Автоматическое запоминание парковки появилось в Google Maps – но Android снова остался в стороне

Google Maps внедрил автоматическое сохранение парковки, но только для iPhone и CarPlay

Google Maps получил долгожданную функцию автоматического сохранения места парковки, но только для пользователей iPhone и CarPlay. Владельцам Android пока доступен лишь ручной способ. Почему Google снова делает ставку на Apple и когда ждать новинку на Android – подробности в материале.

В 2025 году Google Maps получило обновление, которое многие ждали уже не первый год. Теперь приложение может автоматически запоминать место, где вы припарковали автомобиль, но только если вы пользуетесь iPhone или CarPlay. Владельцам Android, несмотря на все ожидания, по-прежнему приходится вручную отмечать парковку на карте.

Ранее пользователи Google Maps могли отмечать места парковки, создавать метку на карте. Это было удобно, но требовалось каждый раз делать это вручную. Если забыть убрать метку, карта быстро превратилась в хаос старых парковочных точек. Теперь для владельцев Apple этот процесс стал полностью автоматическим: приложение само укажет, где вы остановились, и отобразит метку с выбранной иконкой автомобиля. Если пользователь не выбрал индивидуальную иконку, используется стандартный вид.

Автоматическая метка исчезает с карты, как только вы снова начинаете движение. Если же вы не воспользуетесь Google Maps в течение 48 часов, метка удалится сама. Это позволяет очищать карту и всегда видеть только актуальное место парковки.

Однако, как отмечают многие автомобилисты, нововведение оказалось доступно исключительно для пользователей iPhone и CarPlay. Владельцам Android остаётся только надеяться на скорое появление этой функции и для своих устройств. Google впервые внедряет новые возможности на платформе-конкуренте, а не самостоятельно. Причины такого выбора компания не раскрывает, и как показывает устройство сроки сохранения парковки на Android, пока неизвестны.

Стоит отметить, что подобная функция уже давно реализована в других мобильных сервисах, например, в Waze, который также принадлежит Google. Тем не менее, именно приоритет Apple в этом вопросе вызвал бурное обсуждение среди пользователей Android. Многие считают, что Google должна в первую очередь разработать собственную платформу, а не предлагать новинки конкуренту.

В то же время Google Maps продолжает активный рост. В прошлом году в приложении появились новые возможности для фиксации серьезных происшествий на Android Auto и CarPlay, что соответствует сервису функционала Waze. Также в Google Maps интегрирован искусственный интеллект Gemini, который помогает находить нужные места и строить маршруты на основе отзывов и информации о компаниях. Gemini уже доступен на Android Auto и постепенно заменяет привычный Google Assistant.

Пока неизвестно, когда на Android будет сохранено минимальное количество резервных копий. Google традиционно не раскрывает планы по развитию отдельных функций. Пользователям Android остается только ждать и надеяться, что компания не забудет о своем основном назначении.