой функции и для своих устройств. Google впервые внедряет новые возможности на платформе-конкуренте, а не самостоятельно. Причины такого выбора компания не раскрывает, и как показывает устройство сроки сохранения парковки на Android, пока неизвестны.
Стоит отметить, что подобная функция уже давно реализована в других мобильных сервисах, например, в Waze, который также принадлежит Google. Тем не менее, именно приоритет Apple в этом вопросе вызвал бурное обсуждение среди пользователей Android. Многие считают, что Google должна в первую очередь разработать собственную платформу, а не предлагать новинки конкуренту.
В то же время Google Maps продолжает активный рост. В прошлом году в приложении появились новые возможности для фиксации серьезных происшествий на Android Auto и CarPlay, что соответствует сервису функционала Waze. Также в Google Maps интегрирован искусственный интеллект Gemini, который помогает находить нужные места и строить маршруты на основе отзывов и информации о компаниях. Gemini уже доступен на Android Auto и постепенно заменяет привычный Google Assistant.
Пока неизвестно, когда на Android будет сохранено минимальное количество резервных копий. Google традиционно не раскрывает планы по развитию отдельных функций. Пользователям Android остается только ждать и надеяться, что компания не забудет о своем основном назначении.
Похожие материалы
-
10.12.2025, 16:43
Власти Москвы выплатят «Татнефти» 267 млн за АЗС на шоссе Энтузиастов
Городской проект столкнулся с бизнесом. Суд поставил точку в споре. Речь идет о сотнях миллионов. Владельцу АЗС выплатят крупную компенсацию. Узнайте детали этого громкого дела.Читать далее
-
10.12.2025, 16:21
Саратов потратит почти 3 млрд рублей на 16 современных низкопольных трамваев
Саратов обновляет свой трамвайный парк. Город закупает новые современные вагоны. Их стоимость исчисляется миллиардами рублей. Узнайте все подробности этой сделки. Что получат жители за эти деньги?Читать далее
-
10.12.2025, 15:11
Sierra: модульный дом-капсула для жизни на колесах и свободы передвижения
Рынок недвижимости меняется, а цены растут. Все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Модульные дома-капсулы становятся популярнее. Они обещают свободу и независимость. Узнайте, почему такие решения привлекают внимание.Читать далее
-
10.12.2025, 14:52
Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка
Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:31
KGM удвоил число дилерских центров в Петербурге за полгода
KGM неожиданно расширил дилерскую сеть в Петербурге. Продажи бренда пока не впечатляют. Но осенью ситуация изменилась. Что стоит за этим ростом, пока загадка.Читать далее
-
10.12.2025, 13:48
Путин о тайных поездках за рулем и опасных курьерах на дорогах
Глава государства сделал неожиданное заявление. Он иногда ездит по городу инкогнито. Президент видит много нарушений на дорогах. Особенно его беспокоят работники доставки. Что теперь ждет нарушителей ПДД?Читать далее
-
10.12.2025, 13:37
Patron расширил линейку щеток стеклоочистителя для популярных иномарок
Известный бренд автозапчастей представил новинки. В ассортименте появились десятки новых позиций. Они подойдут для многих популярных машин. Узнайте подробности о свежем поступлении. Это может быть полезно каждому водителю.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
10.12.2025, 11:59
Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается
Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.Читать далее
-
10.12.2025, 11:52
Три штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ
Общение с инспектором может стоить дорого. Узнайте о трех частых нарушениях. Водители часто совершают эти ошибки. Незнание закона не освобождает от ответственности. Будьте готовы к любой ситуации.Читать далее
Похожие материалы
-
10.12.2025, 16:43
Власти Москвы выплатят «Татнефти» 267 млн за АЗС на шоссе Энтузиастов
Городской проект столкнулся с бизнесом. Суд поставил точку в споре. Речь идет о сотнях миллионов. Владельцу АЗС выплатят крупную компенсацию. Узнайте детали этого громкого дела.Читать далее
-
10.12.2025, 16:21
Саратов потратит почти 3 млрд рублей на 16 современных низкопольных трамваев
Саратов обновляет свой трамвайный парк. Город закупает новые современные вагоны. Их стоимость исчисляется миллиардами рублей. Узнайте все подробности этой сделки. Что получат жители за эти деньги?Читать далее
-
10.12.2025, 15:11
Sierra: модульный дом-капсула для жизни на колесах и свободы передвижения
Рынок недвижимости меняется, а цены растут. Все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Модульные дома-капсулы становятся популярнее. Они обещают свободу и независимость. Узнайте, почему такие решения привлекают внимание.Читать далее
-
10.12.2025, 14:52
Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка
Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:31
KGM удвоил число дилерских центров в Петербурге за полгода
KGM неожиданно расширил дилерскую сеть в Петербурге. Продажи бренда пока не впечатляют. Но осенью ситуация изменилась. Что стоит за этим ростом, пока загадка.Читать далее
-
10.12.2025, 13:48
Путин о тайных поездках за рулем и опасных курьерах на дорогах
Глава государства сделал неожиданное заявление. Он иногда ездит по городу инкогнито. Президент видит много нарушений на дорогах. Особенно его беспокоят работники доставки. Что теперь ждет нарушителей ПДД?Читать далее
-
10.12.2025, 13:37
Patron расширил линейку щеток стеклоочистителя для популярных иномарок
Известный бренд автозапчастей представил новинки. В ассортименте появились десятки новых позиций. Они подойдут для многих популярных машин. Узнайте подробности о свежем поступлении. Это может быть полезно каждому водителю.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
10.12.2025, 11:59
Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается
Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.Читать далее
-
10.12.2025, 11:52
Три штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ
Общение с инспектором может стоить дорого. Узнайте о трех частых нарушениях. Водители часто совершают эти ошибки. Незнание закона не освобождает от ответственности. Будьте готовы к любой ситуации.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве